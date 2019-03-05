«Как вам мои «головорезы»?: Леонид Агутин снял в Петербурге новый клип с «Отпетыми мошенниками»

Леонид Агутин приехал в Петербург сыграть запланированный сольный концерт, который, судя по опубликованному в Instagram видео артиста, прошел с аншлагом. Зрители в зале, танцевали и хором пели вместе с Леонидом песню «Остров».

«Питер. Песня про Васильевский остров. Ну, или про Крестовский. Хотя, есть ещё Заячий, Петроградский, Елагин, Каменный, Аптекарский, Безымянный. В общем, каждый поет про свой», - прокомментировал видео в микроблоге Агутин.

Артист так спланировал время в Северной столице, чтобы кроме концерта еще успеть снять новый клип с группой «Отпетые мошенники». Сюжет музыкальной короткометражки на новую песню «В 90-х» разворачивается в ночном клубе, где вечеринка превращается в жесткие разборки, ночную погоню и даже пытки.

agutinleonid Питер. Песня про Васильевский остров.)) Ну или про Крестовский. Хотя, есть ещё Заячий, Петроградский, Елагин, Каменный, Аптекарский, Безымянный. В общем, каждый поёт про свой.

Съемки проходили на киностудии «Ленфильм» и на льду Невы у Благовещенского моста. Компьютерные технологии вернут Агутину юный, длинноволосый вид.

«На съёмках клипа на песню с «Отпетыми мошенниками», «В 90-х». Как, вам мои «головорезы»? - спросил своих поклонников музыкант и сообщил о предстоящей премьере. - Песня должна выйти через 2-3 недели».

«Ух ты, как круто, мы ждем. Парни такие крутые», «Да, 90-е сейчас в тренде, и музон, и шмот», «Головорезы что надо. Вы, по сравнению с ними, просто Филиппок», — ответили кумиру поклонники в комментариях.

Напомним, в 2003 году Агутин и «Отпетые мошенники» уже записывали совместное видео на композицию «Граница».