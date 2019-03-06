«Расписался в паспорте»: Петербуржец продает автограф Сергей Бодрова-младшего
На «Авито» появился автограф Сергея Бодрова-младшего. Свою роспись на память петербургскому студенту знаменитый актер и режиссер оставил незадолго до своей смерти. Надпись он сделал в 2001 году на странице паспорта молодого человека.
ВЫХОДИЛИ С УЧЕБЫ
Объявление о продаже лота разместил житель Тосненского района Ленобласти Владислав Федотов. С известным актером мужчину свела судьба в 2001 году. Тогда он учился в педагогическом университете Герцена на преподавателя физкультуры. Академические дисциплины шли в основном корпусе, а вот на пары по легкой атлетике приходилось ездить на Крестовский остров.
- Занимались мы стадионе «Динамо», - вспоминает Влад. – Выходим и видим – Бодров! Сидел он в режиссерском кресле, какие –то указания раздавал. Естественно, мы всем курсом там столпились.
Молодежь с интересом наблюдала за происходящим. До тех пор, пока режиссер не обратил на них внимание. Девочкам он даже предложил сняться в массовке – играли спортсменок, которые разминались на стадионе. Парни же выстроились к кумиру за автографами. Среди них был и Влад.
Владу режиссер пожелал удачи. Фото: сайт "Авито".
- Со мной была только спортивная сумка. Даже клочка бумаги не нашел. Дал паспорт, - улыбается педагог.
ВОЗМОЖЕН ТОРГ
Несколько секунд Бодров удивленно смотрел на Бордовую книжицу.
- Ты точно уверен? – спросил он.
Юноша качнул головой. Тогда актер достал ручку и на странице № 19 вывел: «Владу удачи».
- Мне тогда было лет 19. Вообще было не жалко. К тому же, все равно скоро должен был скоро его менять, - рассказывает мужчина.- Когда время пришло, отправился в паспортный стол. С вином и шоколадкой. Пришлось уговаривать паспортистку, чтобы она позволила вырвать страничку.
Реликвию Владислав спрятал в один из ящиков. Так она там и хранилась. До тех пор, пока мужчина не начал готовиться к переезду.
- Я помнил, что он где-то лежит. Пересматривал старые вещи и нашел страничку, замотанную в полиэтилен, - говорит Владислав.
Автограф исполнителя роли Данилы Багрова в фильме Балабанова петербуржец оценил в 20 тысяч рублей. Но готов и поторговаться.
- Не могу сказать, что я прям поклонник таких вещей. Подумал, вдруг кого-то это заинтересует. Даже пару тысяч могу скинуть.
ИСТОЧНИК KP.RU