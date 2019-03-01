Петербург решил отказаться от маршруток

Подготовка к транспортной реформе в Петербурге идет полным ходом. Однако, чтобы запустить ее, сначала нужно принять соответствующий документ планирования. Его 4 марта обсуждали депутаты – члены парламентской комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству.

НЕЗДОРОВАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Напомним, чуть больше, чем через год, город планирует избавиться от коммерческих автобусов – маршруток и полностью пересадить петербуржцев на социальный общественный транспорт. На такую же систему пару лет назад перешла Москва: ее опыт эксперты называют положительным.

- С 1 июля 2020 года весь общественный транспорт Петербурга переходит на регулируемый тариф, - рассказывал летом прошлого года на заседании коллегии глава комитета по транспорту Александр Головин.

На заседании комиссии чиновник еше раз озвучил основные нынешние проблемы, из-за которых и назрела необходимость реформы. Во-первых, слишком много социальных маршрутов дублируются коммерческими, которые еще и между собой конкурируют за пассажиров. Это, как минимум, не безопасно.

Кроме того, коммерческий транспорт, как правило, не оборудован специальными подъемниками для маломобильных пассажиров, а также в маршрутках не действуют льготы по оплате проезда. Ну и, «вишенка на торте» - по статистике коммерческие автобусы попадают в аварии вдвое чаще остальных.

В Смольном уверены: новые правила перевозок решат большую часть этих проблем. Повторимся, в первую очередь власти сведут к минимуму число дублирующих маршрутов. Планируют оставить лишь семьдесят «кашек» - уникальных, которые курсируют по тем улицам, куда большим автобусам пока что не добраться.

- Кроме того, предлагается уравнять предложение транспортных услуг со спросом и сократить количество транспортных средств за счет закупки машин повышенной вместимости, - рассказали в пресс-службе ЗакСа.

Сократить автобусный парк планируют больше, чем на треть. Автобусов станет меньше, но сами по себе они смогут перевезти больше людей. Маленьких маршруток не должно быть совсем, на маршруты выйдут машины средней и большой вместимости. По подсчетам комитета по транспорту, в результате проведения конкурсных процедур город получит 1684 новых автобуса большой и 668 автобусов средней вместимости.

КОНКУРС – ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ

А что же коммерческие перевозчики? Выгонять с рынка их, конечно, никто не собирается. Некоторые, скорей всего, уйдут сами – не потянут контрактной системы, на которую их всех переведут. Остальным придется привыкать к новым правилам.

Так, работая по старому законодательству, перевозчики имели возможность останавливаться «по требованию», не обеспечивать социальную направленность, не предоставлять пассажирам льгот. В новых реалиях все по-другому. Останавливаться автобусы будут исключительно на автобусных остановках. Проезд в них будет стоить одинаково. Кроме того, на любом виде транспорта с 1 июля 2020 года любой человек сможет воспользоваться льготами, которые ему положены.

- Создание единой городской маршрутной сети с регулируемым тарифом означает, что весь наземный транспорт будет принимать к оплате любые проездные билеты, в том числе льготные, - говорят в пресс-службе комитета по транспорту. - Пассажиры с ограниченными физическими возможностями, родители с колясками смогут передвигаться по городу на любом автобусе.

Понятно, что большинству горожан придется перестраиваться и привыкать к новым маршрутам. Кому-то станет удобнее передвигаться по городу, кому-то наверняка – сложнее. Но Смольном обещают: путаницы не будет.

- Основная задача, которая стояла перед комитетом, — выстроить будущую маршрутную сеть так, чтобы она сохранила привычные горожанам транспортные связи, пояснил Александр Головин.

КСТАТИ

Прежде, чем охватить реформой весь город, пилотный проект запустили на проспекте Просвещения. Маршрутки частично заменили усилением движения на трамвае № 100 и автобусе № 21.

- Изменение маршрутов позволило увеличить среднюю скорость движения «социального» транспорта и разгрузило пересадочные узлы возле станций метрополитена, - озвучили результаты эксперимента в комитете по транспорту.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Городская реформа серьезно заденет и Ленинградскую область. Смольный предлагает оптимизировать, то есть - сократить ряд маршрутов, соединяющих два региона. По предварительной информации речь идет об автобусах до Всеволожска, Гатчины и Кудрово.

Добавим, Ленобласть с этим предложением категорически не согласна. Но и взять на свой баланс несколько десятков маршрутов, регион финансово тоже не готов.

- До середины 2020 года работа смежных автобусных маршрутов будет продолжаться в текущем режиме, - рассказали в пресс-службе Дирекции по развитию транспортной системы двух регионов. - Для проработки вариантов оптимизации маршрутной сети будут проходить регулярные заседания рабочей группы. Представители Администраций Санкт-Петербурга и Ленинградской области договорились, что оптимизация сети уличных маршрутов должна привести к улучшению транспортного обслуживания жителей области, в том числе за счет использования внеуличных видов транспорта.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Председатель «Ассоциации перевозчиков пассажиров» Василий Киселев:

- У любой транспортной реформы должна быть цель. Цель этой – мне не понятна. Уменьшить количество автобусов, заставив людей дольше их ждать? Да, будет вместимее транспорт, будут длиннее маршруты. Я, как пассажир, лучше уеду на автобусе поменьше, но не буду полчаса стоять на остановке. Безальтернативный транспорт – это смешно.

Коммерческие перевозчики будут участвовать в тендерах. Но пока что нам совершенно непонятно: как нам будет все это в итоге оплачиваться. Невозможно сейчас просчитать, будет ли на новом маршруте пассажиропоток выше, или он уменьшится, или не изменится. Возможно, Смольный посчитает по-своему, а мы в итоге будем работать в минус. А еще нужно сейчас будет закупать подвижной состав: между прочим, каждый такой большой автобус стоит 10-15 миллионов рублей. А он такой нужен не один. И это нужно внести 60 процентов предоплаты, да еще и заказать заранее, за полгода. Потому что на них будет очередь.

И, скорее всего, станет больше нелегалов. В первое время – точно. Потому что люди потеряют уже привычные маршруты и не сразу поймут, кто теперь и куда их должен везти. Годами они будут привыкать к новой системе.