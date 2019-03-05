«Чувствовал себя сбитым летчиком»: Актер «Улицы разбитых фонарей» Трухин рассказал об алкоголизме

Заслуженный артист России Михаил Трухин прославился двадцать лет назад, получив роль лейтенанта милиции Волкова в телесериале «Улицы разбитых фонарей». В программе Бориса Кочевникова «Судьба человека» артист признался, что поначалу, все было здорово. Михаил и его коллеги по фильму были настолько узнаваемы, что каждый мечтал с ними выпить. Где бы они не появлялись, везде накрывалась «поляна». Привычка выпивать началась именно с того периода. А когда через восемь лет Трухин прервал участие в милицейском кинопроекте в надежде сыграть что-нибудь другое, новых ролей ему никто не предлагал, а привычка выпивать осталась.

«Это то состояние, когда не только телефон не звонит, но даже спам в качестве смс не приходит. Полная тишина. Плюс алкоголь. Я чувствовал себя «сбитым летчиком», - признался Трухин.

В этот же промежуток времени артист развелся с первой женой. И через некоторое время переехал из Петербурга в Москву. С появлением в его жизни девушки по имени Анна желание выпивать постепенно пропало. Анна Нестерцова стала второй супругой артиста. Она окружила его заботой и родила дочь.

«Я переживала из-за того, что он выпивает. Я понимала, что это последствия какого-то внутреннего кризиса. Единственное, что могла сделать - это обеспечить домашний уют и комфорт. В итоге такой подход помог», - рассказала Анна в эфире программы.