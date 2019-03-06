2019-03-06T17:17:47+03:00
Звезды

«Куда уходят бабки?»: Шнуров «подарил» женщинам на 8 Марта 78 тысяч рублей

Фронтмен «Ленинграда» выложил из денежных купюр поздравление
Лилия КОЗЛОВА
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Шнуров поздравил женщин с 8 МартаШнуров поздравил женщин с 8 МартаФото: Артем КИЛЬКИН
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8 Марта – ответственный праздник для мужского населения. В этот день отцы, коллеги, мужья и друзья дарят женщинам цветы, подарки, поздравления. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров не смог обойти эту тему стороной и опубликовал уже теперь в своем новом Телеграм-канале стихи, а также своеобразное поздравление для женщин.

В своей эпиграмме Шнуров затронул тему денег, которые тратят мужчины на подарки своим близким и любимым женщинам. Однако музыкант преподнес это не как что-то искреннее, а в циничной манере от лица женщины, которой только зарплата от возлюбленного и нужна.

- Куда уходят бабки?

Никто не знает ведь.

Мелькают как их лапки,

Хотел бы посмотреть?

Вчера их было много,

В карманах, на счетах.

Манила их дорога,

Как перелетных птах.

И вот, покинув гнезда,

С насиженных уж мест,

Несутся они к ******,

******, подруг, невест.

Мигрируют мгновенно,

Глядь, и их нет совсем.

Карман обыкновенно

Пустел, но вместе с тем,

Достал последний чирик,

Отдал его не глядя.

Услышал панегирик, -

Иди работай, дядя!

Как рыцарь будь в доспехах,

Карманов нет у лат!

Ну всё прощай, успехов,

До следующих зарплат.

Ах, да! Восьмое Марта!

Подарок не забудь,

Перевести на карту.

Целую, милый, будь, - написал Шнуров на канале «Шнуровик».

Также артист опубликовал фотографию-поздравление. На ней из денежных купюр разной ценности выложено на столе: «Март 8».

В сумме поздравление выложено из 78700 рублей Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В сумме поздравление выложено из 78700 рублейФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Если внимательно посчитать купюры, то можно увидеть, что на такой подарок для женщин Шнуров «потратил» 78 700 рублей. Вполне неплохая сумма чтобы одарить несколько петербурженок цветами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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