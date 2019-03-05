2019-03-05T11:19:24+03:00
Звезды

«Как вам мои «головорезы»?: Леонид Агутин снял в Петербурге новый клип с «Отпетыми мошенниками»

Музыкант сообщил поклонникам о его скорой премьере
Ольга МЕДВЕДЕВА
Поделиться:
Сюжет музыкальной короткометражки на новую песню «В 90-х» разворачивается в ночном клубе.Сюжет музыкальной короткометражки на новую песню «В 90-х» разворачивается в ночном клубе.
Изменить размер текста:

Леонид Агутин приехал в Петербург сыграть запланированный сольный концерт, который, судя по опубликованному в Instagram видео артиста, прошел с аншлагом. Зрители в зале, танцевали и хором пели вместе с Леонидом песню «Остров».

«Питер. Песня про Васильевский остров. Ну, или про Крестовский. Хотя, есть ещё Заячий, Петроградский, Елагин, Каменный, Аптекарский, Безымянный. В общем, каждый поет про свой», - прокомментировал видео в микроблоге Агутин.

Артист так спланировал время в Северной столице, чтобы кроме концерта еще успеть снять новый клип с группой «Отпетые мошенники». Сюжет музыкальной короткометражки на новую песню «В 90-х» разворачивается в ночном клубе, где вечеринка превращается в жесткие разборки, ночную погоню и даже пытки.

agutinleonidagutinleonid
Питер. Песня про Васильевский остров.)) Ну или про Крестовский. Хотя, есть ещё Заячий, Петроградский, Елагин, Каменный, Аптекарский, Безымянный. В общем, каждый поёт про свой.
9322 отметок «Нравится»122 комментариевInstagram

Съемки проходили на киностудии «Ленфильм» и на льду Невы у Благовещенского моста. Компьютерные технологии вернут Агутину юный, длинноволосый вид.

«На съёмках клипа на песню с «Отпетыми мошенниками», «В 90-х». Как, вам мои «головорезы»? - спросил своих поклонников музыкант и сообщил о предстоящей премьере. - Песня должна выйти через 2-3 недели».

«Ух ты, как круто, мы ждем. Парни такие крутые», «Да, 90-е сейчас в тренде, и музон, и шмот», «Головорезы что надо. Вы, по сравнению с ними, просто Филиппок», — ответили кумиру поклонники в комментариях.

Напомним, в 2003 году Агутин и «Отпетые мошенники» уже записывали совместное видео на композицию «Граница».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Из-за игры «Зенит»-«Вильярреал» в Петербурге ограничат движение транспорта
В Приморском районе шестиклассница потеряла невинность в машине с незнакомцем
Самая длинная пробка на утро 5 марта в Петербурге составила 7,5 км
Школу в Приморском районе по телефону «заминировала» восьмиклассница
Подросток получил ожоги неудачно заправив зажигалку бензином
В Шушарах сданы три долгостроя
Из-за ночной метели утром вторника Петербург встал в 9-балльных пробках
Самолеты не могут сесть в Пулково из-за сильного снегопада
В Колпино 227 жилых домов провели ночь без тепла после коммунальной аварии
Прогноз погоды на 5 марта в Санкт-Петербурге: Мокрый снег, метель
В Петербурге разгребли завалы обрушившегося здания университета ИТМО
Выставка картин Фриды Кало и Диего Ривера откроется в марте в Петербурге
Монтажник спас жизнь девушке, на которую упала глыба льда на Лиговском проспекте
В 15 районах Петербурге обновят уличное освещение
Петербуржцы закрасили в центре города рекламу продажи наркотиков
Кристина Агилера даст концерт в Петербурге летом 2019 года