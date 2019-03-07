В «Ленэкспо» откроется ярмарка вакансий

12 марта в Петербурге стартует Общегородская ярмарка вакансий. Посетители познакомятся с более 2500 открытых вакансий в сферах машиностроения, энергетики, строительства, транспорта и связи, торговли и общественного питания, здравоохранения и социальных услуг. Кроме того, соискателей ждет масштабная образовательная программа с консультациями, лекциями и презентациями от ведущих специалистов по трудоустройству и карьерному росту.

На Ярмарке вакансий будут работать интерактивные зоны «Деловое общение – как достичь цели» и «Профессиональный подход к поиску работы». Психологи Центра занятости населения Санкт-Петербурга расскажут о том, как личный бренд способствует построению карьеры, как правильно ставить цели, справляться с эмоциями и преодолевать трудности при поиске работы.

Практические советы построения карьеры дадут работодатели Петербурга. HR-специалисты ответят на вопросы о востребованных профессиях в разных отраслях, нюансах собеседования и возможностях карьерного роста в компаниях города.

Вакансии предложат АО «Адмиралтейские Верфи», «Армалит», «Центр компьютерных разработок», ПАО «Звезда», «Ростелеком», «Росгосстрах», «Ленэнерго», ООО «Окома», «Йотун Пэйнтс», «Автобизнес Солюшенс», «Лента», «Воздушные Ворота Северной Столицы». 150 работодателей проведут экспресс-собеседования, расскажут о важных компетенциях и требованиях к кандидату. При этом 30 работодателей трудоустроят сотрудников с инвалидностью.

Если соискатель не найдет вакансии по своей специализации, он сможет воспользоваться банком вакансий Службы занятости населения, где представлено больше чем 40 500 предложений.

В рамках мероприятия гости смогут получить индивидуальные консультации специалистов Службы занятости: узнать об услуге бесплатного профессионального обучения или дополнительного образования, пройти профориентационное тестирование, индивидуально обсудить вопросы поиска работы.

Ярмарка пройдет в «Ленэкспо», пав. 7, по адресу: Большой проспект Васильевского острова, д. 110. Вход свободный. В день Ярмарки курсируют бесплатные автобусы от ст. метро «Приморская».