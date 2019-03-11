В ночь на 12 марта в Петербурге разведут Володарский мост

Петербуржцам пришло время стряхнуть пыль с графика развода мостов. В Северную столицу крадется весна, а вместе с ней начало сезона навигации по рекам и каналам. И событие это ближе, чем кажется. Недовольные лица автомобилистов, наткнувшихся на поднятые пролеты, можно будет уже сегодня. Испытания переправ после долгой зимней спячки начнутся в ночь на 12 марта.

Первым проверку на прочность пройдет Володарский мост. Его разведут с 2:00 до 5:45. В течение следующего месяца такие манипуляции проведут со всеми разводными переправами.

Для «Мостотреста» технический развод мостов – процедура стандартная. Испытательный период нужен для того, чтобы убедиться в исправности сложной конструкции. В этот промежуток специалисты обследуют механизмы мостов, проверяют готовность разводных пролетов и проводят плановое обслуживание.

В классическом открыточном виде Петербург предстанет перед жителями и туристами 10 апреля. В этот день навигация по Неве и Малой Неве будет официально открыта.

- Разводки мостов по другим рукавам Невы продолжатся до 20 апреля – до даты начала навигации по ним, - уточняют в «Мостотресте». - Всего до этого времени петербургские переправы проверят более 50 раз.

Для одних разведенные мосты – романтика, для других – неудобство. Тем, кто не хочет попасть впросак, могут следить за актуальной информацией на портале «Мостотреста» (https://mostotrest-spb.ru/), в мобильном приложении «Мосты Петербурга» и на официальных страницах учреждения в социальных сетях.