Больше 200 хостелов в Петербурге могут закрыться из-за нового закона

Негласное звание столицы хостелов Петербург носит с 1992 года. Именно тогда в городе открылась первая в России мини-гостиница. Бюджетный ночлег пользовался популярностью у туристов, поэтому бизнес динамично развивался. Сейчас в Петербурге несколько сотен хостелов. Они задают тренды всей стране, получают специализированные «Оскары» и славятся на весь мир. Однако скоро этой эпохе может прийти конец. 5 марта депутаты Государственной думы приняли во втором чтении запрет на размещение гостиниц в многоквартирных жилых домах.

Так, по новым правилам открыть гостиницу в доме разрешат, после того как помещение будет переведено в нежилой фонд. Удастся это только в том случае, если оно расположено на первом этаже, имеет отдельный вход, эвакуационный выход, парковку. И это только часть требований.

При этом хозяевам придется нехило потратиться.

- Помещение нужно будет оснастить необходимым оборудованием, системой звукоизоляции номеров, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров, - сообщается на сайте Государственной думы.

Как утверждают парламентарии, законопроект должен защитить людей, вынужденных соседствовать с хостелами.

В Петербурге вопрос с уничтожением хостелов стоит остро. Как правило, они располагаются в центре города - в шаговой доступности от главных достопримечательностей.

- В первую очередь мы не сможем выполнять задачу, которую перед нами поставило правительство - повышать качество предоставляемых услуг, - говорит президент ассоциации «Гильдия малых средств размещения» Яна Бабина. - Вся каша заварилась из-за ночлежек, но пострадать могут качественные средства размещения. Это навредит легальному востребованному малому бизнесу.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

ПРОТИВ

Елена Енова, владелица «Тайга-хостел», руководитель регионального отделения «Лига хостелов» по Петербургу:

- Одна рука не знает, что делает другая. Сейчас в стране идет активная поддержка малого предпринимательства, но при этом туристический сектор загибают. Пострадает ведь не только гостиничный бизнес, но и вся туристская инфраструктура: общепит, музеи, экскурсии, транспорт. Закрывая малые средства размещения, мы официально говорим регионам и деревням: «Ребята, Эрмитаж посмотрите по телевизору». Ведь многим и на поездку с проживанием в хостеле приходится копить по многу месяцев.

ЗА

Валентина Иванова, петербурженка:

- Несколько лет живу в квартире над хостелом. Шум, гам. Люди ходят, стучат дверями, мусорят. Причем круглосуточно. Пускай хозяева и милые люди. Просят прощения, если что-то не так, конфетами угощают. Но все равно хочется жить спокойно.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

281 легальный хостел в Петербурге.

80 процентов из них находится в жилом фонде.

80 процентов рынка, по оценкам экспертов, может уйти в тень после принятия нового закона.

16 111 000 787 рублей - налоговые потери в России за год при принятии поправок.