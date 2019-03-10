Александр Волков: «Петербург – культовый город для российского ММА»

Двадцатого апреля в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный турнир UFC Fight Night. А в главном бою выступит российский тяжеловес Александр «Драго» Волков, соперником которого станет легенда смешанных единоборств из Нидерландов Алистар Оверим.

Победа может сделать Александра Волкова настоящей звездой UFC и вывести на чемпионский бой. Да и руководство крупнейшего промоушена явно заинтересовано в раскрутке российского бойца. Что и неудивительно: Волков – парень колоритный. Двухметровый великан с внешностью профессора, благо за могучими плечами Александра диплом МГТУ им. Баумана.

А с недавних пор Волков еще и дружит с Артемом Дзюбой. Более того форвард сборной России и петербургского «Зенита» даже станет одним из секундантов «Драго» в бою с Оверимом!

«Сыном» Лундгрена» стать не получилось, а предложение Тактарова - неинтересно»

- Когда осенью 2016 года вы подписали контракт с UFC, все мы ждали громкой пиар-акции от Александра Волкова. Ваш менеджер Иван Банников на полном серьезе заявлял, что готов устроить вам съемки в популярном телесериале «Теория Большого Взрыва». Но ничего подобного не произошло. Вы сами довольны тем, как проходит раскрутка Александра Волкова за пределами России?

- Надо отдавать себе отчет в том, что в первую очередь я спортсмен и занимаюсь своим ремеслом, а любые вещи, связанные с медиаактивностью сильно отвлекают от тренировочного процесса. Не всегда получается просто взять и приехать куда-нибудь на съемки в удобное тебе время.

Хотя в кинопробах я все-таки поучаствовал. На меня приходил запрос на роль в фильме «Крид 2» с Сильвестром Сталлоне и Дольфом Лундгреном. Правда, когда организаторы прислали мне текст, который надо было записать на видео, то не сказали, о каком фильме идет речь. Возможно, знай я, что пробуюсь на роль сына Ивана Драго, придал бы этому большее значение и старался бы получше.

- Надо полагать, кастинг вы не прошли?

- Нет. Но тут дело не только в том, что я не вжился в образ. Мне потом говорили, что у нас с исполнителем главной роли (Майклом Б. Джорданом, - прим. КП) слишком большая разница в росте и меня вряд ли бы взяли, потому что это плохо смотрелось бы на картинке.

- А что надо было записать в видео?

- Как я после боя даю интервью и говорю, что я русский и всех порву.

- Несколько месяцев назад Олег Тактаров в интервью говорил, что достиг договоренности с вашим менеджером, и будет помогать в продвижении Александра Волкова в США. Но частью вашей команды Тактаров так и не стал. Почему?

- У Олега Татарова было желание присутствовать в нашей команде во время моего боя с Дерриком Льюисом. Встреча с моим менеджером у Тактарова состоялась, но, по словам Ивана [Банникова], конкретики на ней было мало, и разговор решено было отложить. Но после боя встреч с Тактаровым больше не было.

- Вы не видите смысла в том, чтобы Олег Тактаров – первый российский чемпион UFC и действующий актер Голливуда - занимался раскруткой вашего имени в США?

- У моего менеджера есть бизнес в Штатах, есть партнеры, в том числе и в киноиндустрии. В этом плане наша команда самодостаточная. Присутствие Тактарова в нашей команде в той роли, в которой он сам хотел себя позиционировать, нам действительно не интересно.

«Я не был в массовке Хабиба и Конора»

- В октябре прошлого года вы стали частью самого громкого вечера в истории смешанных единоборств, выступив на турнире UFC 229, где сошлись Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Это был большой плюс - погреться в лучах славы двух популярнейших бойцов современности. Или ощущали себя, как на подтанцовке?

- Мы с моей командой сами стремились попасть на этот вечер. Задачей было постараться выделиться среди остальных бойцов и не быть просто массовкой. И нам это удалось! Церемония взвешивания получилась очень яркой и собрала просмотров и откликов не меньше, чем взвешивание Конора и Хабиба.

Если бы я еще победил Льюиса, выхлоп получился бы просто отличным. Но концовку я завалил (улыбается).

- А были среди американских болельщиков те, кто в бою с Льюисом симпатизировал вам?

- Разве что те, кто был лично знаком со мной. В США не принято болеть за иностранцев, если они дерутся против американского спортсмена. По крайней мере, я с таким никогда не сталкивался.

