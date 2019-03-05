Петербург ждет 10 дней слякоти: Синоптики рассказали, когда придет весна и закончатся снегопады

Снег, который засыпал Петербург минувшей ночью, а до этого без предупреждения выпал и 2 марта, стал причиной дорожного и воздушного коллапсов. Автомобилисты с утра 5 марта стояли в 9-балльных пробках, а в Пулково из-за непогоды не могли сесть самолеты. Чего ждать от природы в ближайшее время, «Комсомолка» узнала у специалистов.

- Снег на Земле не закончится никогда. Пока существует атмосфера – снег и вода будут, - пошутил в беседе с корреспондентом «КП-Петербург» профессор Российского государственного гидрометеорологического университета, доктор географических наук Валерий Малинин.

С таким утверждением спорить, разумеется, не стоит. Но вот когда закончится снег в Петербурге именно этой весной – узнать крайне интересно.

- Сегодня, 5 марта – последний день больших снегопадов. Уже завтра похолодает, и будет ясно, без осадков. Но потом, 7-8 марта начнется долгий период снега с дождем, - предупредил Валерий Николаевич.

Дневная температура будет держаться около или чуть ниже ноля, а с неба будет регулярно «капать».

- Нас ждет десять дней слякоти: 8 марта пойдет дождичек, и дальше снег с дождем будет присутствовать ежедневно, вплоть до 15 числа, - прогнозирует метеоролог. - Но сильных снегопадов быть не должно.

А вот настоящая весенняя капель начнется в городе на Неве не раньше 20-х чисел марта. И это заслуга существенного потепления, которое наблюдается последние десять лет.

- Весна начинается, когда мы «переходим через ноль», то есть плюсовых показаний становится больше, чем минусовых. 170 лет наблюдений это происходило в районе 28 числа, но сейчас стало теплее и рубеж мы ожидаем 22-23 марта, - рассказал Валерий Малинин.

Вот тогда в городе и начнет таять поднадоевший за зиму снег. Но пару недель горожанам придется потерпеть. Так что резиновые сапоги на меху отправлять на антресоли пока рано.