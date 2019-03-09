«Наши дамы довольны, мы тоже!»: Максим Матвеев вместе с сыном сделали близким необычные подарки

Максим Матвеев вместе с сыном Андреем решили сделать для бабушек и мам рукотворные подарки к празднику весны. Результатом совместного с ребенком творчества артист поделился с подписчиками своего «Инстаграма».

«Да и не важно, кем праздник основан-спровоцирован решили мы. Главное есть повод, лишний раз порадовать любимых, близких людей. Ну и в рукоделии попрактиковаться. Наши дамы довольны, мы – тоже! Круговорот!!! Еще раз всей прекрасной половине человечества поздравлямба! Без вас никуда!», – сообщил Максим в микроблоге.

«Спасибо! Вы очень талантливы!», «Потрясающе придумали, классные подарки», «Да, эти красивые цветы из детства. Красотища», «Как мило! Приятных и солнечных дней вам!», «Помню! Тюльпанчики своим руками! И обязательно подарить маме! Как мы старались! И вы тоже, видно», «Шикарные поделки у вас получились, уж точно лучше всяких магазинных цветов», – ответили Максиму и Андрею впечатленные поклонники.