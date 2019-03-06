2019-03-06T20:36:47+03:00
Звезды

18-летняя модель из Петербурга за один выход на Неделе моды зарабатывает 20 тысяч долларов

Мария Скокова заключила эксклюзивный контракт с Louis Vuitton и продолжает завоевывать мировые подиумы
Людмила ИЛЬИНА
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У Марии необычное и выразительное лицо, это любят в мире моды.У Марии необычное и выразительное лицо, это любят в мире моды.
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Маша Скокова обычная девчонка из Петербурга. Свои недостатки, как ей когда-то внушали сверстники, она превратила в достоинства и смогла покорить европейский подиум. Сейчас ей 18 лет, а она уже заключила эксклюзивный контракт с модным домом Louis Vuitton, сотрудничает с Prada, Miu Miu, выступает на показах и снимается для глянца. На Неделе моды 2019 в Париже петербурженке досталось право открыть показ Louis Vuitton.

- Еще в 14 лет одна ее проходка по подиуму на неделе моды стоила 20 тыс. долларов, - рассказала «КП - Петербург» представитель модельного агентства Avant Models Лилия Чепегина.

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Скокова Маша
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Именно Лилия четыре года назад нашла Машу в соцсетях, написала ей и убедила окунуться в мир моделинга. Родители девушки поверили в серьезность предложения только когда представители агентства приехали в Петербург, чтобы познакомиться с красавицей лично. В 14 лет Скокова заключила контракт с Avant Models, оно и стало ее материнским агентством. До наступления совершеннолетия во все поездки девушку сопровождала ее бабушка.

- Маша уже в 14 лет была готова к этому бизнесу, - говорит Лилия Чепегина. - У нее идеальные параметры: рост 178 см, объем груди 72 см, объем талии 56 см, бедра - 86 см, а также уникальный типаж лица - глаза и необычный рот. Когда мы ее нашли, было сразу понятно, что она станет звездой.

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Маша Скокова
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К слову, звезды в модельном бизнесе неплохо зарабатывают. У Маши эксклюзивный контракт с Louis Vuitton, это значит, что она не может участвовать в других шоу. Неделя моды бывает два раза в год, плюс fashion-week, капмэйны, каталоги и многое другое.

- В своем возрасте она может полностью содержать себя, свою семью, купить квартиру, машину и много чего еще, - уверяет Лилия. - Это очень неплохие деньги.

Впрочем, сейчас у Марии в планах развивать еще и творческий потенциал. Модель увлекается рисованием, дизайном, графикой. Поступление в университет Скокова пока отложила, так как работы очень много.

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Маша Скокова Louis Vuitton
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- Конкуренция в модельном бизнесе достаточно большая, каждый сезон на подиум прибывают новые модели, - поделилась сама Маша. - Поэтому все стараются больше выделиться и запомниться. С жестокостью я, к счастью, не сталкивалась. Можно сказать, что сейчас не в моде быть грубым, подлым и зазнавшимся - сразу же выгоняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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