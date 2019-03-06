«Куда уходят бабки?»: Шнуров «подарил» женщинам на 8 Марта 78 тысяч рублей
8 Марта – ответственный праздник для мужского населения. В этот день отцы, коллеги, мужья и друзья дарят женщинам цветы, подарки, поздравления. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не смог обойти эту тему стороной и опубликовал уже теперь в своем новом Телеграм-канале стихи, а также своеобразное поздравление для женщин.
В своей эпиграмме Шнуров затронул тему денег, которые тратят мужчины на подарки своим близким и любимым женщинам. Однако музыкант преподнес это не как что-то искреннее, а в циничной манере от лица женщины, которой только зарплата от возлюбленного и нужна.
- Куда уходят бабки?
Никто не знает ведь.
Мелькают как их лапки,
Хотел бы посмотреть?
Вчера их было много,
В карманах, на счетах.
Манила их дорога,
Как перелетных птах.
И вот, покинув гнезда,
С насиженных уж мест,
Несутся они к ******,
******, подруг, невест.
Мигрируют мгновенно,
Глядь, и их нет совсем.
Карман обыкновенно
Пустел, но вместе с тем,
Достал последний чирик,
Отдал его не глядя.
Услышал панегирик, -
Иди работай, дядя!
Как рыцарь будь в доспехах,
Карманов нет у лат!
Ну всё прощай, успехов,
До следующих зарплат.
Ах, да! Восьмое Марта!
Подарок не забудь,
Перевести на карту.
Целую, милый, будь, - написал Шнуров на канале «Шнуровик».
Также артист опубликовал фотографию-поздравление. На ней из денежных купюр разной ценности выложено на столе: «Март 8».
В сумме поздравление выложено из 78700 рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
Если внимательно посчитать купюры, то можно увидеть, что на такой подарок для женщин Шнуров «потратил» 78 700 рублей. Вполне неплохая сумма чтобы одарить несколько петербурженок цветами.
ИСТОЧНИК KP.RU