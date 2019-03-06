Любовь против ненависти: В Петербурге прошел городской вечер восточной поэзии

В первый день весны коридоры Санкт-Петербургского гуманитарного университета профсоюзов заполнила пестрая стихия.Здесь можно было увидеть людей в национальных костюмах со всего света. Студенты прибыли на ежегодный вечер восточной поэзии.

- Тринадцать лет назад Даниил Гранин заложил в СПбГУП замечательную традицию - проводить вечера восточной поэзии, чтобы молодежь разных стран училась дружить, - поясняет первый проректор Лариса Пасешникова. -Многие годы он сам возглавлял жюри. На вечерах происходят потрясающие вещи: каждый открывает для других частичку себя, своей семьи и Родины.

В этом году поэтический праздник посвятили столетию со дня рождения его основателя. Учащиеся могут выбрать строки любого восточного поэта.

В университетском Театрально-концертном зале имени Петрова раздался третий звонок.Плечом к плечу в зале занимали места зрители из разных стран.

- Сегодня мы вновь будем говорить о любви, - произнесли со сцены ведущие, народный артист России Сергей Новожилов и декан факультета искусств СПбГУП Светлана Соколова.

Вечер вместил участников со всей планеты. Стихи прочли полсотни ребят из России,Белоруссии, Армении, Афганистана, Грузии, Монголии, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана,Сирии, Израиля, Йемена, Ирана, Палестины, Вьетнама, Китая, Индии, Иордании, с Тайваня, из Японии, Замбии, Мозамбика, Нигерии, Руанды, Египта,Ливана, Гвинеи и США. Все учатся в петербургских вузах.

Номера в национальных костюмах стали украшением программы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Многие сопровождали выступления театральными миниатюрами. Ребята из ЛЭТИ (студенты из России и Египта) разыграли сценку о ревности и заняли третье место.

Кто-то украшал номера танцами, как трио из Педиатрического медицинского университета: девушки представляли Россию, Узбекистан и Казахстан (заслужили бронзу). А кто-то радовал песнями: квартет из ВМА - ребята из России, Белоруссии, Монголии и Вьетнама - под гитару спел о дружбе и занял второе место.

- Три недели готовились, -признались потом студенты.

- Хотели наглядно показать дружбу народов. Было круто!

А вот Жоао Муссаги Фернандо из Мозамбика, студент Университета МВД, пустил в ход лишь жесты и интонацию. За харизматичность и восхитительный русский ему присудили первое место.

До слез тронуло выступление Рафика Гукасяна из Первого меда. Студенту, представившему Армению, достался Гран-при.Молодой человек признается:когда впервые прочел стихотворение о народе, который под давлением из горного камушка превратился в алмаз, сердце дрогнуло.

- Мы живем в культурной столице России, поэтому логично делиться своей культурой,- рассуждает Рафик. - Это помогает сравнивать культуры и лучше понимать друг друга.

Талант молодежи оценивало строгое жюри: судья Конституционного суда России Гадис Гаджиев, поэт Владимир Скворцов, писатель Сергей Арно, композитор Сергей Осколков, директор Института восточных рукописей РАН Ирина Попова, начальник Университета государственной противопожарной службы Эдуард Чижиков и другие известные петербуржцы.

- Можно не принимать чьи-то взгляды, но право говорить на любимом языке должно быть у каждого, - сказал, подводя итоги, председатель жюри писатель Олег Солод. - Сегодня ребята доказали: любовь всегда сильнее ненависти.