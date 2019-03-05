Как петербургские врачи оценивают качество отечественной медицины

Петербургская медицина всегда была на хорошем счету: здесь работают ведущие научно-исследовательские институты, клиники, сюда приезжают пациенты из ближнего и дальнего зарубежья. Если вы следите за новостями, то наверняка слышите о достижениях наших врачей.

Так, в прошлом году в Петербурге впервые вживили пациенту «искусственное сердце» - оно поможет тяжелобольному человеку дождаться имплантации донорского органа. Более 900 тысяч горожан прошли диспансеризацию. Резко снизилась заболеваемость гепатитом А. Есть и научные успехи: ученые Северной столицы активно работают над уникальным лекарством от шизофрении. И это лишь малая толика хороших новостей.

К сожалению, есть и другие. Социологи говорят о падении рождаемости и росте смертности от сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний в городе на Неве. А пациенты все чаще жалуются на очереди к терапевту и «узким» специалистам. Как одно согласуется с другим и как сами врачи оценивают перспективы петербургской и российской медицины? Это мы и решили узнать у экспертов проекта «Клиника года».

Есть, чем гордиться

Начнем с хорошего: наши собеседники дружно отметили технологический прогресс в здравоохранении. Некогда эксклюзивные операции, к примеру, эндопротезирование тазобедренного сустава или удаление опухоли на медицинском роботе Да Винчи, стали обычным явлением. Теперь не надо годами ждать своей очереди или ехать в Израиль. Высокотехнологичную медицинскую помощь петербуржцам – причем, в рамках системы ОМС – оказывают не только государственные, но и некоторые частные клиники. Все необходимое у них для этого есть.

- В последние годы медицина получила от государства серьезную финансовую поддержку. Многие лечебные учреждения оснащены современным оборудованием, активно развивается частно-государственное партнерство, - отмечает генеральный директор компании «Медицинский союз» Василий Легейда. - Таким образом высокие технологии стали доступнее. И люди о таких возможностях знают и все чаще пользуются ими.

Еще одна хорошая новость: российским пациентам с онкологическими заболеваниями теперь приходится меньше ждать компьютерной и магнитно-резонансной томографии. Для больных, которые находятся на амбулаторном лечении, предельный срок ожидания МРТ и КТ снизили до 14 дней. Нужно быстрее? В Петербурге это не проблема.

- Наша клиника принимает пациентов по квотам - с полисами ОМС, прежде всего, онкобольных - на МРТ и КТ-обследования без всяких сроков ожидания, - говорит главврач медицинского центра «Энерго», кандидат медицинских наук Надежда Смоленцева. - Мы прекрасно понимаем, что для лечения онкопатологий принципиально важной является качественная диагностика, проведенная как можно быстрее.

Подготовка пациента к магнитно-резонансной томографии в медицинском центре «Энерго».Фото: Александр ГЛУЗ

Сокращение сроков ожиданий КТ и МРТ - не единственная инициатива государства. В конце 2018 года Правительство утвердило новую программу гарантий бесплатной медпомощи на ближайшие три года. В нем расширен перечень редких заболеваний, лекарства для лечения которых закупаются на федеральном уровне. А в базовую программу ОМС включены новые виды высокотехнологичной медицинской помощи, например, эндопротезирование суставов.

Надежда Смоленцева.Фото: Олег ЗОЛОТО

Новые тренды

Современные технологии уже не первый год помогают врачам следить за здоровьем пациентов. Цифровизация медицины - это не только сбор и обработка информации, но и работа всей высокотехнологичной техники - диагностической, терапевтической, выполнение молекулярно-генетических анализов и многое другое.

- Проекты цифровизации здравоохранения способны повысить эффективность всей отрасли и принести реальную экономическую выгоду. Также цифровизация и телемедицина поможет повысить доступность и качество взаимодействия пациента и врача, - говорит Александр Солонин, генеральный директор СРО «Ассоциация частных клиник Санкт-Петербурга».

И правда: если избавить доктора от бесконечной «текучки» - у него появляется время для самосовершенствования. Но цифровизация - далеко не единственный тренд в современной медицине,

- Современная медицина - это уже не столько интуиция врача, сколько доказательные технологии диагностики и лечения, выполняемые по определенным стандартам. И все больше статистики о том, какие препараты действительно помогают, а какие - нет, как лучше оперировать и что вызывает те или иные проблемы со здоровьем, - отмечает основатель и директор «Петербургского медицинского форума», кандидат медицинских наук Сергей Ануфриев. – В практическом плане нас впереди ожидает сокращение времени на постановку точного диагноза, все более активное использование щадящих хирургических технологий и улучшение реабилитационного лечения.

