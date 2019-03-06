«Расписался в паспорте»: Петербуржец продает автограф Сергей Бодрова-младшего

На «Авито» появился автограф Сергея Бодрова-младшего. Свою роспись на память петербургскому студенту знаменитый актер и режиссер оставил незадолго до своей смерти. Надпись он сделал в 2001 году на странице паспорта молодого человека.

ВЫХОДИЛИ С УЧЕБЫ

Объявление о продаже лота разместил житель Тосненского района Ленобласти Владислав Федотов. С известным актером мужчину свела судьба в 2001 году. Тогда он учился в педагогическом университете Герцена на преподавателя физкультуры. Академические дисциплины шли в основном корпусе, а вот на пары по легкой атлетике приходилось ездить на Крестовский остров.

- Занимались мы стадионе «Динамо», - вспоминает Влад. – Выходим и видим – Бодров! Сидел он в режиссерском кресле, какие –то указания раздавал. Естественно, мы всем курсом там столпились.

Молодежь с интересом наблюдала за происходящим. До тех пор, пока режиссер не обратил на них внимание. Девочкам он даже предложил сняться в массовке – играли спортсменок, которые разминались на стадионе. Парни же выстроились к кумиру за автографами. Среди них был и Влад.

Владу режиссер пожелал удачи. Фото: сайт "Авито".

- Со мной была только спортивная сумка. Даже клочка бумаги не нашел. Дал паспорт, - улыбается педагог.

ВОЗМОЖЕН ТОРГ

Несколько секунд Бодров удивленно смотрел на Бордовую книжицу.

- Ты точно уверен? – спросил он.

Юноша качнул головой. Тогда актер достал ручку и на странице № 19 вывел: «Владу удачи».

- Мне тогда было лет 19. Вообще было не жалко. К тому же, все равно скоро должен был скоро его менять, - рассказывает мужчина.- Когда время пришло, отправился в паспортный стол. С вином и шоколадкой. Пришлось уговаривать паспортистку, чтобы она позволила вырвать страничку.

Реликвию Владислав спрятал в один из ящиков. Так она там и хранилась. До тех пор, пока мужчина не начал готовиться к переезду.

- Я помнил, что он где-то лежит. Пересматривал старые вещи и нашел страничку, замотанную в полиэтилен, - говорит Владислав.

Автограф исполнителя роли Данилы Багрова в фильме Балабанова петербуржец оценил в 20 тысяч рублей. Но готов и поторговаться.

- Не могу сказать, что я прям поклонник таких вещей. Подумал, вдруг кого-то это заинтересует. Даже пару тысяч могу скинуть.