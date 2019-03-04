«Я был лучший танцор на Карельском фронте»: Петербурженка создала комикс о блокаде

Петербурженке Валентине Королевой в марте исполняется 94 года. И она – главная героиня комикса «Сурвило», который скоро выходит в печать. На 312 страницах – история всей ее жизни.

В 1937 году отца Вали Сурвило объявляют врагом народа, арестовывают, а затем расстреливают. Его семью из Ленинграда высылают в Башкирию. Накануне войны они возвращаются в город на Неве, еще не зная, что впереди их ждет триста дней и ночей блокады. В 45-ом, победном году, Валентине исполняется двадцать лет. К этому времени она уже потеряла всех своих близких. Впереди – встреча с будущим мужем Петром Королевым, создание собственной семьи. Но всю жизнь Валентину будет преследовать страх потерять самых дорогих людей.

В печати книга выйдет в марте. Фото: предоставлено героем публикации.

Именно об этом в новом комиксе и рассказывает внучка блокадницы – художница Ольга Лаврентьева.

«САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ СЮЖЕТ ДЛЯ РОМАНА ВСЕГДА БЫЛ РЯДОМ»

- Когда пришла идея создать книгу?

- Я знала с детства историю бабушкиной жизни. Она часто говорила о репрессиях, о ссылке, о блокаде Ленинграда, о послевоенной жизни. Я росла с этими рассказами, они во мне глубоко отпечатались. Образы девушки на фоне занесенного снегом города, темные, заклеенные крест-накрест окна - все это крутилось у меня в голове. И в какой-то момент я поняла, что самый интересный сюжет для романа я давным-давно знаю, он всегда был рядом. А главное – рядом свидетельница тех событий! Работа над книгой началась примерно два года назад.

Одна из страниц книги. Фото: предоставлено героем публикации.

- Как долго собирали материал?

- Наверное, несколько лет. Главный источник – интервью с бабушкой. Несколько дней мы сидели, и я подробно записывала ее рассказ. Это было эмоционально непросто и для нее, и для меня, ведь речь шла о потере близких, о страшной первой блокадной зиме…Я почти ничего не выдумывала, только следовала бабушкиным воспоминаниям. Я понимаю, что спустя столько лет в нем могут быть неточности, но мне было важно показать личность главной героини, ее отношение к тем событиям, ее чувства, ее интонацию. О каких-то эпизодах бабушка говорила: «не помню», «кажется» - все это я так и оставила.

На обложке книги - Валентина Сурвило в разном возрасте. Фото: предоставлено героем публикации.

- Ветераны и блокадники часто не хотят вспоминать о войне. Как к этому отнеслась ваша бабушка?

- Она всегда охотно делилась воспоминаниями и согласилась мне все рассказать еще раз, подробно и по-порядку. Я благодарна ей за то, что она не пыталась замалчивать тяжелые моменты, говорила как есть. Я считаю, что воспоминания свидетельницы тех событий – самое ценное, что может быть. Это важно сохранить, и я сделала эту книгу в том числе для бабушки.

Художница Ольга и ее бабушка Валентина. Фото: предоставлено героем публикации.

«ХОДИЛА В АРХИВ ФСБ ИЗУЧАТЬ ДЕЛО ПРАДЕДА»

- Как удалось сохранить историческую достоверность? К каким источникам вы обращались?

- Я читала о блокаде и о репрессиях, изучала фотографии того времени, фильмы, плакаты, костюмы, мебель, автомобили. Все это воссоздано в книге достаточно точно. Я ходила по адресам, где происходили события романа: набережная реки Екатерингофки, улица Казначейская, завод «Красный треугольник». Ходила в архив ФСБ изучать дело своего прадеда, которого арестовали в 1937 году как «врага народа» и расстреляли. В 1958 году его реабилитировали. Мне было важно увидеть документы воочию. Страницы из этого дела вошли в роман. Мы с братом ездили в Беларусь искать родину прадеда, деревню Сурвилы. И нашли ее!

- Почему именно сейчас? Ведь это не первая ваша работа.

- «Сурвило» - моя четвертая книга. Только сейчас я почувствовала, что теперь у меня достаточно опыта и сил, чтобы взяться за такую большую и сложную тему, как репрессии и блокада. Наверное, я просто доросла до этого.

Графический роман Ольга рисовала тушью. Фото: предоставлено героем публикации.

КСТАТИ

Роман, весом в девять с половиной килограммов

- Сценарий я переписывала много раз, он долго не получался, - рассказывает Ольга. - Параллельно делала наброски, искала подходящий стиль, наиболее точный визуальный язык. Важно ведь не просто «красиво нарисовать», это как раз легко, важнее графически передать атмосферу, эмоции. Триста страниц я нарисовала за полтора года. На один разворот уходило от шести до восьми часов. Сколько ушло литров туши, даже не знаю... Готовые страницы я складывала в коробку. Когда в ноябре 2018 года закончила книгу, то решила взвесить эту коробку. Оказалось, графический роман весит девять с половиной килограммов!