Миллион алых роз: как выбрать правильный букет на 8 марта

«Сходи туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что» - иногда женские желания мужчинам сложно понять. А накануне 8 марта у представителей сильного пола вообще голова кругом, как порадовать свою даму сердца? Есть беспроигрышный вариант - начните с букета. Лучше роз, и лучше местных, выращенных в Ленобласти. Они простоят в вазе не одну неделю, тогда вы сможете с гордостью сказать: «Любимая, дарил от души, потому так долго мои цветы тебя радуют!»

Это лишь один маленький секрет, которым с нами поделился агроном тепличного комплекса «Новая Голландия» из города Сясьстрой. Специалисты знают толк в цветах, так как занимаются их выращиванием профессионально уже больше 10 лет. Хотя, казалось бы, Ленинградская область для роз не самый подходящий регион: летом – холодно, зимой – совсем холодно, а еще ветра, высокая влажность. Но тут тоже есть свои секреты.

Специалисты знают толк в цветах, так как занимаются их выращиванием профессионально уже больше 10 летФото: Олег ЗОЛОТО

ГОЛЛАНДИЯ РЯДОМ

- Наш питомник оборудован по последнему слову техники, - рассказал и показал нам агроном Руслан Новиков. Прежде чем приступить к должности в Сясьтрое, он прошел обучение в Голландии, трудится в тепличном комплексе с самого его основания, знает здесь каждый сантиметр. - Вот смотрите: четыре теплицы по три гектара каждая, освещают 20 тысяч ламп, наши кусты растут не из земли, а из мешков, набитых минеральной ватой. Ко всем розам подведена капельница с питательным раствором. Вдоль рядов у самой земли отопительные трубы. Чувствуете, как тут жарко, и не важно, что за окном минус. Цветы срезаем ежедневно по раза раза. В год урожай - 27 миллионов роз

Настройки температурного режима и влажности задает лично Руслан, а поддерживает все это - автоматика. Тепличный комплекс оборудован собственной метеостанцией. И летом по ее команде открываются форточки и регулируется вентиляция. Да даже от белых ночей тут придумали спасение – накрывают потолок специальным тентом. Ну а зимой, чтобы не было снега, нагревают крышу.

Вот такой "детский сад" саженцев есть в теплицахФото: Олег ЗОЛОТО

НИКАКОЙ ХИМИИ

- В борьбе с вредителями мы отказались от химических препаратов. Между рядами селим насекомых-хищников – энтомофагов, - добавил Руслан. - Они уничтожают паразитов, сами погибают, но при этом растениям не вредят.

Все оборудование завезли из Голландии. Оттуда же привозят черенки.

Всего здесь выращивают 28 сортов роз, таким разнообразием не может похвастаться ни один комплекс в России. В теплицах можно увидеть лепестки цвета шампань, оранжевые, розовые, персиковые, белые... Но самыми популярными уже много лет подряд остаются красные.

- Я даже прогноз дам: алый будет самым востребованным еще лет 50, - отметил председатель совета директоров АО «Новая Голландия» Алексей Архипов. – Хотя мода на сами цветы со временем меняется. Если раньше постоянно покупали огромные, то сейчас чаще берут маленькие. А еще популярными стали пионовидные розы.

Каждый цветок проходит тщательный отборФото: Олег ЗОЛОТО

1000 И ОДИН ЦВЕТОК

- А бывало такое, чтобы какой-то романтик скупал у вас коробками розы для одной единственной девушки? Ну как в песне у Пугачевой, - спросила я.

- Ну миллион, не заказывали, а вот тысячу и одну розу для одной дамы как-то покупали, - улыбается Алексей Архипов. – Этот романтик мне тогда телефон оборвал, лично договаривался. Помню, грузили цветы в «ГАЗель», потому что в обычный седан вся эта красота бы не поместилась. Кстати, было это не накануне 8 марта, уж не знаю, что за повод. Но уверен точно, что девушка была поражена!

Ну, тысячу роз, нам, женщинам, конечно, и не надо. Достаточно скромного букета. Только помните, мужчины, цветы – это лишь красивое сопровождение подарка. Сам подарок все же стоит купить.

Автоматика производит отбраковку и сортировкуФото: Олег ЗОЛОТО

КОНКРЕТНО

5 советов, как сохранить цветы свежими на несколько недель

Юная роза сильно отличается от перезрелой. Но тут не работает схема как с вином, которое с возрастом становится только лучше. Здесь нужен другой подход. Да, хочется, чтобы букет произвел впечатление. Да, крупные цветы смотрятся эффектнее. Но если надо не просто эффекта «вау», а продлить радость от букета как можно дольше? Вот несколько правил, на которые стоит ориентироваться при выборе цветов.

1. Отдавайте предпочтение розам в рубашке. Так называют чашелистики - внешний слой грубоватых лепестков с зелеными и бурыми прожилками. Рубашка - первый признак того, что путь цветка к покупателю был коротким. Рано или поздно лепестки начинают подгнивать, и продавцы их ощипывают, чтобы сохранить товарный вид. А еще выбирайте полураспустившиеся бутоны. Они раскроются за считанные часы, как только окажутся в тепле.

2. Отдавайте предпочтение розам, которые стоят в холодильнике. Цветы после среза хранят при температуре от +2 до +5 градусов. Если в магазине нет своей холодильной камеры, лучше там вообще ничего не покупать, даже вечером 8 марта.

3. Не берите слишком дешевые розы. Едва ли они будут отличаться качеством. Средняя цена одной розы на рынке – 150 рублей.

4. Прежде чем поместить цветы в вазу, очистите их ножом от шипов и листьев. Немного листвы можно оставить вверху, но подводная часть должна быть чистой, чтобы не загнивала. Стебель надо подрезать: так цветы будут лучше пить. Розы подрезаются наискосок.

5. Цветам достаточно просто часто менять воду, хотя бы раз в день. Позже можно высыпать пакетик средства под названием кризал. Такой препарат удлиняет жизнь стебелечка до 50%. А вот народные средства, такие как, таблетка аспирина или сахар, лучше не применять. Специалисты уверяют, что и без этих ухищрений, свежие цветы, выращенные в Ленобласти, смогут простоять несколько недель.