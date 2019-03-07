Топ вакансий на крупных предприятиях Петербурга и Ленобласти

Петербург – город, где знают цену людям рабочих профессий. Хороший специалист на предприятиях Северной столицы – на вес золота. Такие мастера получают нормальную зарплату, имеют приличный соцпакет. Специально для вас мы составили топ самых привлекательных вакансий, которые сегодня есть на рынке труда Петербурга.

ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ

Кто нужен: заместитель директора по продажам и сервису нефтехимического оборудования

Какие требования: опыт работы на руководящих должностях в области продаж не менее трех лет, полный рабочий день. Высшее техническое или инженерно-экономическое образование. Уверенный пользователь Microsoft Office, SAP ERP, Lotus Notes, знает отраслевые нормативные правовые акты РФ.

Что нужно будет делать: формировать портфель заказов, разработку планов продаж, контракций и поступления денежных средств. Вести переговоры с представителями заказчика, генподрядчиками, субподрядчиками, лицензиарами, поставщиками. Контролировать исполнение договоров, расходование средств бюджета (смету) заказа на продукцию. Вести отчетность.

Что предлагают: официальное трудоустройство, соц. пакет по ТКРФ, белая зарплата без задержек дважды в месяц (размер – по результатам собеседования), ДМС, дотация на питание 50 процентов, возможность расти и развиваться. Корпоративная культура - спортивные и праздничные мероприятия, туристические слеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и так далее.

Кто нужен: ведущий менеджер по маркетингу

Какие требования: опыт работы специалистом, менеджером по маркетингу/продажам (в области машиностроения, металлургии, нефтепереработки, нефтегазохимии) не меньше года. Полная занятость. Высшее техническое или экономическое образование. Английский язык – выше среднего и готовность к командировкам.

Что нужно будет делать: искать новые рынки, продукты, проекты в области нефтепереработки, нефтегазохимии и других смежных областях. Цель - выход на новые рынки сбыта, в том числе зарубежные

Что предлагают: официальное трудоустройство, белая зарплата – от 40 до 45 тысяч рублей (до вычета НДФЛ). Выплаты два раза в месяц без задержек. ДМС, дотация на питание 50 процентов и компенсация проезда на работу на электричке – 50 процентов. Иногородним – частичная компенсация аренды жилья (5 тысяч рублей в месяц). Возможность расти и развиваться. Корпоративная культура - спортивные и праздничные мероприятия, туристические слеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и так далее.

Зарплаты людей, работающих руками, нередко обгоняют оклады офисных сотрудников. Фото - Алексей Булатов.

Кто нужен: токарь-карусельщик

Что нужно будет делать: работать на больших карусельных станках. Опыт работы на моделях: КУ 101, КУ 64, КУ 63, 1563 будет преимуществом. Диаметр планшайбы от 4 до 6 метров

Какие требования: опыт работы от года, сменный график работы. Наличие удостоверения, подтверждающего профессию. 4-6 разряд

Что предлагают: официальное трудоустройство, белая зарплата от 43 тысяч рублей до вычета НДФЛ (выплаты дважды в месяц). Соцпакет по Трудовому кодексу, подтверждение вредного стажа в Пенсионном фонде. Условия труда достойные: цех освещаемый, вентилируемый и отапливаемый, раздевалки оборудованы шкафчиками и душевыми. Спецодежда и средства индивидуальной защиты, а также их стирка и химчистка – за счет завода. ДМС, дотация на питание 50 процентов и компенсация проезда на работу на электричке – 50 процентов. Иногородним – частичная компенсация аренды жилья (5 тысяч рублей в месяц). Возможность расти и развиваться. Корпоративная культура - спортивные и праздничные мероприятия, туристические слеты, конкурсы, коллективные поездки, организация детского отдыха и так далее.

Где надо работать: Санкт-Петербург, Колпино, Фидерная улица, Ижорский завод.

