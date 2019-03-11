Пересекая зиму: проект «Открывая Серебряное ожерелье» проехался по Республике Коми

Продолжение рассказа об автопробеге по Северо-Западу России – от Вологды и Великого Устюга до Нарьян-Мара и Сыктывкара – двух экипажей блогеров и журналистов «Комсомольской правды». Начало читайте здесь.

После Вологодской области дорога повела путешественников дальше на север - через архангельскую деревню Яренск, через города Республики Коми и все выше и выше по карте, к самой дальней точке маршрута – городу Нарьян-Мар. И хотя на календаре уже была весна, местным краям природа об этом, видимо, забыла сообщить.

Согретые гостеприимством матушки Зимы

Рано утром среди обитателей небольшой гостиницы Яренска царила легкая суета – большинство машин при минус 32 градусах отказывались заводиться. К счастью, экипажей «Серебряного ожерелья» эта история не коснулась. Два верных коня нашей экспедиции - Subaru Forester и Subaru Outback - и не думали устраивать сюрпризы. Да и команда достойно прошла испытание морозом перед встречей с матушкой Зимой.

Судя по сугробам, матушка Зима где-то рядом.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Именно в Яренске находится ее официальная резиденция. Старинный купеческий дом в два этажа среди обычных бревенчатых изб издалека выделялся не только статью, но и ослепительной белизной. За воротами с ажурными снежинками нас встретила сама хозяйка – матушка Зима.

Она любезно позволила заглянуть в свою светлицу и рассказала, от чего зависит зимняя погода. Оказывается, не только от переменчивого характера повелительницы этого времени года, но и от того, на какой подушке она изволит почивать. Положит матушка Зима под голову большую белоснежную подушку – жди трескучих морозов, когда детям лучше не совать нос на улицу. А выберет синюю подушечку поменьше – засыплет улицы легким снежком.

И хотя сугробов в Яренске и так хватало – намело по самые окна! – мы все равно не устояли перед соблазном сделать снежинки своими руками. Так, с полными карманами самодельного снега, команда проекта «Открывая Серебряное ожерелье» и вывалилась на улицу.

Кстати, волшебная история вотчины, куда уже несколько лет ездят жители всех соседних регионов, тоже оказалась рукотворной. Как рассказала наш гид по архангельскому селу Наталья Рочева, идея создания резиденции матушки Зимы родилась у нее почти случайно. В 2012 году она была руководителем отдела культуры в Яренске и размышляла о том, как сделать село привлекательным для туристов, какой историей их сюда «заманить».

- Однажды за мытьем посуды я услышала, как по телевизору говорят о «сказках Ленского леса». (Яренск находится в Ленском районе Архангельской области). На самом деле, конечно, говорили про вальс Штрауса «Сказки Венского леса». Но меня осенило - а почему бы не сделать проект о сказках, о родившейся в наших краях зиме? – делится рождением идеи Наталья Рочева.

Матушка зима предпочитает белый.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Сначала идею Рочевой, мягко говоря, не оценили, поскольку не было никакой видимой причины «селить» в Яренске зиму. Но потом в местных летописях нашли рассказ, как в 1880-х годах на день зимнего солнцестояния, 21 декабря, по Яренскому уезду прошлась снежная буря, которая снесла крыши домов. Эта предыстория идеально легла в основу легенды о матушке Зиме.

Дальше оставалось только превратить исторический факт в полноценную сказку. А еще – получить гранты, преобразить старинный купеческий дом, придумать персонажей – компаньонов Зимы, вписать резиденцию в сказочную карту России… Но, как оказалось, было бы желание – и любые задачи будут по плечу.

В этой истории, которая и привела нашу команду в Яренск, меня больше всего поразила сила и энергия простых жителей глубинки Архангельской области. Тех, кто из крохотного зернышка идеи создает большой проект.

Неприметная точка на карте

Очередная остановка экипажей – в деревне Арабач Усть-Вымского района Республики Коми. Даже поисковые системы не могли сообщить об этом месте никаких подробностей – лишь раскрыли этимологию названия. Мол, «арабач» означает «бродяга, грязнуля, неряшливый человек». Такое прозвище деревне дали из-за местных глинистых почв. Но после визита в этот крохотный населенный пункт Google c Яндексом захотелось категорически поправить.

Арабач на первый взгляд, действительно, не вписывается ни в какие туристические маршруты. Что здесь смотреть путешественнику? Пара улиц с занесенными снегом пустыми избами, жилые дома обозначены тропками и легким дымком из труб, вдоль дороги антеннами торчит высохший борщевик, а продуктовую лавку открывают на пару часов три раза в неделю…

Но порой в новые места стоит заглядывать только лишь ради знакомства с людьми. И свернув с трассы на Арабач, экспедиция блогеров открыла для себя удивительное место, возвращающее в деревенское детство. С хлебосольными бабушками, с тишиной и покоем, с дивными видами на реку, на берегу которой ты всегда будешь удачливым рыбаком.

В деревне экспедиторов встречали, как долгожданных внуков.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Команду «Открывая Серебряное ожерелье» приняла хозяйка большого деревенского дома Галина Дмитриевна Разманова и ее односельчанки-подруги. Всем им уже по 70-80 лет, но они с таким задором привечали гостей, что встреча напоминала приезд долгожданных внуков.

Жительницы Арабача накрыли богатый стол в традициях коми кухни: уха из налима и стерляди, рыбники, шаньги, колобки, ватрушки, окрошка из пикана (борщевика)… А еще - кисель, картошка в молоке из печи, моченая брусника и черника, березовый сок да гороховый кисель!

