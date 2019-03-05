Даже перед смертью думал, как вернуть величие российской науке: В Петербурге простились с легендарным физиком Жоресом Алферовым

5 марта в Санкт-Петербургском научном центре РАН простились с великим ученым Жоресом Алферовым. Очередь из желающих проводить физика в последний путь растянулась вдоль Университетской набережной до Кунскамеры. Многие взяли с собой цветы, кто-то не сдерживал слез…

Среди пришедших были коллеги, друзья, политики, академики, ученики Нобелевского лауреата, и даже те, кто никогда не знал Алферова лично. Соболезнования принимали родные Жореса Ивановича – жена Тамара, дочь Ольга и сын Иван.

- Двадцать лет назад Жорес Алферов пришел ко мне и сказал: «Я хочу вместе с Вами двигать науку вперед». Ведь классическая русская школа рухнула, и страна переходит на американизированные формы обучения, - вспомнил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Соболезнования принимали родные Жореса Ивановича – жена Тамара, дочь Ольга и сын Иван.Фото: Артем КИЛЬКИН

Для науки Алферов действительно сделал многое. И речь идет не только об открытиях, благодаря которым у нас есть вся современная электроника. Жорес Иванович переживал в целом за российскую науку. И даже перед смертью думал о том, как вернуть ей величие. Об этом он написал в письме президенту и премьеру.

- Это был великий ученый, политический деятель, мыслитель. Он был великий новатор, - сказал ректор Политеха Андрей Рудской.

Но в этот день об Алферове все же говорили не только как об ученом, а еще и как о прекрасном человеке.

- Он умел дружить, он умел выбирать людей и направлять на тот путь, который считал необходимым и для человека, и для страны. В одном из фильмов его супруга Тамара Георгиевна очень точно заметила одну черту. Жорес Иванович - это идеи. Если нет идеи - нет Жореса Ивановича, - сказал почетный гражданин Петербурга Владимир Окрепилов.

С великим ученым пришли проститься сотни людей.Фото: Артем КИЛЬКИН

А В ЭТО ВРЕМЯ

Память ученого увековечат

В Петербурге сейчас обсуждают, как увековечить память ученого. Президент РАН Александр Сергеев считает, что самым правильным шагом будет восстановление петербургского научного центра РАН.

- Здание на Университетской набережной РАН не принадлежит, - объяснил Сергеев. – Жорес Иванович в последние годы очень активно боролся за то, чтобы вернуть Петербургу такое структурное отделение, ведь в городе около 200 академиков.

Напомним, ученый умер в ночь с 1 на 2 марта в возрасте 88 лет после долгой и продолжительной болезни. Он был единственным жившим в Росси лауреатом Нобелевской премии, которую ему вручили в 2000 году за разработку полупроводниковых гетероструктур и создание быстрых опто- и микроэлектронных компонентов. Академика похоронили на кладбище в Комарово.