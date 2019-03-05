2019-03-05T12:38:56+03:00
Происшествия

Блогера Ягодку, помочившегося на беспомощного старика, проверит полиция

Шокирующее видео мужчина сам выложил в Интернет, а после шумихи в прессе извинился перед пенсионером [видео]
Петр КИБЕР
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Скандальный блогер Герман Ягодка выложил в интернет ролик, на котором мочится на старика.Скандальный блогер Герман Ягодка выложил в интернет ролик, на котором мочится на старика.Фото: СОЦСЕТИ
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Полиция Петербурга начала проверку по факту публикации в соцсетях видеозаписи, на которой мужчина мочится на пожилого человека. «Шок-контент» в своем Инстаграме разместил местный, так сказать, блогер Герман Ягодка.

- В ходе мониторинга сети Интернет сотрудниками полиции выявлена публикация, на которой гражданин делает непристойные вещи в отношении пожилого мужчины. По факту начата проверка, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Петербургский блогер выложил в Сеть видео, где мочится на пенсионера.

Впрочем, соответствующую оценку поступку «писающего мальчика» уже дали его подписчики, коих, к слову, всего 378 – популярностью блогер не блещет.

- Теперь ты популярный. Дно пробито, - пишут Ягодке комментаторы. И это, как вы понимаете, одна из самых мягких формулировок.

Дядя Володя, по словам Ягодки, простил его за выходку. Фото: СОЦСЕТИ

Дядя Володя, по словам Ягодки, простил его за выходку.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, сам Ягодка, у которого почти все посты в аккаунте - на грани, не особо понимает причин для претензий. По его словам, пострадавший пенсионер – его сосед-алкоголик Володя, который давно живет без воды и света, так как не платит за них. Видимо, это повод так унижать человека... Но после того, как роликом заинтересовалась полиция, смелый в Интернете Герман бросился оправдываться. Мол, помочился на беспомощного старика, так как хотел избавиться от его назойливого общества. Сейчас Ягодка, с его слов, уже извинился перед соседом и уверяет, что конфликт улажен.

- Володя доволен и счастлив, и он ***** (гадить, – прим.ред.) на вас хотел, - сообщил блогер.

Почти все посты Ягодки в Инстаграме не для слабонервных. Фото: СОЦСЕТИ

Почти все посты Ягодки в Инстаграме не для слабонервных.Фото: СОЦСЕТИ

Ради характеристики стоит сказать, что сам Ягодка не отличается образцовым поведением. Судя по его «Инстаграму», он часто выпивает, после чего может заснуть в одних трусах в лифте и вообще бурно отмечает праздники. Также блогер – любитель откровенных и вызывающих селфи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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