Олег Басилашвили: «Для меня БДТ - это Георгий Товстоногов»

ВСЕ ЗВЕЗДЫ В ГОСТИ К НАМ

15 февраля легендарному БДТ исполнилось сто лет. Вековой юбилей из-за гастролей в Москве отметили чуть позже – 3 марта. Зато как! Весь свет - и не только Петербурга – собрался в этот вечер в знаменитом здании на набережной Фонтанки.

По красной дорожке прошла балерина Диана Вишнева, актеры Евгений Миронов, Никита Михалков, Мария Александрова, юмористы Евгений Петросян и Юрий Гальцев, режиссер Лев Додин, писатель и сценарист Эдвард Радзинский, светская львица Ксения Собчак…перечислять можно еще очень и очень долго.

За сто лет в нашей стране дважды сменилась власть, но Большому драматическому удавалось оставаться великим даже в самые сложные времена. Его непростая судьба и стала темой творческого вечера.

Театр, который был свидетелем революции, репрессий 30-х годов, блокады, как будто в награду получил золотую пору Георгия Товстоногова. Зрители со всей страны съезжались в город на Неве, чтобы увидеть его постановки. Всесоюзными звездами стали артисты Иннокентий Смактуновский, Татьяна Доронина, Сергей Юрский, Алиса Фрейндлих, Олег Басилашвили. Те, без кого сложно представить не только отечественный театр, но и кино.

В этот день на сцену вышли все, кто работает театре.

- Для меня БДТ – это прежде всего Георгий Александрович Товстоногов, - рассказал «Комсомолке» Олег Басилашвили. - Его яркие постановки, работа с ним, его, так называемое, коллекционирование актеров, которых он сам создавал и вел вверх. БДТ славен не только спектаклями, но и актерами, которых создал Товстоногов.

ПОДАРОК СУДЬБЫ

Удивительное совпадение, похожее на подарок судьбы: перед столетием в архивах театра нашли рабочие материалы к документальному фильму «Сегодня премьера» - о том, как в БДТ ставили легендарный спектакль «Три сестры». Старая черно-белая пленка была без звуковой дорожки. Кадры, которые раньше никто никогда не видел, прокомментировал Олег Басилашвили. Еще совсем молодым артистом он снимался в этом кино.

- Я тоже впервые увидел эти кадры, они ведь не вошли в фильм, - вспоминает Олег Валерьянович. - Это было снято в 60-е годы, у нас стояла скрытая камера в течение трех месяцев в репетиционном зале. Мы к ним привыкли, и никто их не замечал.

Но вот экран потух. На сцену выкатили коляску – в 60е года она была реквизитом к спектаклю «Три сестры». В пронзающей тишине слово взял Олег Басилашвили.

- О, где оно, куда ушло мое прошлое, когда я был молод, весел, умен, когда я мечтал и мыслил изящно, когда настоящее и будущее мое озарялись надеждой? Отчего мы, едва начавши жить, становимся скучны, серы, неинтересны, ленивы, равнодушны, бесполезны, несчастны. Город наш существует уже двести лет, в нем сто тысяч жителей, и ни одного, который не был бы похож на других, ни одного подвижника ни в прошлом, ни в настоящем, ни одного ученого, ни одного художника, ни мало-мальски заметного человека, который возбуждал бы зависть или страстное желание подражать ему…

Как символ этого нового человека, который сумеет творить новое будущее.

Монолог Андрея Прозорова получился настолько трогательным, что артист (а вместе с ним и зрители) не удержался и проронил слезу.

Под конец на сцену вышли молодые артисты. И вместо костюмов на них были футболки с портретами артистов БДТ – тех, кто сделал этот театр великим для всех будущих поколений.

- Новый театр создаст новый человек, когда он овладеет мастерством, техникой, видоизменит ее по–своему, вдохнет в него свою душу, осветит своим мироощущением, своей новой психологией, - зачитала Алиса Фрейндлих слова актрисы и революционерки Марии Андреевой. - Мы с горячей верой ждем его, работаем в предтечу ему. Пусть он отнесется к нашему знанию, к нашему опыту с критикой, не берет ничего на веру, но он должен знать, что, только вполне овладев этим прошлым, он сможет и сумеет творить новое будущее.

Как символ этого нового человека над сценой вдруг вознеслась прозрачная фигура младенца, которому, уверены, предстоят великие дела.