- А чем можно объяснить, что в России фанаты часто настроены против своих бойцов. За того же Макгрегора в бою с Нурмагомедовым у нас в стране болело огромное количество народа?

- Это присуще не только ММА, но и многим другим видам спорта. Самый яркий пример – футбол. У зарубежных команд в России гигантское количество поклонников, а наши клубы и сборную болельщики постоянно критикуют.

С чем это связано? Людям интереснее наблюдать чьи-то неудачи. Их потом проще обсуждать, чем успех.

И не будем скрывать, мы в России привыкли считать, что все заморское более качественное. Глупо отрицать, что в нашем обществе это есть.

- Когда вы дрались с экс-чемпионом UFC Фабрисио Вердумом, в России многие болели за бразильца. Вас это задевало?

- Нисколько не задевало. Я давно знаком с Вердумом и считаю его легендой ММА. Он – один из тех бойцов, кто в хорошем смысле превращает наш вид спорта в шоу. У Фабрисио огромное количество болельщиков во всех странах и , возможно, я бы сам поддерживал именно его, сражайся он с кем-то из российских спортсменов.

Александр Волков _ Фабрисио Вердум..

Я прекрасно понимаю, что и в моем бою с Алистаром Оверимом у голландца будет своя фанатская база в России. Он – тоже легендарный боец, сделавший себе имя и в ММА и в кикбоксинге. Я готов к тому, что публика в Санкт-Петербурге будет поддерживать не только меня.

«Нокаут от Льюиса не открыл для меня новый мир»

- В своем последнем бою вы проиграли досрочно. Последствия нокаута сейчас сказываются?

LEWIS V.S. VOLKOV: EVERY STRIKE IN 2 MINUTES.

- Пока не сказывается (смеется). Я учел все рекомендации врачей, прошел несколько обследований. Никакого психологического барьера у меня после нокаута тоже нет. Я выступаю с 9 лет, бывал в разных ситуациях и готов ко всему. Нокаут в бою с Льюисом не открыл для меня новый мир.

- Алистар Оверим в своем предыдущем бою отправил в нокаут россиянина Сергея Павловича. Сейчас Павлович тренируется вместе с вами – неудачный опыт Павловича может помочь вам?

- Сергей Павлович абсолютно не похож на меня ни по стилю, ни по антропометрии. У него свои сильные и слабые стороны и отталкиваться от его опыта поединка с Оверимом я не могу.

Alistair Overeem VS. Sergey Pavlovich/HIGHLIGHT.

Сергей Павлович тренируется вместе со мной потому, что он – классный спарринг-партнер. Физически сильный, выносливый. С ним можно провести хорошую боевую подготовку и как следует нагрузиться.

- В вашем тренировочном лагере есть кто-нибудь из голландских бойцов или тренеров, которым Алистар Оверим знаком хорошо?

- Нет, голландцев в нашей команде нет. Хотя мы действительно сейчас уделяем много внимания определенным аспектам тайского бокса, в чем очень силен Оверим. Я имею в виду работу в клинче и удары коленями.

Вместе со мной тренируется Алексей Кудин – чемпион мира по тайскому боксу, а еще к нам должен присоединиться, наверное, самый популярный российский тайбоксер Артем Левин (многократный чемпион мира по тайскому боксу и кикбоксингу, - прим. КП), который может дать мне много ценных рекомендаций.

А руководит всем процессом подготовки Тарас Кияшко – моей друг и многолетний тренер.

«Мы так и не выяснили, держит ли Дзюба удар»

- Вы – фронтмен предстоящего турнира UFC в Санкт-Петербурге. Очевидно, что лига делает на вас большую ставку. Стоит ли ждать какого-то грандиозного сценария раскрутки боя с Алистаром Оверимом?

- Какого-то особо плана нет. Хотя я не сомневаюсь, что на меня свалиться самая серьезная нагрузка за всю мою карьеру. Я давно не выступал в России и понимаю, сколько сейчас моих знакомых: и болельщиков и журналистов захотят пообщаться со мной в преддверии боя с Оверимом. Я умею абстрагироваться от всего, когда готовлюсь к поединку. Морально я к этому готов. Но, надеюсь, что часть удара возьмут на себя мой менеджер и моя команда.

