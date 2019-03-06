Старость – это только в голове: Бабушки из Петербурга штурмуют школу моделей

- В молодости я хотела стать манекенщицей, но мама была против.

В итоге Ольга Колеватова выучилась на педагога, но о подиуме никогда не переставала мечтать. И не зря. Сейчас ей 63 года, у нее трое сыновей, пятеро внуков и то самое хобби, о котором она грезила всю свою жизнь!

Ольгу Колеватову и других дам, которые в элегантном возрасте решили стать известными подиумными богинями на ровне с Клаудией Шиффер и Линдой Евангелистой можно встретить в петербургской школе моделей для тех, кому за 55. Здесь они проводят по 2-3 раза в неделю, обучаясь основам и тайнам походки от кутюр и фотопозирования.

В школе моделей 55+ пенсионеркам объясняют, как правильно краситься.Фото: Артем КИЛЬКИН

Пенсионерки-модницы называют друг друга исключительно «девочками» и только по имени, отчеств здесь нет. Да и у кого язык повернется назвать их бабушками? Вы только посмотрите на них!

- Здесь все молодеют, - улыбнулась Ольга. – Приятно снова почувствовать себя красивой, вселить в себя уверенность, понять, что старость – это только в голове.

- Нам здесь показывают, как правильно пользоваться косметикой, подбирать одежду, аксессуары, делать красивые прически, - подхватила еще одна начинающая модель, 63-летняя Татьяна Никандрова. - Недавно я выбросила все вещи оранжевого, зеленого цвета, потому что мне они не идут. Теперь прихожу в магазин и понимаю, какой фасон меня украсит.

В одной из аудиторий проходит урок по фотопозированию. Группа дам в красных нарядах собрались в кружок вокруг преподавателя, действующей модели Екатерины Правдиной. Она с воодушевлением рассказывает, как поворачиваться к камере, как держать голову и правильно улыбаться. Выпрямив спины и вытягивая шеи, женщины начали отрабатывать заданные эмоции, ловя объектив фотографа, который фиксировал успехи каждой. После по этим кадрам учитель со своими ученицами проведет работу над ошибками.

Правильно позировать - тоже искусство!Фото: Артем КИЛЬКИН

Дальше - сложнее. Модели пробуют идти от бедра. Женщины, слегка качая бедрами и подняв высоко подбородок, словно «плывут» по воображаемому подиуму. не учебный класс, а подиум высокой моды.

- Молодцы, девочки! - подбадривает своих учениц Правдина и обращается уже к нам. - Они у нас опытные: у нас были показы и в Гостином дворе, и на неделе моды осенью, еще мы показывали ювелирные изделия.

Но для полного успеха одного дефиле мало. «Девочки» всегда помнят, что их карьера ничто без классного портфолио - ведь именно «бук», как профессионально называется альбом с фото в мире модного бизнеса, является главной визитной карточкой любой модели.

- Меня отобрали по фотографии, - рассказала Татьяна о том, как попала в рекламу фитнес-клуба. – Мне позвонили и пригласили на съемку. Очень тяжело было шесть часов подряд крутить тренажеры, при этом выглядеть свежо и красиво улыбаться.

После этот рекламный ролик побывал на международной выставке здоровья в Дубае. Но для модели+55 не это главное. Куда важнее комплименты детей и внуков.

- Внуки говорят: «Бабушка – красивая. Старенькая, но такая молоденькая», - с нежностью говорит Татьяна. – Да, и приятно, когда уже не просто учиться ходишь, но и в «клювике» какую-то денежку домой приносишь.

Правда, особо обольщаться на большие гонорары и постоянные заказы не стоит. Модельный бизнес с молоденькими девушками уже давно переполнен, а рынок предложений для взрослых моделей в России пока что не так уж и велик. Среди ярких примеров 63-летняя модель Валентина Ясень, появившейся на обложке Glamour. Или Татьяна Неклюдова, которая в 61 год снялась в рекламе нижнего белья.

«Девочки» не ощущают себя на свой возраст.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У нас сейчас занимается 200 человек. По началу группы состояли из 15 человек, - вспоминает педагог Дома мод Екатерина Правдина. - Сейчас тенденция возрастных моделей появилась во всем мире. И они нужны. Вообще население планеты стремительно стареет и чтобы продавать товары и услуги, их производители меняют свою целевую аудиторию на 50-60-летних и выбирают моделей именно той возрастной группы, чтобы аудитория себя ассоциировала с ними.

КОНКРЕТНО

Где пройти кастинг и стать моделью +55

Обучение моделей проходит в Доме мод «Пава» на Прилукской улице, 24, в Петербурге.

Каждый человек, достигший пенсионного возраста и иных льгот, имеет право на получение Индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ). МРОО "АВИП" входит в реестр поставщиков социальных услуг, соответственно, при наличии ИППСУ все обучение и дополнительные мастер-классы для моделей бесплатно.