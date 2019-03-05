Из бомжа в экскурсоводы: Как живет самый знаменитый гид Петербурга

Ранее утро. У входа в метро «Горьковская» скромно стоит дедушка. Густая седая борода, потрепанная куртка и штаны. Рядом два потрепанных пакета, из которых торчат газеты. Внешне старик напоминает обычного бездомного. Некоторые прохожие, шагая мимо, здороваются. Жители окрестных домов знают пенсионера не первый год. Для них он местная знаменитость.

- Он всегда здесь бывает по утру, - делится продавщица булочной по соседству. – Человек исключительно интеллигентный, образованный, талантливый.

Встретить Раснера можно у Горьковской почти каждое утро.Фото: Артем КИЛЬКИН

Старика зовут Вячеслав Раснер. Родился в Ленинграде 68 лет назад. И он, пожалуй, самый известный бездомный Петербурга. Своими экскурсиями он прославился далеко за пределами нашего города. Талант гида бывший учитель географии открыл в себе после того, как оказался на улице из-за черных риелторов. Будучи человеком с феноменальной памятью, в знании истории города и, в особенности, Невского проспекта утрет нос любому. «Комсомолка» узнала, как проходит день самого необычного гида в России.

БОРЩ ОТ ЦАРИЦЫ

День нашего героя начинается в 4 утра. Пока город спит, он выводит на прогулку своего «меньшего братца» – Рекса, которого он называет не иначе, как Рексом-Пексом-Чексом. Непоседливый пес появился у Вячеслава Романовича около полугода назад. На одном из домов по Невскому проспекту Раснер увидел объявление: «Щенку нужен дом и заботливый хозяин». Пройти мимо он не смог.

После утреннего моциона с собакой Вячеслав Романович отправляется на Петроградскую сторону. Пес остается дома, на экскурсии его не берут. До «Горьковской» Раснер добирается на метро или пешком. 4,5 километра Вячеслав Романович преодолевает часа за полтора-два.

Раснер водит экскурсии уже третий год.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Здесь меня кормят, поют и иногда деньги жертвуют. Каждый день приходит царица Тамара, которая приносит мне и суп, и второе, и горячий чай. Каждый день кроме субботы и воскресенья. Сегодня, например, это борщ.

О своей благотворительнице Раснер знает немного. Только то, что готовит она вкусно и может похвастаться большим добрым сердцем.

На вопрос, почему он уже который год приходит именно сюда, удивленно отвечает: «А куда еще?». Петропавловская крепость – одно из его любимых мест. До пенсии Раснер работал учителем географии и биологии. Будучи молодым педагогом, здесь он рассказывал туристам о бастионах, соборе и усыпальнице.

- Это ведь сердце города. Поэтому я и сейчас сюда приезжаю, - объясняет он.

«НЕВСКИЙ ПРОСПЕКТ:ДОМ ЗА ДОМОМ»

Следующая остановка Раснера - станция метро Адмиралтейская. Именно здесь он собирает экскурсантов, жаждущих отправиться на прогулку. Первый тур стартует ровно в девять, когда остальные гиды только подтягиваются на рабочие места. Группы Раснер ведет от начала Невского проспекта до набережной Мойки по правой стороне. Обратно – по левой. От его внимания не ускользает ни один дом. Важные даты, фамилии жильцов и архитекторов он выдает, не задумываясь ни на секунду.

Свою экскурсию Раснер готовил в библиотеке Маяковского. Пенсионер часами сидел в отделе «петербурговедение» и штудировал книгу «Невский проспект: Дом за домом». Когда появилась возможность, купил себе такое же издание. Теперь всегда ее носит с собой.

Книгу о Невском проспекте он знает от корки до корки.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Однажды одна дама мне сказала, что рассказываю я очень академично. Поэтому приходится как-то разбавлять экскурсию. Пользуюсь тем, что в доме № 15 по инициативе Максима Горького был создан Дом искусств, - улыбается гид и начинает цитировать писателя и мастера художественного рассказа Ираклия Андроникова.

Его театральный монолог прерывает телефонный звонок. За время, пока мы разговариваем, с ним связались не меньше десяти человек. Еще несколько прислали смс. Их Вячеслав Романович читает, сосредоточенно вглядываясь в экран слегка разбитого кнопочного телефона.

- Дядя Слава, хотим завтра с вами на экскурсию. Ксения, - бормочет Раснер. - Надеюсь, это не та, что в президенты собралась (смеется). Сегодня мне звонили столько, что я уже сбился со счету. Немного даже утомляет. Сочувствую Филиппу Киркорову. Я всегда спрашиваю, почему идут к бомжу, а не профессионалу. Говорят, положительные отзывы. Но сам я их не видел.

Экскурсоводу требуется срочная операция на глазах. Садится зрение.Фото: Артем КИЛЬКИН

Чтобы не расслабляться, Вячеслав Романович сам придумал себе расписание. Экскурсии он водит с понедельника по субботу - в 9.00, 12.00, 15.00. Стоимость – 750 рублей с человека.

В воскресенье Раснера тоже можно встретить у Адмиралтейской. Правда, лишь в три часа дня. По утрам он занят - стоит трехчасовую службу в Троице-Измайловском соборе.

