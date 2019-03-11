Почему много счастья не бывает или учимся «кайфовать» от работы

Бизнес-конференция «Digitale» продет в Петербурге 14 и 15 марта. В этом году ее главная тема - счастье. Спикер форума Виталий Антощенко поделился с «Комсомолкой» своей моделью управления самой яркой эмоцией. Оказывается, для бизнеса деньги - не главное, а счастье нужно принимать небольшими порциями.

БАНАНЫ ПРОТИВ ПРОГРЕССА

По мнению Виталия, счастье - это не мифологическая, непонятно откуда берущаяся эмоция. К ней нужно относиться прагматично, с прищуром биолога.

- Счастье появляется, когда мы что-то очень сильно хотим, а главное - можем получить, прилагая усилия. Обретая желаемое, мы ощущаем выброс гормонов. Это и есть счастье. Конечно, оно субъективно. Например, я коллекционирую почтовые марки и охочусь за редкой, а для вас она - просто кусочек бумаги, - объяснил он.

Блаженство не может продолжаться долго – такова наша физиология. А тихое семейное счастье - и не счастье вовсе, а благополучие, баланс между чем-то важным и ценой, которую за это необходимо заплатить.

- Вот я хочу быть здоровым. И плачу за это: не курю, не пью, ем авокадо. Эту гадость зеленую! Счастье же - пиковая ситуация, - подчеркнул Антощенко.

Ставить эмоцию на поток нельзя, иначе она попросту обесценится. Как у экстремалов, которые с каждым разом вынуждены усложнять трюки. Помните библию? Бог создавал мир шесть дней, а на седьмой отдыхал. Вот это и есть идеальная «доля счастья» в жизни.

- Тогда это будет в кайф. Дисбаланс необходим. В другой пропорции получится «Африка»: бананы и не очень развитый социум - деградация. Люди будут, как крысы, которым в центр удовольствия внедрен электрод. Нажимая на педаль, они получают разряд и балдеют. Так и умирают, потому что не пьют и не едят, - поделился коуч.

Виталий Антощенко более четверти века управляет консалтинговой компанией.

«Я НАЧАЛЬНИК, ТЫ - ДУРАК»

Без счастья никак и на рабочем месте. С ним сотрудник не боится трудностей. Если среда в компании позитивная и доброжелательная, то растет самооценка людей, а с ней - и производительность. Когда же есть недоверие и страх, естественной реакцией становится отступление. И конец прогрессу.

- Счастье - в правильной среде в компаниях, которая нужна, чтобы уйти от модели: я начальник, ты - дурак. Если руководитель, то умный, нимб светится и куча прав, - считает Антощенко. - Это ловушка. Ведь «хилый» сотрудник ощущает себя третьесортным. Перекладывает бумажку с места на место. Клиент не пришел - и слава богу. Конечно, феодализм удобен, не надо рисковать, никакой ответственности,

Сервис же - это действие, создающее ценность другому человеку. Поэтому и деньги - не главный мотив бизнеса.

- Конечно, никто не должен трудиться за просто так, но воодушевлять нужно не деньгами, а смыслом. Ради людей и результата хочется стараться, - уверен тренер.

КАК СТАТЬ СЧАСТЛИВЫМ СОТРУДНИКОМ

Об этом Виталий написал в книге «Ух ты! Сервис», которая стала бестселлером и получила премию «Деловая книга года в России».

- Там есть история об уборщице туалетов. Она же должна ненавидеть себя! А нет, поет и веселится. И хорошо зарабатывает, ведь люди восхищаются и вознаграждают ее. Вот так нужно относиться к труду, - считает автор.

Последняя и самая необычная работа Виталия Антощенко - это «Зловредные советы». 75 ироничных стихов с картинками - как и у Григория Остера - посвящены управлению, развитию компании и «температуре» в коллективе. Некоторые из них пригодятся и тем, кто считает работу каторгой и хочет остаться при своем мнении навсегда:

«По дороге на работу,

В голове держать обязан,

Постоянно повторяя,

Ни на что не отвлекаясь,

Ты единственную мысль:

«Люди ходят на работу

Не для радости и счастья,

Удовольствия не ради,

Но с одним лишь основанием:

Это - бабки получать.»

СПРАВКА

Виталий Антощенко более четверти века управляет консалтинговой компанией, которая входит в сотню лучших в отрасли в России. Кроме того, уже восемь лет он совершенствует корпоративную культуру сервиса в крупнейших компаниях. На бизнес-конференции ««Digitale» он осветит тему «Модель управления счастьем».