2019-03-08T10:56:08+03:00
Дом. Семья

Весна пришла: в Ленобласти спасли новорожденного тюлененка

Это первый пациент Центра реабилитации ластоногих в нынешнем сезоне
Ирина СЕБЕЛЕВА
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Малышка очень милая, но иногда грозно рычит Фото: vk.com/sealrescueМалышка очень милая, но иногда грозно рычит Фото: vk.com/sealrescue
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Мало снега - плохо. Много - тоже плохо. Несколько дней назад специалисты Центра реабилитации морских млекопитающих при Водоканале в Репино предупредили: нынешней весной у ластоногих будут большие проблемы с сезоном размножения.

- Несмотря на роскошную зиму большая часть формировавшегося на заливе и Ладоге льда была утоплена обильными снегопадами, - пояснили в Центре. - Сейчас выкармливать свое потомство животным придется где попало. В этой ситуации возрастет вероятность преждевременной потери детенышей самками. Думаем, что будущие морозы уже не окажут животным особой помощи, а во многих случаях, для детенышей кольчатой нерпы, добавят трудностей так как щенки будут располагаться на льду без полагающихся им укрытий.

Как в воду глядели. 6 марта житель деревни Гакково Кингисеппского района Ленобласти нашел на берегу Финского залива крошечного тюлененка. О находке мужчина сообщил сотрудникам заказника "Кургальский". А они уже в свою очередь позвонили в Центр.

- Это самка серого тюленя, родилась в начале марта, ей меньше недели, - рассказывают сотрудники Центра. - Весит всего 13,5 килограммов вместо необходимых для начала самостоятельной жизни сорока. Но уже грозно порыкивает.

Тюлененка нашли в Кингисеппском районе Фото: vk.com/sealrescue

Тюлененка нашли в Кингисеппском районе Фото: vk.com/sealrescue

Судя по всему, это одна из самых ранних пациентов центра. Чаще малышей находят во второй половине марта. Специалисты предполагают, что виной всему сильный ветер, который дул на заливе во вторник. Из-за него сдвинулся лед и малышка потеряла маму. Кроха очутилась на берегу и умудрилась проползти через всю деревню. Но теперь она в надежных добрых руках. Чуть позже, когда станет понятно, что жизнь тюлененка вне опасности, ему дадут имя. А когда девочка наберет вес, ее выпустят на волю.

- То, что мама ищет ее и переживает - это точно, - говорят зоологи. - Но на берегу, в населенном пункте она уже за ней не придет. Те кто с мамами, на глаза людям обычно не попадаются.

Специалисты напомнили: сейчас вероятность обнаружения на берегах Финского залива и Ладожского озера маленьких нерп и тюленей очень велика. Жителей прибрежных районов просят быть очень внимательными и вести себя в такой ситуации правильно.

- Вероятность того что мама рядом, мы всегда учитываем, - объясняют они. - И, например, со льда тюленят не забираем, хотя нас иногда очень об этм просят. Поэтому же просим всех не бежать спасать найденное животное, а сперва позвонить нам по телефону (812) 699-23-99, чтобы мы подсказали, что дальше делать. Может быть помощь человека и не нужна.

Девочка весит всего 13,5 килограммов Фото: vk.com/sealrescue

Девочка весит всего 13,5 килограммов Фото: vk.com/sealrescue

ИСТОЧНИК KP.RU

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