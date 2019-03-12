Хорошо ли вы помните бумажные деньги

Карт в кошельке все больше, а купюр все меньше. В современном мире это совсем не редкость. Даже чаевые многие переводят с карты на карту и без сожаления уходят из магазина, если там принимают только наличные: это же никаких бонусов и кешбэка! Постойте, а вы вообще помните, как выглядят бумажные деньги?..

Новый тест «Комсомолки» поможет это выяснить! Пройдите его шаг за шагом, точнее купюра за купюрой и проверьте свою внимательность!

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