Сергей Ануфриев.

Ложка дегтя

Может показаться, что совсем скоро медицина станет всесильной. Увы, это не так.

- На 80-90% наше здоровье зависит от экологии, образа жизни, питания, а также наших генов, - говорит Сергей Ануфриев.

Поэтому врачи не устают говорить о важности профилактики.

- Для Петербурга профилактика заболеваний и здоровый образ жизни очень важны, ведь наш город часто называют не только культурной столицей, но и городом пожилых людей, - говорит доцент кафедры терапии и клинической фармакологии Северо-Западного Государственного Медицинского Университета имени Мечникова, врач высшей категории Елена Лутаенко. – Развитие профилактической медицины в большей степени зависит от политики, которую ведет государство в отношении здоровья нации. И сегодня уже можно говорить о том, что медленно, но верно ситуация улучшается. Люди начинают заботиться о своем здоровье хотя бы на бытовом уровне - снизилось потребление алкоголя и курение сигарет.

Возможно, повысить значимость профилактической медицины поможет модель «4П»: прогноз, профилактика, персональный подход, партнерство. Как отмечают эксперты, такой подход позволяет снизить заболеваемость и добиться увеличения продолжительности жизни при оптимальных затратах.

- Суть этой модели в том, чтобы пациенты постоянно заботились о своем образе жизни, вместе с врачами составляли индивидуальный прогноз состояния своего здоровья и заблаговременно могли предотвратить возникновение сложных заболеваний, таких как сердечно-сосудистые, онкологические и многие другие, - объясняет Александр Солонин. - Сейчас у нас локомотивом внедрения модели «4П»-медицины являются прежде всего частные клиники, так как система ОМС пока, к сожалению, эти расходы не покрывает.

Александр Солонин. Автор фото Олег Кузенков.

Если в Петербурге все активнее работают над профилактикой заболеваний, то в регионах задачи другие: вылечить тех, кто уже болен…

- В крупных городах уровень медицины растет, а на местах качество оказания медпомощи оставляет желать лучшего, - говорит Василий Легейда. - Чтобы привлекать в глубинку врачей, необходимо обеспечивать им хорошие условия труда и зарплату, дать возможности для учебы и развития.

И все же наше здоровье в первую очередь зависит от нас самих, а уже потом - от государственных программ.

- Формирование приоритета здорового образа жизни до сих пор остается для большинства россиян абстрактным понятием, - говорит заведующая кардиологическим отделением №1 «Городской Мариинской больницы», кандидат медицинских наук Марина Ерина. - Между тем, хорошо известно, что большая часть хронических заболеваний пожилого и старческого возраста не подлежит излечению, - только компенсации в определенной степени. И зависит она не только от возможностей современной медицины, но и от состояния организма пациента. Поэтому уповать только на то, что все время появляются новые лекарства и методики лечения, бессмысленно. Здоровье - это здание, которое строят и врач, и пациент. Силами одной стороны обойтись невозможно.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Поликлиники Петербурга становятся «бережливыми»

В Северной столице внедряют новый стандарт работы поликлиник. Теперь они становятся «бережливыми». Полное название регионального варианта программы - «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь». Петербург принимал участие в его разработке, в прошлом году пилотами стали 14 взрослых и 10 детских поликлиник города.

- Отличительные признаки новой организации - доброжелательное отношение к пациенту и отсутствие очередей, - перечисляет председатель Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Дмитрий Лисовец. - Должно сократиться время ожидания в регистратуре, время ожидания приема у участкового врача-терапевта. А время работы врача с пациентом, наоборот, должно увеличиться.

В комитете говорят: более пятидесяти миллионов посещений в год приходится на «входные ворота» нашей медицинской помощи - поликлиники, диспансеры, центры общеврачебной практики. Но довольных качеством оказываемых услуг за последние пять лет - меньше половины.

- Мы запланировали, что в 2019 году в проекте примет участие 68 медицинских организаций города, - говорит Лисовец. - Из них 33 детских площадки и 35 взрослых.

Если все пойдет по плану, довольных петербуржцев через три года должно быть не менее семидесяти процентов.