2019-03-06T12:01:45+03:00
Звезды

Невеста Данилы Козловского нагрубила поклоннице из-за вопроса о свадьбе с актером

Ольга Зуева публично призналась в любви Козловскому, а вопросы подписчиков ей не понравились
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Данила Козловский и Ольга Зуева вместе с 2015 года.Данила Козловский и Ольга Зуева вместе с 2015 года.
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Невеста актера Данилы Козловского, бывшая модель Ольга Зуева опубликовала у себя в Instagram серию фотографий с сердечками, цветочками и собачками. «Приближается весна... Так много любви», - написала в микроблоге Ольга. На снимках также присутствует сам Козловский и даже общая смятая постель.

Одна из подписчиц задала Ольге вопрос в лоб: «Когда вы уже поженитесь или разойдетесь?»

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Spring is coming... So much love everywhere
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Зуеву это задело, и она ответила с явным раздражением: «Жениться или разводиться - скорее про таких, как вы».

Поклонница попыталась отшутиться, но другие подписчики тут же предположили, что раз простой вопрос вызвал такую реакцию Зуевой, значит, тема для нее болезненная. Тогда возлюбленная актера сообщила, что ее личная жизнь не должна интересовать посторонних людей.

«Удивила Ольга, можно и шуткой было ответить, а не грубить», «Прямо очень удивила, сразу впечатление о человеке поменялось», «Зачем тогда она выложила все эти фотографии для посторонних людей?», - возмутились поклонники.

Напомним, Данила Козловский и Ольга Зуева вместе с 2015 года. Осенью прошлого года на безымянном пальце правой руки Зуевой появилось помолвочное кольцо. Возможно, свадьба влюбленных не за горами.

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Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Запесоцкий считает, что Данила Козловский - посредственный актер и никакой режиссер, которому не стоит доверять даже коз пасти (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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