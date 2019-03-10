Алиса Фрейндлих призналась, что за последние пятьдесят лет они с дочкой ни разу не поссорились

В последнее время народная артистка России Алиса Фрейндлих дала ряд интервью петербургским СМИ в связи с празднованием 100-летнего юбилея БДТ. Актриса вспомнила блокадное детство, которое не казалось ей страшным. «Мне было пять. Жили мы на углу наб. реки. Мойки и ул. Гривцова, до тех пор, пока в дом не попала бомба. Потом перебрались в другое место. Голод наступал постепенно, и со временем он все больше притуплялся. Взрослые обменивали ценные вещи на продукты на существующих тогда толкучках. Но кроме пищи была особая потребность в улыбке. Я себя и близких развлекала так: когда по радио транслировали классическую музыку, я вставала на стул и дирижировала оркестром», - рассказала Пятому каналу Алиса Бруновна.

Из-за маленького роста Алиса отказалась от мечты стать оперной певицей. «Отец отговорил, сказал: «Иди лучше в театральный, там сможешь реализовать, в том числе, и свой певческий талант», - вспомнила актриса.

Когда актерский диплом был получен, Фрейндлих попала в труппу Театра им. В.Ф. Комиссаржевской, где несколько лет играла исключительно мальчишек-хулиганов. Ничто не предвещало ей блистательной актерской карьеры, пока в театр не пришел режиссер Игорь Владимиров. «Он что-то разглядел во мне и рискнул. Дал мне вместо образа травести сыграть героиню в спектакле «Время любить». Эта встреча стала для нас обоих судьбоносной. Он увидел во мне свою Галатею. А я, не раздумывая, ушла за ним в театр им Ленсовета и, в первую очередь, потому что влюбилась. Через несколько лет родилась Варя», - рассказала Алиса Бруновна.

Варваре Владимировой в марте прошлого года исполнилось 50 лет. Она тоже по профессии актриса. Ее сын Никита Тарасов пошел по стопам знаменитых родственников и уже успел снять в качестве продюсера картину с участием своей бабушки «Карп отмороженный».

«Я сама напросилась на роль одной из старушек, которые готовятся к смерти. Мне понравился сценарий и компания»,- рассказала Фрейндлих.

Алиса Бруновна очень любит своих внуков и дочь. «За последние пятьдесят лет мы с Варварой ни разу не поссорились», - говорит актриса.