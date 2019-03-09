2019-03-09T17:32:13+03:00
Звезды

«Наши дамы довольны, мы тоже!»: Максим Матвеев вместе с сыном сделали близким необычные подарки

Муж и старший сын Елизаветы Боярской подарили любимым женщинам цветные поделки
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Результатом совместного с ребенком творчества артист поделился с подписчиками. Фото: «Инстаграм» Максима МатвееваРезультатом совместного с ребенком творчества артист поделился с подписчиками. Фото: «Инстаграм» Максима Матвеева
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Максим Матвеев вместе с сыном Андреем решили сделать для бабушек и мам рукотворные подарки к празднику весны. Результатом совместного с ребенком творчества артист поделился с подписчиками своего «Инстаграма».

«Да и не важно, кем праздник основан-спровоцирован решили мы. Главное есть повод, лишний раз порадовать любимых, близких людей. Ну и в рукоделии попрактиковаться. Наши дамы довольны, мы – тоже! Круговорот!!! Еще раз всей прекрасной половине человечества поздравлямба! Без вас никуда!», – сообщил Максим в микроблоге.

«Спасибо! Вы очень талантливы!», «Потрясающе придумали, классные подарки», «Да, эти красивые цветы из детства. Красотища», «Как мило! Приятных и солнечных дней вам!», «Помню! Тюльпанчики своим руками! И обязательно подарить маме! Как мы старались! И вы тоже, видно», «Шикарные поделки у вас получились, уж точно лучше всяких магазинных цветов», – ответили Максиму и Андрею впечатленные поклонники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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