Но весь этот гастрономический деревенский пир раскрыл для нас не только коми кухню, но щедрость и жизнелюбие бабулечек из Арабач. Их желание по-родственному накормить от души, расспросить об увиденных нами местах, показать фотоальбомы с самыми счастливыми моментами жизни, хором спеть любимые песни настолько тронуло наши экипажи, что все решили непременно вернуться сюда летом.

Вот раздолье – глаза разбегаются!Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Ленин по-голливудски

«Ленин - наше все» - вспомнили участники проекта «Открывая Серебряное ожерелье» и с утра пораньше на следующий день отправились к самому большому памятнику вождю пролетариата.

Профиль Ильича, расположенный на горе словно надпись Hollywood, впечатлял размерами, бередил детские воспоминания, так что поневоле хотелось запеть «Взвейтесь кострами».

Установленная к 100-летию Ленина конструкция с головой вождя после перестройки перестала всех интересовать и стала ржаветь. Но несколько лет назад энтузиасты – не из любви к Ильичу, а ради сохранения необычной достопримечательности – ее обновили. Теперь у путешественников по Коми есть повод заехать в поселок Ветлосян, отметиться, мол, видел голову Ильича в 33 метра, да еще и оценил с этой площадки панораму Ухты.

А такого Ильича вы видели?Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

В самой же Ухте нам довелось увидеть одну из самых необычных современных церквей. В 90-е годы вполне себе типичный Дом культуры нефтяников внезапно передали православной церкви. Перед входом соорудили колокольню, на колонны повесили иконы, в фойе устроили алтарь, правда, крышу оставили прежней, без куполов. И хотя верующих в храме даже в будний день хватает, по словам местных жителей не все приняли такое преображение, и к церкви, бывшей когда-то домом культуры, относятся скептически.

Печорское гостеприимство

По дороге в сторону Печоры бортовой компьютер Subaru бодро обновлял данные о температуре за бортом: -12, -15, -22… Блогеры крепчающему морозу только радовались, надеясь, что нам повезет и ночью на небе распустится северное сияние. Увы, так и не дождались. Но без оригинальных снимков из Печоры мы все же не остались. Едва выбравшись из машин, экипажи тут же защелкали камерами – у подъезда пятиэтажки громоздился сугроб высотой до второго этажа. По такой снежной горе не составило бы никакого труда зайти в окно квартиры. Чтобы показать масштабы зимы своим подписчикам, члены команды для наглядности и сами вставали рядом, и ставили Subaru, но печорские сугробы все равно побеждали.

Да, стоило взять санки. Или лыжи.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

С трудом оторвавшись от снежной «Царь-горы», отправились в историко-краеведческий музей. Участников проекта костями мамонта не удивишь. Однако артефакты с самой северной стоянки человека – все же явление уникальное. Многочисленные останки вымерших животных обнаружили неподалеку от деревни Бызовой на берегу реки Печоры. Появление на этом месте естественного кладбища первобытных животных ученые легко объяснили. Из-за крутого поворота реки лед здесь особенно тонок. Но древние мамонты, тигрольвы, овцебыки об этой западне, естественно, не знали – раз за разом шли на штурм замерзшей водной глади и гибли. А неандертальцы, жившие в то время (чуть больше тридцати тысяч лет назад), регулярно приходили на берег Печоры, чтобы пополнить запасы продовольствия и поделочного материала – бивней и костей. Нам тоже посчастливилось почувствовать себя «в их шкуре» - причем в прямом смысле слова…

Когда после музея нас пригласили в печорский Дом культуры железнодорожников, то в рядах экипажей возникло легкое недоумение – а что там может быть интересного для наших последователей-туристов? Но этот скромный с виду «ларчик» преподнес немало открытий…

Дом культуры был задуман как театр культурно-воспитательного отдела Управления Печорлага, поэтому и строили его, и играли в нем – даже в операх! - сами заключенные.

Изумительная даже по современным стандартам акустика зала на 400 мест, когда звук, произнесенный в глубине сцены, слышен в последних рядах, – результат труда политзаключенных-учеников петербургского архитектора Федора Лидваля. По печорскому ДК ходишь словно по музею – тут лепнина, там резные рельефы на дверях из лиственницы и кедра, а здесь старинный рояль «Стенвей».

Акустика изумительная. Под стать интерьерам.Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

Первый вопрос – как в 50-е годы в зоне лагерей мог оказаться этот массивный инструмент? Его привезли сюда на барже, и, вероятнее всего, занесли в здание еще во время строительства. Позже под аккомпанемент старинного рояля на сцене ДК выступали именитые певцы-заключенные Печорлага. Этот зал слышал голоса эстрадного певца Вадима Козина, оперного тенора Николая Печковского, исполнительницу русских народных песен Лидию Русланову.

День, богатый открытиями и встречами в Коми, таял расплывчатыми огнями фонарей в туманной дымке. Напротив ДК железнодорожников все еще сверкала небольшая елка, покалывающие от морозца щеки и без градусника давали понять, что зима в Печоре задержится надолго. Но участники экспедиции стремились дальше на север – к Арктике, за Полярный круг, в Нарьян-Мар. Впереди их ждал путь по зимнику – единственной наземной трассе, которая связывает Ненецкий автономный округ с большой землей.

Напомним

Первый этап самой большой экспедиции по Северо-Западу России стартовал 26 февраля. Два экипажа блогеров и журналистов — на борт попал и десант «Комсомолки» — две недели провели в путешествиях по северу страны. Итогом всех экспедиций — а они за год охватят весь Северо-Западный федеральный округ — станет интерактивная карта достопримечательностей региона.

Кроме того, при поддержке Сбербанка и Политехнического университета самые интересные места обретут новую реальность — виртуальную. Мастера цифровых технологий создадут 3D-модели памятников и церквей, взяв за основу фотографии, сделанные членами экипажей.