К кому обращаться:

- Кирилл Вадимович Мистров, телефон: +7 (911) 198-96-92, e-mail: Kirill.Mistrov@omzglobal.com

- Наталья Борисовна Федосова, телефон: 8 (812) 322-83-22, e-mail: Natalya.Fedosova1@omzglobal.com

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ (ЛОЭСК)

Кто нужен: начальник производственно-технической группы, Восточные электросети

Что нужно будет делать: обеспечивать формирование, организацию и контроль исполнения планов и графиков работы по техническому обслуживанию и ремонту электросетевых объектов. Участвовать в организации проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ, комиссиях по расследованию аварий и нарушений работы электросетевых объектов, а также в организации технического контроля качества работ подрядных организаций, занятых работами по техническому обслуживанию, ремонту, монтажу электросетевых объектов. Организовывать планирование материальных ресурсов для технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов. Организовывать ведение договорной работы в части обеспечения технического обслуживания и ремонта электросетевых объектов, а также разработку и согласование ТУ, ТЗ в части проектирования, реконструкции и ремонта электросетевых объектов. Организовывать проведение экспертизы проектов вновь вводимых и реконструируемых объектов. Участвовать в комиссиях при вводе объектов по новому строительству и ТП к электрическим сетям. Организовывать работу при внедрении новых устройств.

Какие требования: высшее профессиональное электротехническое образование, опыт работы не менее года. Вакансия открыта в Киришах.

Что предлагают: официальное оформление по Трудовому кодексу, соцпакет с ДМС и материальной помощью, корпоративные мероприятия. Зарплата по результатам собеседования.

К кому обращаться:

Куприянова Светлана Федоровна, телефон: +7 (813) 677-66-34 доб. 4830

В Петербурге часто ищут инженеров-конструкторов, токарей, инженеров по ремонту технологического оборудования и электрогазосварщиков.Фото: Олег ЗОЛОТО

Кто нужен: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, Пригородные электросети.

Что нужно будет делать: обеспечивать безаварийную, безопасную и высокоэффективную работу подстанций 110/10 кВ. Обеспечивать надлежащее эксплуатационное обслуживание оборудования и соблюдение установленных режимов. Предотвращать и ликвидировать технологические нарушеня при передаче и распределении электрической энергии, проводить аварийно-восстановительные работы на оборудовании подстанций. Выполнять работы по техническому обслуживанию и ремонту оборудования с частичной или полной заменой элементов согласно ППР и технологических карт. Производить оперативные переключения в электроустановках подстанций.

Какие требования: среднее специальное образование. Опыт работы на объектах подстанций 110/10 кВ от года. Вакансия открыта в гп. Янино-2, Всеволожском р-не (Промзона Уткина Заводь), г. Сертолово.

Что предлагают: официальное оформление по Трудовому кодексу, соцпакет с ДМС и материальной помощью, корпоративные мероприятия. Перспективы карьерного и профессионального роста. Зарплата по результатам собеседования.

К кому обращаться:

Масленикова Ирина Алексеевна, телефон: +7 (812) 495-55-20 доб. 5443

Кого ищут: Старший мастер участка, Западные электросети

Что надо будет делать: распределять производственные задачи среди подчиненных работников. Организовать и контролировать работу бригады (на объекте) по техническому обслуживанию, ремонту ТП, КЛ и ВЛ до 110 кВ. Контролировать соблюдение требований технологии ремонта и технического обслуживания сооружений, качества и безопасности выполнения работ. Осматривать работающее оборудование, обеспечивать эксплуатацию ТП и РП, КЛ.

Какие требования: высшее электротехническое образование без предъявления требований к стажу работы или среднее профессиональное электротехническое образование и стаж работы в электроэнергетике не менее 3-х лет. Уверенный пользователь ПК. Вакансия открыта в Кингисеппе, Волосово, Сосновом Бору.

Что предлагают: официальное оформление по Трудовому кодексу, соцпакет с ДМС и материальной помощью, корпоративные мероприятия. Зарплата по результатам собеседования.

К кому обращаться:

Трунина Светлана Владимировна, телефон: +7 (813) 752-52-21 доб. 3272

ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОЛОГДА

Кого ищут:

- слесарь по ремонту и обслуживанию тепловых сетей 5 разряда.

- аппаратчик химводоочистки 4 разряда.

- электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Куда обращаться: телефон (8202) 77-78-94.

Заводы и предприятия охотно берут на работу выпускников училищ, даже без разряда.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПЕТЕРБУРГТЕПЛОЭНЕРГО

Кого ищут:

- слесарь-ремонтник 5-6 разряда

- слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5-6 разряда

- мастер по эксплуатации оборудования котельных

Куда обращаться: телефон 8 (812) 334-50-60.

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