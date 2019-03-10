2019-03-10T21:10:31+03:00
Общество

«Зима, уходи»: У Петропавловской крепости сожгли трехметровое чучело Масленицы

«Комсомольская правда» рассказывает, как прошли традиционные народные гуляния в Петербурге
Надежда ФАТКУЛЛИНА
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Петербуржцы проводили зиму, собравшись у Петропавловской крепости.Петербуржцы проводили зиму, собравшись у Петропавловской крепости.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Прошедшие выходные выдались урожайными на праздники. Вслед за Международным женским днем страна отметила Широкую масленицу. В Петербурге зиму провожали с огоньком: сжигали чучела, устраивали «петушиные бои» и объедались блинами.

На сцене выступали музыканты и народные коллективы. Фото: Артем КИЛЬКИН

На сцене выступали музыканты и народные коллективы.Фото: Артем КИЛЬКИН

Главной площадкой традиционно стала Петропавловская крепость. На площади у Нарышкина бастиона горожане закружились в хороводе, как только из пушек раздался полуденный выстрел. Встретить весну пришли десятки тысяч человек.

Конкурсы и забавы - важная часть праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Конкурсы и забавы - важная часть праздника.Фото: Артем КИЛЬКИН

На уличных базарах петербуржцы могли купить «масленичку» - домашних оберег из лоскутков ткани, соломы и бересты. Согласно поверью, эта кукла приносит в дом семейное благополучие, достаток и здоровье.

"Масленичку" можно было купить или сделать своими руками. Фото: Артем КИЛЬКИН

"Масленичку" можно было купить или сделать своими руками.Фото: Артем КИЛЬКИН

Погода в Петербурге была совсем не весенняя. Участники гуляний согревались горячим чаем из русских самоваров. Да не обычных, а золотых!

Гости фотографировались с самоварами. Фото: Артем КИЛЬКИН

Гости фотографировались с самоварами.Фото: Артем КИЛЬКИН

Главным угощением, конечно же, стали блины. С вареньем, сметаной и даже с икрой! Учуять палатки с румяным лакомством можно было издалека. В воздухе висел приятный аромат свежеиспеченных блинчиков.

За блинами выстраивались длинные очереди. Фото: Артем КИЛЬКИН

За блинами выстраивались длинные очереди.Фото: Артем КИЛЬКИН

Перетягивание каната – любимый конкурс настоящих богатырей. Как взрослых, так и совсем маленьких. Девочки нашли для себя другое развлечение – скакалку. Нашлись и те, кто взялся за меч.

Ребятишки остались в восторге от праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН

Ребятишки остались в восторге от праздника.Фото: Артем КИЛЬКИН

Присоединилась к гуляниям и «Комсомольская правда». В парке 300-летия петербуржцев ждали выступление творческих коллективов, кулачные бои, мастер-классы. Гости получили ценные подарки, лакомились оладьями и катались на верблюде.

Чучело зажгли лучники. Фото: Артем КИЛЬКИН

Чучело зажгли лучники.Фото: Артем КИЛЬКИН

Кульминацией праздника стало сожжение чучела Масленицы. Огненные стрелы в соломенную мишень эффектно выпустили лучники, приехавшие на гуляния из Пскова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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