Александр Волков: «Петербург – культовый город для российского ММА»

Двадцатого апреля в Санкт-Петербурге пройдет грандиозный турнир UFC Fight Night. А в главном бою выступит российский тяжеловес Александр «Драго» Волков, соперником которого станет легенда смешанных единоборств из Нидерландов Алистар Оверим.

Победа может сделать Александра Волкова настоящей звездой UFC и вывести на чемпионский бой. Да и руководство крупнейшего промоушена явно заинтересовано в раскрутке российского бойца. Что и неудивительно: Волков – парень колоритный. Двухметровый великан с внешностью профессора, благо за могучими плечами Александра диплом МГТУ им. Баумана.

А с недавних пор Волков еще и дружит с Артемом Дзюбой. Более того форвард сборной России и петербургского «Зенита» даже станет одним из секундантов «Драго» в бою с Оверимом!

«Сыном» Лундгрена» стать не получилось, а предложение Тактарова - неинтересно»

- Когда осенью 2016 года вы подписали контракт с UFC, все мы ждали громкой пиар-акции от Александра Волкова. Ваш менеджер Иван Банников на полном серьезе заявлял, что готов устроить вам съемки в популярном телесериале «Теория Большого Взрыва». Но ничего подобного не произошло. Вы сами довольны тем, как проходит раскрутка Александра Волкова за пределами России?

- Надо отдавать себе отчет в том, что в первую очередь я спортсмен и занимаюсь своим ремеслом, а любые вещи, связанные с медиаактивностью сильно отвлекают от тренировочного процесса. Не всегда получается просто взять и приехать куда-нибудь на съемки в удобное тебе время.

Хотя в кинопробах я все-таки поучаствовал. На меня приходил запрос на роль в фильме «Крид 2» с Сильвестром Сталлоне и Дольфом Лундгреном. Правда, когда организаторы прислали мне текст, который надо было записать на видео, то не сказали, о каком фильме идет речь. Возможно, знай я, что пробуюсь на роль сына Ивана Драго, придал бы этому большее значение и старался бы получше.

- Надо полагать, кастинг вы не прошли?

- Нет. Но тут дело не только в том, что я не вжился в образ. Мне потом говорили, что у нас с исполнителем главной роли (Майклом Б. Джорданом, - прим. КП) слишком большая разница в росте и меня вряд ли бы взяли, потому что это плохо смотрелось бы на картинке.

- А что надо было записать в видео?

- Как я после боя даю интервью и говорю, что я русский и всех порву.

- Несколько месяцев назад Олег Тактаров в интервью говорил, что достиг договоренности с вашим менеджером, и будет помогать в продвижении Александра Волкова в США. Но частью вашей команды Тактаров так и не стал. Почему?

- У Олега Татарова было желание присутствовать в нашей команде во время моего боя с Дерриком Льюисом. Встреча с моим менеджером у Тактарова состоялась, но, по словам Ивана [Банникова], конкретики на ней было мало, и разговор решено было отложить. Но после боя встреч с Тактаровым больше не было.

- Вы не видите смысла в том, чтобы Олег Тактаров – первый российский чемпион UFC и действующий актер Голливуда - занимался раскруткой вашего имени в США?

- У моего менеджера есть бизнес в Штатах, есть партнеры, в том числе и в киноиндустрии. В этом плане наша команда самодостаточная. Присутствие Тактарова в нашей команде в той роли, в которой он сам хотел себя позиционировать, нам действительно не интересно.

«Я не был в массовке Хабиба и Конора»

- В октябре прошлого года вы стали частью самого громкого вечера в истории смешанных единоборств, выступив на турнире UFC 229, где сошлись Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор. Это был большой плюс - погреться в лучах славы двух популярнейших бойцов современности. Или ощущали себя, как на подтанцовке?

- Мы с моей командой сами стремились попасть на этот вечер. Задачей было постараться выделиться среди остальных бойцов и не быть просто массовкой. И нам это удалось! Церемония взвешивания получилась очень яркой и собрала просмотров и откликов не меньше, чем взвешивание Конора и Хабиба.

Если бы я еще победил Льюиса, выхлоп получился бы просто отличным. Но концовку я завалил (улыбается).

- А были среди американских болельщиков те, кто в бою с Льюисом симпатизировал вам?

- Разве что те, кто был лично знаком со мной. В США не принято болеть за иностранцев, если они дерутся против американского спортсмена. По крайней мере, я с таким никогда не сталкивался.

- А чем можно объяснить, что в России фанаты часто настроены против своих бойцов. За того же Макгрегора в бою с Нурмагомедовым у нас в стране болело огромное количество народа?

- Это присуще не только ММА, но и многим другим видам спорта. Самый яркий пример – футбол. У зарубежных команд в России гигантское количество поклонников, а наши клубы и сборную болельщики постоянно критикуют.

С чем это связано? Людям интереснее наблюдать чьи-то неудачи. Их потом проще обсуждать, чем успех.

И не будем скрывать, мы в России привыкли считать, что все заморское более качественное. Глупо отрицать, что в нашем обществе это есть.

- Когда вы дрались с экс-чемпионом UFC Фабрисио Вердумом, в России многие болели за бразильца. Вас это задевало?

- Нисколько не задевало. Я давно знаком с Вердумом и считаю его легендой ММА. Он – один из тех бойцов, кто в хорошем смысле превращает наш вид спорта в шоу. У Фабрисио огромное количество болельщиков во всех странах и , возможно, я бы сам поддерживал именно его, сражайся он с кем-то из российских спортсменов.

Я прекрасно понимаю, что и в моем бою с Алистаром Оверимом у голландца будет своя фанатская база в России. Он – тоже легендарный боец, сделавший себе имя и в ММА и в кикбоксинге. Я готов к тому, что публика в Санкт-Петербурге будет поддерживать не только меня.

«Нокаут от Льюиса не открыл для меня новый мир»

- В своем последнем бою вы проиграли досрочно. Последствия нокаута сейчас сказываются?

LEWIS V.S. VOLKOV: EVERY STRIKE IN 2 MINUTES.