Стиралка под замком и тридцать лет очереди: Как живут петербуржцы в коммуналке на 73 комнаты

На первый взгляд четырехэтажная «сталинка» на Сестрорецкой улице, 2 ничем не отличается от других таких же, разбросанных по Петербургу. Но в доме всего семь квартир. И в трех из них – больше семидесяти комнат.

ЛЕГОКАТЛЕТИЧЕСКАЯ СТОМЕТРОВКА

В коридоре, который кажется бесконечным, горят тусклые лампочки. На стенах, словно новогодняя гирлянда, висит проводка. Где-то вдалеке слышатся мужские голоса, доносится запах сигаретного дыма. Пока мы осматриваемся, мимо проходят несколько человек. Один взгляд – и интерес к нашим персонам пропадает. С тем, чтобы попасть в квартиру, проблем не возникает. На пути к 73-комнатым апартаментам встречаются две двери и обе без замка.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/695146" frameborder="0"></iframe> Резиновая коммунальная квартира.Артем КИЛЬКИН

- Ой, да кого тут только не встретишь. Уж привыкла за тридцать лет, - разводит руками жительница Анастасия.

Раньше дом был женским общежитием.Фото: Артем КИЛЬКИН

С ней мы столкнулись, когда заглянули на кухню. Молодая мама воспитывает троих ребятишек. Старшая девочка уже учится в школе. Младшему сыну четыре месяца. В комнате водопровода нет. Чтобы набрать воды, ей каждый раз приходится пробегать не меньше двухсот метров. Сто туда – сто обратно.

БЫВШИЕ СТРОИТЕЛИ

Анастасия живет в доме № 2 на Сестрорецкой улице с рождения. Мама получила комнату, когда поступила в строительный колледж. Соседями были такие же юные девчонки, приехавшие покорять Северную столицу. После обучения устроились на работу. Трудились малярами, каменщицами, укладчицами, штукатурами. Жили весело и дружно. Со временем женское общежитие превратилось в обычное. Появились мужья и дети – пришлось как-то уживаться.

- В этих стенах я провела 33 года. Что рассказывать, вы и сами все видите, - проводит Анастасия рукой по облупившейся краске. – Здесь же у меня мама до сих пор, в соседней комнате. Удалось с ней разъехаться только три года назад. Но не всем так везет. Есть семьи, которые на 20 «квадратах» впятером умещаются. А мне аж 27 метров досталось. Таких больших комнат здесь вообще немного.

Ремонт жильцы должны делать сами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Общая площадь «коммуналки» - почти 2,5 тысячи квадратных метров, из которых 1,5 - жилые. Здание построено в 1955 году. До 2010 года его считали общежитием, затем включили в список помещений, переводимых в жилой фонд. С тех пор три этажа официально получили статус квартир. Часть комнат в них до сих пор принадлежит Петербургу.

СНОСЯТ ДУШЕВЫЕ

Экскурсия по «коммуналке», на которую нас зовет Анастасия, больше напоминает игру в «Форд Боярд». Перед походом женщина берет с собой массивную связку ключей.

- Все они пригодятся, - загадочно произносит она.

От участников приключенческого телешоу жильцов отличает то, что тяжелые испытания для них – это повседневность, а не развлечение. Приходится бороться и с крысами, и с плесенью, и с пьяницами. Последние бывают опаснее тигра, охраняющего золотые сокровища.

- Ремонт сделать, прибраться – никто этим не занимается. Несколько девушек только полы моют, а остальным и в грязи нормально. Никак порядок не навести, - сокрушается Анастасия, пока мы идем до МОПов (места общего пользования – прим.ред.).

Машинку пришлось прятать.Фото: Артем КИЛЬКИН

На всех постояльцев в квартире два туалета, два умывальника, одна кухня. Эти помещения уже давно поделены между семьями. Чужаков там не любят.

- Туалеты делили по принципу «кто с кем дружит». Они закрываются на ключ, - объясняет наш гид. - На кухню вход свободный. С плитами вопрос стоит не так остро.

К слову, на замок заперты не только кабинки с унитазами, но и несколько стиральных машин. Как объясняет Анастасия – это вынужденная мера.

- Из барабана постоянно пропадали постиранные вещи, - говорит молодая мама. - То трусов не досчитаешься, то детских футболочек. Штук двадцать увели.

Кстати, по документам ванных тоже две. Жильцы, уставшие томиться очередях, поставили еще несколько кабинок на свободной территории. Однако недавно суд постановил их снести. Мол, это самострой. Хозяева и ругались, и умоляли судью. Но без толку.

Долгое время жильцы просто мылись за шторкой.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Два душа на такую ораву, понятно, мало. Не хотелось больше за шторками мыться. Мы ведь просто закрывались полиэтиленом, - вздыхает Ирина. - Надевали шланг на кран в рукомойнике и из него «поливались». Постоянно кто-то забегал. А теперь квартиры, которые рядом с эти помещением, все в плесени. Три раза делали ремонт – ничего не спасает.

Стиральные машинки появились в квартире 10 лет назад. До этого возможности установить их не было из-за устаревшего водопровода.Фото: Артем КИЛЬКИН

ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

- Вот видите эти руки? – спрашивает Валентина Ивановна – женщина около шестидесяти лет. Все ее ладони в мозолях, пальцы скрючены.