- Несколько месяцев назад вы взбудоражили российское инфо-пространство совместной тренировкой с одним из самых популярным футболистом России Артемом Дзюбой. Продолжение сотрудничества с форвардом «Зенита» будет (информация о том, что Дзюба станет одним из секундантов Волкова в бою с Оверимом, появилась после записи этого интервью)?

volkov_alex Друзья, вышла наша совместная тренировка с игроком команды @zenit_spb и капитаном сборной России по футболу @artem.dzyuba ! Ссылку на видео в ютубе можно найти у меня в истории! В комментариях пишите кто по вашему победил @ufcrussia vs @zenit_spb #ufcrussia #reebokrussia #reebokcombat #alexandervokov #strelapromotion #strelateam

- В планах есть провести еще одну тренировку с Артемом, но на этот раз поиграть в футбол. Если, конечно, то, что я буду делать на поле, можно назвать футболом.

- А вам вообще интересен вид спорта номер 1?

- В школе я очень много играл в футбол. И даже выступал за команду своего лицея на различных детских турнирах. С моим ростом я, конечно, стоял на воротах.

Но с того момента прошло слишком много времени. Сейчас я даже не представляю, что смогу показать на футбольном поле. Хотя, это будет интересно.

- Многие ждали, что после совместных акций с «Зенитом» вы придумаете что-нибудь и вместе со СКА. По крайней мере, хоккеисты в кулачных боях могли бы составить вам хоть какую-нибудь конкуренцию?

- Зато я на коньках им бы никакой конкуренции не составил. Вообще, я только за, чтобы познакомиться с кем-нибудь из игроков СКА. Мне нравится общаться с людьми из других видов спорта, тем более, если это лидеры своих клубов и сборной.

И, кстати, Дзюба бьет неплохо – отпор точно может дать. Правда, мы так толком и не проверили, как Артем держит удар.

«Если захочу стать лидером мнения, придется переехать из Москвы»

- Сейчас Санкт-Петербург в спортивном плане это футбол - «Зенит» и хоккей - СКА. Но еще в начале нулевых Северная столица была Меккой российского ММА. Для вас это культовый город?

- Когда я начинал профессиональную карьеру [в 2009 году], Санкт-Петербург был безоговорочным лидером российских смешанных единоборств. Именно там были все ведущие клубы, где тренировались все сильнейшие бойцы России, включая Федора Емельяненко. И почти все значимые турниры проходили в Санкт-Петербурге. Понимаю, что молодому поколению болельщиков это сложно представить, но еще 10 лет назад турниры по ММА в Москве были большой редкостью!

Первые свои три боя я провел именно в Санкт-Петербурге. Для меня выступать в Питере даже комфортнее, чем в родной Москве.

- Есть в мыслях в преддверии боя встретиться с кем-то из питерских легенд ММА?

- А это классная идея! Например, с Романом Зенцовым (экс-чемпион М-1 в тяжелом весе, - прим. КП) мы давно находимся в хороших отношениях. Он вообще оказал на меня очень большое влияние на начальном этапе моей карьеры. Зенцов несколько раз был на сборах вместе с нашей командой.

Было бы здорово встретиться с Романом перед боем с Оверимом.

- Роман Зенцов начал открыто высказывать свою социально-политическую позицию, когда это еще не стало мейнстримом среди бойцов ММА. Сейчас наши миксфайтеры не стесняются на все иметь свое мнение, которое потом тиражируется в масс-медиа. С вашей точки зрения, это правильно, когда бойцы - пусть и очень популярные – делают заявления об общественной жизни, культуре, музыке?

- Все мы в первую очередь граждане своей страны, а уже во вторую – бойцы, инженеры, врачи и т.д. Высказывая мнение, боец делает это как гражданин России. А каждый гражданин может иметь свою точку зрению. Это правильно - привлекать внимание к тем или иным проблемам. Те же Хабиб Нурмагомедов или Александр Шлеменко очень популярны в своих регионах. Они – лидеры мнения. К ним прислушиваются.

Теперь Льюису придется отвечать . Волков и команда о стычке с Льюисом .

- Вы заканчивали МГТУ им Н. Э. Баумана по специальности «Динамика и управление полетом ракет и космических аппаратов». Хотите сейчас стать лидером мнения и обсудить космическую программу России?

- Если бы я имел актуальную информацию по этому вопросу, то с удовольствием обсудил бы это. Но ракеты и космические аппараты давно не в рамках моего интереса. Мои слова на эту тему не понесут никакой смысловой нагрузки.

И потом в Москве я далеко не так популярен, как Нурмагомедов в Дагестане или Шлеменко в Омске. В столице из каждого угла звучит чье-нибудь экспертное мнение. Это становится белым шумом.

Если захочу стать лидером мнения, то придется переехать из Москвы в какой-нибудь другой город (улыбается).