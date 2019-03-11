«Чтоб она ни делала, все один дом два»: Шнуров обложил стихами Собчак

Эпатажный рок-музыкант Сергей Шнуров неожиданно раскритиковал свою некогда подругу Ксению Собчак. Лидер группы «Ленинград» обратил внимание на скандал, который начал разгораться в сети между светской львицей и экс-супругой Константина Богомолова Дарьй Мороз. Свое очередное колкое стихотворное замечание Шнуров посвятил телеведущей, которая, как он намекает, ведет свою личную жизнь слишком на показ.

Скандал Собчак - Мороз развернулся на современном поле споров – в Instаgram. А разгорелся из-за мужчины – Константина Богомолова, нынешнего возлюбленного телеведущей. Кроме того, в светской хронике до сих пор не утихают слухи о непонятной семейной жизни Собчак и Максима Виторгана, ее супруга.

Все это возмутило Шнурова, который в своей эпиграмме назвал Собчак хорошей актрисой, которая делает из своей жизни реалити-шоу.

- Новости читаю, там везде про Ксюху,

Я белье чужое ненавижу нюхать,

И вообще совсем не профессор в этом,

Но выступлю ее я апологетом.

Строила любовь, а вышло, как обычно,

В стиле рококо околостоличном.

Направления разные, но а суть едва,

Чтоб она ни делала, всё один дом два.

Траги-драма-фарс в духе «я ***»,

Как актрисой я восхищаюсь ею.

Журналист, политик, блогер и эм си,

Знает вся Россия, кого ни спроси.

Стильная и сильная, на глубоких щах,

Кто сравнится с нею в правильных вещах?

С благодарностью и любовью все

И везде, и всем, мудрости несет,

Честно, от души и глазами хлопая,

Не со зла она, просто хитрожопая, - опубликовал а своей странице в Instargam Шнуров.

Некогда Сергея Шнурова и Ксению Собчак можно было увидеть в одном кругу общения. В Instagram появлялись фотографии и видео их доброго приятельского, а может даже и дружеского общения. А теперь же товарищи все чаще стали перекидываться обвинениями и обидами.