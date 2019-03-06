Жена Александра Невзорова рассказала, почему их сын не учится в школе

Супруга известного тележурналиста Александра Невзорова Лидия вместе с мужем занимается разведением лошадей, а также пишет книги и картины. Кроме этого женщина много времени уделяет своему Instagram-блогу, где высказывается на различные острые темы. В одном из недавних постов Невзорова обсудила с подписчиками школьную программу по литературе.

«Вы читали в школе Войну и Мир? Я - да. Было ли мне Интересно? Нет. Было ли это чтиво интересно моим одноклассникам? Сомневаюсь. Было бы интересно,- смогли бы дочитать. Начинали все. Осилили только те, кого родители били за плохие оценки. Была ли эта книга обсуждаема на переменах, после школы? Была ли кому-то интересна тема войны? Может мальчикам? Нет. Обсуждали ли девочки бал, платья и переживания героини? Опять же, нет», - написала она.

Чуть позже Лидия ответила на вопрос, который ей часто задают подписчики: «Почему их с Александром сын не учится в школе?» 12-детний Александр Невзоров-младший по задумке родителей находится на домашнем обучении. Они оба уверены, что школа вредна для него.

lydianevzorova #классическаямакулатура детям #2

«Если он силён, ему придётся бесконечно подтверждать свой статус демонстрацией силы по отношению к слабым. Если слаб, его будут бить. Если ребёнок проявит чудеса дипломатии и умудрится держаться в стороне, значит, он будет покрывать чужие преступления. Ну а если не будет молчать, то его будут бить как стукача», - объяснила 45-летняя мать

Невзорова надеется, что когда-нибудь сотрется омерзительная граница между бедными детьми из провинции и учениками элитных Московских гимназий. «Никто никого не будет бить и чморить за очки, ДЦП, картавость или старое пальто», - написала Лидия.