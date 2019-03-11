2019-03-11T20:31:52+03:00
Звезды

«Опять шлялась с кем-то!»: Эдита Пьеха рассказала о драках с первым мужем

Певица призналась, что Александр Броневицкий был очень ревнивым и не верным
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Эдита Пьеха рассказала, что ее бил отчим, а потом и муж Александр Бронивицкий.Эдита Пьеха рассказала, что ее бил отчим, а потом и муж Александр Бронивицкий.Фото: Александр ГЛУЗ
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Советская и российская эстрадная певица, Народная артистка СССР Эдита Пьеха, которой в этом году исполнится 82 года, стала гостьей программы Бориса Корчевникова «Судьба человека» на «России 1» и поделилась с телезрителями откровенными воспоминаниями из своей жизни.

По словам Эдиты Станиславовны, с первыми побоями в свой адрес она столкнулась еще в детстве. Ее отец работал на шахте и рано умер. Мама вышла замуж во второй раз. Тогда семья перебралась их Франции в Польшу. Отчим требовал, чтобы она взяла его фамилию и называла папой. Но 7-летняя девочка отказывалась.

- У меня есть, то есть был свой папа, - отвечала я ему, рассказала певица. - Я всегда буду Пьехой. И когда у меня родится сын, назову его Станиславом, как папу. Он не простил и периодически позволял себе лишнее.

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Поет Эдита Пьеха
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Сразу после окончания школы Эдита уехала учиться в Россию, где вскоре в университетском хоре познакомилась с Александром Бронивицким. Он пригласил девушку в свой ансамбль, а она потом предложила ему пожениться.

Но семейная жизнь складывалась трудно. Бронивицкий не был верным мужем и страшно ревновал супругу к каждому столбу.

- Я возвращаюсь от портнихи, а Сан Саныч меня встречает: "Ты опять шлялась с кем-то!" И хрясь меня по лицу! Так я в ответ ему тоже - хрясь! Вот так мы дрались иногда, - рассказала Пьеха.

Однажды приревновал к мужчине, который помог донести певице сумки до гостиницы.

«Я поднялась в номер, он меня толкнул и стал душить. А я его оттолкнула ногами! Он полетел через весь номер, я подскочила, взяла туфлю и говорю: "Вот сейчас я тебя убью. Если ты не прекратишь меня ревновать. Что я могла сделать плохого с этим эстонцем? Где? Под прилавком в универмаге?" - вспомнила Пьеха.

Артистка не раз заставала благоверного с другими женщинами.

- Я приезжаю на день раньше из Москвы, я на съемках была. Он мне открывает дверь раздетый. Я ему: "А что ты, спал?" Он мне: "Тут пришла журналистка, я ей интервью даю". Я говорю: "В таком виде?" Он был любвеобильный, ему нравились женщины, - рассказала певица.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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