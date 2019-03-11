2019-03-11T14:23:32+03:00
Общество

Молодость все простит: Полуголая парочка прокатилась по Невскому на крыше авто

Молодые люди устроили экстремальный заезд по главному проспекту Петербурга [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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Полуголая парочка "раскачала" Невский проспект Фото: Стоп-кадр с видеоПолуголая парочка "раскачала" Невский проспект Фото: Стоп-кадр с видео
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Длинные праздничные выходные, а также наступление весны по-разному влияют на жителей Петербурга. Парочка молодых людей устроила безумный заезд по Невскому проспекту. В понедельник, 11 марта, в интернете появилось видео, на котором разгоряченные парни и девушка в полуобнаженном виде прокатились по Невскому проспекту, стоя на крыше автомобиля.

Своим эпатажным поступком экстрималы хотели «раскачать» Невский проспект, но вместо этого столкнулись с жесткой критикой петербуржцев.

- Добро пожаловать в ГИБДД через пару дней. Ничему не учат видео и последствия с покатушками на ватрушках по городу. Хоть нарушений ПДД на видео нет, но административку, мне кажется, впаяют, - высказала мнение одна из пользователей социальной сети «ВКонтакте», где было опубликовано видео.

В ролике парень в кедах, кепке и красных трусах и девушка в обтягивающей черной одежде танцуют на крыше движущегося автомобиля, держась за веревку, чтобы не упасть. Еще один обнаженный парень высовывался из окна машины.

- Молодость все прощает. Простите, если кого обидели данным видео, мы не со зла, - написала в комментариях к видео обнаженная танцовщица.

Полуобнаженная парочка станцевала на крыше авто, движущегося по Невскому проспекту.

Однако петербуржцы посчитали, что выходка ребят слишком глупая и ее можно списать на весеннее обострение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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