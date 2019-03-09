2019-03-09T20:01:10+03:00
Происшествия

На трассе «Вологда – Новая Ладога» столкнулись пассажирский автобус и тягач. В больнице пятеро

У всех – травмы головы, один пострадавший в реанимации
Анна ПОСЛЯНОВА
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В автобусе было тринадцать пассажировВ автобусе было тринадцать пассажиров
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В разгар шторма и метели, которые сегодня охватили Петербург и Ленобласть, около двух часов дня под Волховом произошла страшная авария. На 523 километре трассы «Вологда – Новая Ладога» столкнулись пассажирский автобус «Хайгер» и тягач «Рено».

– Водитель автобуса не справился с управлением и столкнулся с тягачом, – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Петербургу и Ленобласти.

Автобус, вылетевший на встречную полосу, направлялся из Тихвина в Петербург. В салоне было тринадцать пассажиров. Изначально сообщали о трех пострадавших, но к вечеру выяснилось, что травмы получили шесть человек.

– Специалисты дежурных смен поисково-спасательного отряда «Новая Ладога» и 121 пожарно-спасательной части провели деблокировку пострадавших, – сообщили в ГУ МЧС по Ленобласти.

Один пострадавший, который получил легкие травмы, от госпитализации отказался. Но остальных пятерых доставили в Волховскую центральную районную больницу. 28-летняя пассажирка получили открытую черепно-мозговую, ушиб шеи и рваные раны лица. Еще одна молодая женщина, 22 лет, отправилась в больницу с закрытой черепно-мозговой. 57-летняя дама также схлопотала закрытую черепно-мозговую и перелом ноги, у ее 59-летней попутчицы – открытая черепно-мозговая и сотрясение мозга. За жизнь еще одной шестидесятилетней пассажирки, получившей множество травм, бьются в реанимации.

Вскоре после ДТП компания-перевозчик объявила об остановке пассажирского движения между Петербургом и Тихвином.

– Временно приостановлено выполнение рейсов «Тихвин – Петербург», – сообщила администрация «Тихвинпассажирсервис». – Просим приобретенные проездные документы с 10 марта сдать в кассу для возврата денежных средств.

Три дня назад, 6 марта, на этом же маршруте автобус этой же организации попал в еще одну ужасную аварию. В ней пострадало больше десятка пассажиров, а один человек погиб. Тогда автобус также столкнулся с тягачом, но виновником аварии якобы стал лихач на легковушке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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