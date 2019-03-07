СКА одержал победу над «Спартаком» в Кубке Гагарина

Ни дня без скандала. Под таким лозунгом проходит пока серия СКА - «Спартак». В последней игре в Москве на первые роли выступили судьи. Именно они «решили» судьбу встречи, засчитав победный гол армейцев в овертайме, который был забит после нарушения.

Уже на следующий день КХЛ признала, что форвард СКА Ярно Коскиранта сфолил (удар по клюшке) на спартаковском защитнике Ярославе Дыбленко перед тем, как петербуржцы поразили ворота.

Впрочем, на психологическом состоянии москвичей «украденная победа» не сильно сказалась. Игру в Петербурге они начали так, словно и не покидали Первопрестольную.

С первых секунд Хелльбергу, который вытеснил из состава Шестеркина, пришлось сильно попотеть, чтобы не дать сопернику фору. Хозяев, наоборот, поначалу бил сильный мандраж, и они вновь ошибались на ровном месте.

«Прописаться» в чужой зоне на постоянной основе подопечные Ильи Воробьева смогли только во второй половине периода. Правда, с реализацией у невской дружины возникали явные проблемы — в решающий момент руки предательски дрожали.

СКА одержал победу в матче со счетом 2:1Фото: Олег ЗОЛОТО

Перетягивание каната продолжалось до середины второго периода, когда быстрый прорыв «гладиаторов» завершился голом Злобина.

С этого момента, армейцы прочно окопались в зоне оппонентов, но прежде чем забить, не реализовали безумное количество голевых моментов. Спасательное палочкой для петербуржцев вновь стало большинство. Сперва на 49-й минуте его реализовал Максим Карпов, а спустя пять минут его фокус повторил шведский защитник Давид Рундблад (это его второй подряд победный .

Свой первый камбэк в этой серии хоккеисты СКА решили не упускать и удержали преимущество, изрядно при этом помотав нервы своим болельщикам.

Теперь армейцы предстоит еще один визит в Москву — 8-го марта состоится шестая, и возможно, последняя игра серии.