ЧЕРНЫЕ РИЕЛТОРЫ

Улица стала для Раснера домом 11 лет назад. Тогда бывший учитель уже вышел на пенсию и жил в коммунальной квартире. Любимую женщину, которая была бы рядом и в горе, и в радости, он так и не встретил. Возможно потому, что в его жизни уже была большая искренняя любовь - животные. Для педагога они всегда были на первом месте.

Вячеслав Романович не мог пройти мимо бездомных кошек и собак. Всех несчастных и обездоленных он тащил к себе домой. Квадратные метры с ним делила «дюжина мяукающих и лающих друзей». Жильцы такому соседству, понятно, не были рады.

Раснер и его любимый пес Рекс.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Они пожаловались главе моего родного Адмиралтейского района. Он же, забыв слова Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет», подал на меня в суд, чтобы выселить. Ему отказали, но обязали животных из квартиры убрать. Что я и сделал, отправив их в приюты, - вздыхает он.

В надежде вернуть животных Раснер стал искать квартиру с отдельным входом на первом этаже. Тогда четвероногие меньше бы тревожили жильцов.

- Меня познакомили с коммерсантом, которому я подарил свои две комнаты. Он помог мне с отдельной квартирой. Правда, стал совладельцем, - вспоминает Раснер. – Потом я познакомился с соседом, который попросил прописать в квартире своего племянника. Тот оказался черным риелтором. Этот парень подделал мою подпись, моего совладельца. И в июне 2007 года я получил квитанцию на неизвестную мне Качанову.

Потом был суд. Однако благосклонности от Фемиды Раснер не дождался. Судья вернул только часть жилплощади, которая отошла второму владельцу.

- Вы ведь сами к ходили черному риелтору, сказали меня на заседании. И все. С 13 июня 2008 года я на улице. Но с божьей помощью жив до сих пор.

НАШЛИ ДОМ

Какое-то время Вячеслав Романович скитался по улицам. Вспоминать о тех днях он, кажется, не очень любит. Ночевал, где придется. Потом его приютила старая знакомая.

- Она в комнате, я – на кухне. Так и жили. Года полтора назад обо мне узнала некая Любовь Александровна. Себя она назвала почитательницей моего таланта. Эта женщина смогла устроить меня в социальный дом на Гражданской улице. Произошло это осенью прошлого года.

Несмотря на тяжелую судьбу, пенсионер не теряет оптимизм.Фото: Артем КИЛЬКИН

Сейчас Раснер делит квартиру с соседом Лешей. В прошлом тот был врачом-психотерапевтом.

- Леша, по-моему, не просыхает. Тот еще пьяница. Помимо Рекса с нами еще живут Лиза и Катя – две британки. Кошки, - добавляет он, заметив мой удивленный взгляд. - Домом я это не считаю. Ведь у меня был дом. И меня оттуда выселили.

«ТАКИХ РОДСТВЕННИКОВ ВРАГАМ НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ»

Пенсия Вячеслава Романовича – 13 тысяч рублей. Три он отдает за коммунальные услуги. Еще часть денег уходит на корм животным.

Отец и мать Раснера давно умерли. Как признает экскурсовод, при жизни отношения с родительницей не ладились. В 1975 году она выписала его из общей квартиры и отправила жить в коммуналку. Это Вячеслав Романович расценил как предательство.

- Тогда она потеряла меня как сына, - разводит руками гид.

С другими родственниками Раснер не общается. Он вспоминает, как три года назад наведался к своей кузине. Та его появлению не обрадовалась. Даже не пустила на порог.

- Я был после операции – удаляли грыжу. Она знала, что некуда мне идти. Спросила, зачем я к ним пришел. Такую родственницу и врагам не пожелаешь, - вздыхает экскурсовод. - С отцовской стороной тоже не повезло. Довели его до могилы из-за жилплощади! В квартире, которая по наследству должна была отойти мне, живет мой племянник.

Несмотря на непростую судьбу, Раснер всегда следует словам Николая Некрасова – сеет разумное, доброе, вечное. Экскурсовод рассказывает, что полученные с прогулок деньги тратит на подарки тем, кто приходит к нему на прогулки. Он выбирает какую-то вещь, а вырученные с экскурсий деньги копит. Когда собирается нужная сумма, он довольный отправляется в магазин.

- Люди обсчитывают меня. Дают тысячу рублей и говорят, что это 750 и сдачи не надо, - объясняет он. - Кормят на убой. Я заказываю пирожок с чаем, а мне приносят бургеры, пышки, картошку фри, соус. Поэтому лучший вид общения с экскурсантами – это метод мщения.

Свой презент от экскурсовода получили уже трое счастливчиков. Домой они унесли одеяло, озонатор и аппарат нормализации давления.

КСТАТИ

Недавно Раснер вновь мог оказаться на улице. Несмотря на то, что у него уже есть крыша над головой, он не может избавиться от привычек бездомного. Несмотря на свой заработок, он просит милостыню и тащит в дом всяких хлам. По словам Любови, пристроившей пенсионера в социальный дом, многие люди оказывают ему медвежью услугу.

- На самом деле он нуждается в ежедневном нормальном горячем питании, чистоте и уюте дома, а также создании новых привычек, которые появятся, если он прекратит попрошайничать, - рассказывает женщина. - Также ему необходимо срочно сделать операцию на глаза и пролечить ряд болезней. Возможно, слепота не позволяет ему видеть общую картину вокруг, а только прицельно и вблизи.