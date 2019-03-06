Участковому, «банда» которого убила шесть человек из-за квартир в Петербурге, дали пожизненный срок

43-летний участковый уполномоченный Антон Семенов (имя изменено, - прим.Ред.) всю свою жизнь посвятил службе. Отец будущего силовика был военным, поэтому семье часто приходилось переезжать. Сергей рос в окружении офицеров, поэтому знал, что такое служба и умел завоевать уважение среди коллег. Да и к тому же Семенов и сам прошел боевое крещение в Чечне во время командировки. За это участкового даже наградили на службе. Уважение силовику придавала и его личная жизнь.

Со своей супругой участковый был со школы. Удивительно ли, что женщина всегда была на стороне мужа и представить не могла, что перед самой пенсией майор решится пуститься во все тяжкие. Но, по одной из версий, именно ради нее Семенов и пошел на это.

Участковый уполномоченный участвовал в кровавых расправах

- Жена у него не работала, поэтому Антон содержал семью полностью, - рассказывает коллега Семенова. – А перед пенсией по выслуге лет еще взял себя кредитов: купил машину из салона. Думал, за пару-тройку лет расплатится.

Но денег в семье, судя по всему, не хватало, и участковый решил подкопить. Тогда в голове майора и родился отчаянный план. В свою «банду» силовик позвал приятелей, с которыми подыскивал одиноких людей на своем участке, после пропажи которых никто не поднимет шумиху. Схема простая, тем более участковому было известно, кто в его районе проживает один. Но эта «банда» запомнилась еще и тем, что в итоге стала одной из самых кровавых и самых неудачливых.

«САМ НАШЕЛ ТРУП СВОЕЙ ЖЕРТВЫ»

Напомним историю. Черными риэлторами кроме участкового стали трое безработных знакомых Семенова – Зубар Зубов, Виктор Зорин и Сергей Никитин. Первую жертву для убийства предложил Зубар. Мужчина вспомнил, что бывший муж его племянницы - 25-летний Дмитрий получил в наследство квартиру в Пушкине. Мать парня только-только умерла, а из родственников у Димы осталась лишь младшая сестра. И если их не станет, то квартира перейдет трехлетнему сыну племянницы Зубара.

«Риэлторы» разработали, казалось бы, идеальный план. Зубар позвал Дмитрия выпить - как-никак родня. Тот не отказался. И когда парень захмелел, его попросту задушили, спрятав тело в лесу. После этого участковый уехал домой к сестре Димы, с которой силовик, как полагает следствие, расправился лично.

Брата с сестрой убили из-за квартирыФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Труп сестры сразу найти не удалось, она числилась пропавшей несколько лет. А вот тело Дмитрия преступникам было нужно для оформления наследства. Поэтому они подстроили все так, будто на страшную находку в лесу наткнулся случайный прохожий, который сам и позвонил участковому на телефон.

- Участковый выехал на место происшествия, - рассказывают в следственном отдела по Петроградскому району ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. – Тело погибшего мужчины было направлено на судмедэкспертизу, но причину смерти установить не удалось из-за того, что прошло уже достаточно времени после гибели. Проверка закончилась ничем.

Правда, тут план хладнокровного участкового и его подельника провалился. Завладеть квартирой убитого они так и не смогли. Чиновники не дали продать квартиру трехлетнего ребенка матери – племяннице Зубова, потребовав дождаться его совершеннолетия. В итоге жилье так и осталось в собственности малыша.

«ЖЕНИЛ НА ЖЕРТВЕ ДОЧЬ»

Отчаявшись после первого неудачного дела, «банда участкового» стала искать новую жертву. И вскоре им подвернулся безработный наркоман Серега (имя изменено – прим.Ред.) из Колпино. Идею подельникам подкинул один из соучастников Виктор Зорин, который тоже был падок на наркотики. Серега был его приятелем, поэтому он знал, что тот живет совсем один. Оставалось лишь найти для жертвы наследника, а точнее – красавицу-наследницу. Для этого цыган Зубов не пожалел даже свою дочь, которую и женил на Сереге.

Правда, свадьба пела и плясала недолго. Вскоре после брака новоиспеченный муж скончался от передозировки… Причина смерти – отравление наркотиками (позже выяснилось, что парня вывезли в лес и предложили наркотик, подмешав слишком большую дозу). Заводить дело не стали.

Наследство должно было достаться подставной жене, но и тут у «риэлторов» снова не прошло все чисто. Оказалось, что у погибшего парня есть сестра, которая совсем недавно вернулась в Россию из Украины. Поэтому половина имущества принадлежала ей. А преступникам досталось лишь 700 тысяч рублей.

Зубар часто использовал своих родственниц для махинаций

ЗАДЕРЖАЛИ ПОСЛЕ ТРОЙНОГО УБИЙСТВА

Риэлторы погорели и на третьем преступлении. Жертвой стал еще один приятель преступников Владимир. Парень недавно вышел из тюрьмы и во время встречи с Зубаром посетовал, что отец продает свою квартиры на Английском проспекте. А Володе с этого ничего не достанется. Тогда «риэлторы» и предложили ему свою помощь.

Парню нужно было лишь вступить брак с родственницей Зубара. Так ему во всяком случае преподнесли часть схемы «риэлторы». Что тот и сделал, подписав заявление в ЗАГСе. Но вот о второй части плана своих друзей несчастный даже не догадывался.

Когда брак был заключен, преступники избавились не только его, но и от его отца с мачехой. Убийство трех человек не могло пройти незаметным. После кровавой расправы над родственниками всех членов банды и задержали. Зубов и Зорин признали свою вину и уже получили по девять лет колонии. А вот сам участковый Антон Семенов признал вину лишь частично и сейчас должен жалеть об этом.

- Суд установил: Никитин, Зубов и Зорин под руководством участкового с 2011 по 2015 годы совершили убийства шести человек для завладения путем мошенничества их квартирами, - сообщают в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. - Суд назначил наказание участковому в виде пожизненного лишения свободы в ИК особого режима. Никитину в виде лишения свободы сроком на 13 лет в ИК особого режима.