2019-03-05T23:26:16+03:00
Общество

Петербургские блогеры перемахнули за полярный круг

Автоэкспедиция проекта «Открывая Серебряное ожерелье» добралась до самой северной точки маршрута
Наталия БЕШКАРЕВА
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Петербургские блогеры покорили ЗаполярьеПетербургские блогеры покорили ЗаполярьеФото: Наталия БЕШКАРЕВА
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На пятый день весны команда блогеров из проекта «Открывая Серебряное ожерелье» пересекла линию полярного круга и прибыла в самый северный пункт своего маршрута – город Нарьян-Мар.

Первый этап экспедиции, который охватывает Вологодскую и Архангельскую области, Республику Коми и Ненецкий автономный округ, стартовал 26 февраля, а завершится 11 марта. За эти дни команда успела посетить старинные Вологду и Тотьму, побывать на родине Деда Мороза в Великом Устюге, погостить у матушки Зимы в Яренске, познакомиться с городом нефтяником Ухтой и измерить высоту сугробов в Печоре.

Сегодня двум экипажам из 8 человек предстояло совершить 500-километровый автопробег из Печоры в заполярный Нарьян-Мар. Знаковым местом, у которого останавливаются и опытные дальнобойщики, и блогеры-путешественники, является композиция с надписью «Полярный круг». Здесь первые по традиции отдыхают перед следующим длинным перегоном, а вторые – делают снимки для соцсетей. Экспедиторы «Открывая Серебряное ожерелье» тут же поймали среди белоснежной пустыни сотовую связь «МегаФон» и выложили сториз в Инстаграм о том, что успешно достигли границ Арктики.

Путешествие группа проделывала по бескрайним снегам Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Путешествие группа проделывала по бескрайним снегамФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Но больше всего и сами участники, и те, кто следит за проектом в соцсетях по хэштэгу #openso2019, волновались за прохождение по временной трассе – зимнику. Именно эта часть маршрута по Северо-Западу считается самой непредсказуемой и экстремальной. Здесь путь среди ослепительного снега на случай метели обозначен вешками, и на много километров глазу не за что зацепиться – вокруг лишь бело-голубая линия горизонта. Но благоприятная погода позволила команде «Открывая Серебряное ожерелье» без особых препятствий преодолеть этот участок. Заодно штурманы экипажей оценили, как ведут себя на такой сложной трассе два верных коня экспедиции Subaru Forester и Subaru Outback. В итоге команда – без приключений, но со множеством фотографий и видео – по арктическому пути добралась до столицы Ненецкого автономного округа Нарьян-Мара. Кстати, сегодня вечером там минус 15.

В ближайшие два дня участники познакомятся с национальными традициями ненцев, попытаются поймать в кадр северное сияние и поделятся своими впечатлениями в соцсетях. Следить за автоэкспедицией можно по хэштэгу #openso2019, а также в www.instagram.com/openso - и конечно, на нашем сайте.

Сам круг - символ Заполярья Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Сам круг - символ ЗаполярьяФото: Наталия БЕШКАРЕВА

Напомним, итогом всех экспедиций, которые за весь год охватят весь Северо-Западный федеральный округ, станет интерактивная карта достопримечательностей регионов. Кроме того, при поддержке Сбербанка и Политехнического университета самые интересные места обретут новую реальность – виртуальную. Мастера цифровых технологий создадут 3D модели памятников и церквей, взяв за основу фотографии, сделанные членами экипажей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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