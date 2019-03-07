В Петербурге задержали киллера, убившего следователя Шишкину

В Петербурге в ночь на четверг, 7 марта, задержали двоих подозреваемых по громкому делу об убийстве подполковника полиции, старшего следователя по особым делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу Евгении Шишкиной.

Резонансное убийство 49-летней служащей полиции произошло утром 10 октября 2018 году в Подмосковье. Женщину убили единственным точным выстрелом в шею, когда та шла от подъезда своего дома к машине.

- По данным следствия, исполнителем преступления является Абдулазиз Абдулазизов 2000 года рождения. Также у него был посредник – 17-летний житель Петербурга, - сообщили в следственном комитете.

В настоящее время задержанные опрашиваются, решается вопрос об их аресте. Следственный комитет опубликовал видео допроса одного из задержанных. На нем молодой человек рассказывает о том, что с 4-х лет живет в Петербурге и особо не бывает в Москве. Правоохранителям еще предстоит разобраться с тем, что из этого правда, а что ложь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/695879" frameborder="0"></iframe> В Петербурге задержан один из подозреваемых в убийстве следователя Шишковой.

Мотивы, из-за которых подозреваемые молодые люди пошли на преступление, пока что не известны. Вполне возможно, что это было убийство ради денег.

Напомним, что в ноябре прошлого года в Грузии был задержан еще один подозреваемый в убийстве следователя Шишкиной. 28-летний уроженец Астрахани Ярослав Сумбаев также является фигурантом дела о хищении средств турфирмы, которое раскрыла именно группа убитой Шишкиной.

На полиграфе даже проверяли мужа Шишкиной, Олега, который тоже попал под подозрение полиции. Однако основная версия причины убийства – профессиональная деятельность следователя.

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