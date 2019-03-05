2019-03-05T13:44:14+03:00
Общество

В Петербурге простились с Жоресом Алферовым

Единственный живший в России обладатель Нобелевской премии скончался в ночь на 2 марта на 89 году жизни
Петр КИБЕР
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В Петербурге простились с Жоресом Алферовым.В Петербурге простились с Жоресом Алферовым.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Сегодня, 5 марта, в Петербурге прощаются с великим ученым, лауреатом Нобелевской премии Жоресом Алферовым. С утра люди начали стекаться к зданию научного центра Российской академии наук (РАН) на Университетской набережной, где был выставлен гроб с телом покойного.

- Проститься с Алферовым пришли первые лица города на Неве, а также президент РАН Александр Сергеев, экс-глава РАН Евгений Фортов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, - сообщает корреспондент «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» с места событий.

Очередь желающих проводить ученого в последний путь растянулась далеко по Университетской набережной. Петербуржцы стояли на морозе с цветами, чтобы на минуту зайти в зал и отдать дань уважения Жоресу Алферову. Были среди них и ученики нобелевского лауреата из Физтеха.

Сама церемония, проходившая с воинскими почестями, началась в 11:00 и завершилась ровно через два часа. Все это время соболезнования принимали родные Жореса Ивановича – жена Тамара, а также дочь Ольга и сын Иван.

После того, как все речи были сказаны, утопавший среди цветов и венков гроб с телом академика закрыли и погрузили в катафалк. Далее траурная процессия направится в пригородный поселок Комарово, где на местном кладбище, по воле самого Алферова, его и похоронят.

Напомним, что Жорес Алферов умер в ночь с 1 на 2 марта в возрасте 88 лет после долгой и продолжительной болезни. Он был единственным жившим в Росси лауреатом Нобелевской премии (по физике), которую ему вручили в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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