На кухню она зашла медленно, прихрамывая. В доме на Сестрорецкой женщина живет с 1981 года. Больше тридцати лет она проработала на стройке. В 1986 году Валентина встала на городскую очередь на жилье. Перед ней в списке было еще пять тысяч человек. Спустя 33 года осталось восемьсот.

- Я уже и не надеюсь ни на что. Понесут меня отсюда вперед ногами, - сетует бывший строитель. - Мне до кухни идти метров 150. Для меня этот путь – испытание и мучение. Представляете работать в те времена каменщиком? И в дождь, и в снег с мокрым кирпичом и раствором работали. Вот стоишь на 16 этаже буквой «зю», ветер дует.

Валентина (в красном) встала в очередь на жилье в 1986 году.

Тяжелый многолетний труд заметно подкосил здоровье. Пальцы скрутило, шея, спина и ноги болят так, что хочется выть.

- Я ветеран труда, почетный донор. Жизнь свою положила на то, чтобы город этот построить. А толку? Сапожник без сапог, - плачет она. - Пенсия 11 тысяч. И пять я отдаю за «коммуналку». А у меня всего 18 квадратных метров.

Ее поддерживают соседи, которые вышли на шум. Из комнат они принесли розовые бумажки с цифрами. Если судить по ним, все они живут как минимум в «трешке». За один месяц они платят по 5-6-7 тысяч.

- Проблема в том, что все счета за воду, электричество делят поровну между жильцами. Кроме того, каждому «плюсуют» по десять-пятнадцать «квадратов» от МОПов. Сумма зависит от площади комнаты, - уже переходят на крик обитатели коммуналки.

- В нашей комнате даже кухни нет, и только одна батарея. Почему я должна платить по десять тысяч за комнату, в которой мы живем с сыном, внуками и невесткой? – подхватывают другие.

В квартире создан график уборки. Но не все его соблюдают.Фото: Артем КИЛЬКИН

- Электричество, воду все тратят по-разному. А платить мы должны за других!

Как потом рассказала Анастасия, вопрос с начислением счетов больной для всех жильцов. Люди бедные: не живут, а выживают. Поэтому, когда речь заходит о деньгах, теряют человеческое лицо. Однажды из-за очередных соседских разборок у нее в семье произошла трагедия.

- У нас были проблемы со счетчиками на воду. Мы и в Москву обращались, и в другие инстанции. Детали описывать долго. Вышло так, что мы ругались, я перенервничала из-за всего этого. В итоге у меня начались преждевременные роды, на 23 неделе. Ребенок родился весом 710 граммов. Пять месяцев лежал на вентиляции, перенес восемь операций. Но не выжил.

МЕЧТЫ О БУДУЩЕМ

С того момента прошло полтора года. Теперь на хамское поведение некоторых соседей Анастасия старается не реагировать. Говорит, себе дороже.

- Вон, видите, мужики что-то колотят? – указывает она на две мужских фигуры в конце коридора. – Это они кладовку строят.

Оказалось, что одного из строителей из комнаты выгнала жена. Тот недолго думая позвал товарищей. Те притащили инструменты, древесину, старую потрепанную дверь. Этого набора им хватило, чтобы возвести в коридоре небольшую «конуру».

В коридоре торчит проводка.Фото: Артем КИЛЬКИН

- У него вообще нет оснований здесь жить. Он даже не прописан. Сейчас сделает проводку и будет там жить. А платить за него будем мы.

Женщина мечтает, что когда-нибудь навсегда покинет коммуналку на Сестрорецкой. Для своей семьи она хочет пускай и небольшой, но свой уголок. С туалетом, душем и стиральной машиной, которую не придется прятать под замком.

НА ЗАМЕТКУ

Почти 84 тысячи семей нуждаются в улучшении жилья

Сейчас в Петербурге 71,6 тысяч коммунальных квартир. В них живут около 233 тысяч семей. Из них 83,7 тысяч семей состоят на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий. Больше десяти лет назад в городе на Неве стартовала программа «Расселения коммунальных квартир». Срок ее окончания пока намечен на конец 2020 года, но уже сейчас ясно, что расселить все коммуналки к этой дате не успеют.

Жильцы не согласны с начислением коммунальных счетовФото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Кто имеет право на социальную выплату?

В среднем в очереди за квартирами петербуржцы проводят 37 лет. Те, кто не хотят куковать в коммуналке по 40 лет, пользуются городской социальной выплатой на расселение. Это может значительно сократить срок ожидания. Например, в прошлом году субсидии получили 2,78 тысяч семей на сумму 3,06 млрд руб. В нынешнем году в рамках программы очередникам планируется выплатить 3,1 млрд руб.

Согласно изменениям, вступившим в силу 31 декабря 2018 года, в первую очередь право на социальные выплаты по программе имеют:

- граждане с тремя и более детьми

- граждане, проживающие в многокомнатной коммунальной квартире и состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях больше 15 лет

- граждане, проживающие в коммунальной квартире, подлежащей расселению

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Не надо ждать помощи от государства

Специалист по недвижимости Анна ХРЮКИНА:

- Жители коммуналок часто сталкиваются с одной и той же проблемой – завешенными ожиданиями. Многие просто десятилетиями ждут помощи от государства. Другие продают свою комнату, используют субсидии, если этого недостаточно – берут еще ипотеку, и переезжают. Вторая схема намного эффективнее первой.