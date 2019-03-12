Петербуржец борется с рекламой наркотиков котиками

В конце февраля в Петербурге, на стене дома на Можайской улице, поселилась кошка Пушин. Спустя неделю на месте квадратного котика появился квадрат свежей краски в цвет фасада. Коммунальщиков на нарисованного четвероногого «натравил» сам художник – куратор движения «Красивый Петербург» в Адмиралтейском районе Петр Левин. С помощью котиков активист борется с наркотиками, вернее, с их рекламой. Потому что «если не я, то… кот».

МАКСИМАЛЬНО КВАДРАТНЫЙ

– Реклама наркотиков в Петербурге была всегда, но не в таких количествах, как в последние месяца два-три, – рассказывает Петр Левин. – Я живу в центре, веду детей в садик – и на всех стенах трафаретная реклама. Дети еще маленькие (дочери пять лет, сыну два годика. – Прим. ред.), но они же подрастут, и я не хочу, чтобы они это видели. А если проблемы не решать сразу, потом решить их будет сложнее.

Сначала Петр ограничивался заявками на портал «Наш Санкт-Петербург» и в службу 004. Но от обращения до приезда коммунальщиков, вооруженных валиками и красками в тон фасаду или колерному бланку, проходила, в лучшем случае, неделя. А значит, все это время реклама продолжала «работать».

Трафарет сделан из мусора. Фото: Предоставлено Петром Левиным

Тогда, в дополнение к заявкам, Петр стал носить с собой баллончик с краской и закрашивать попадающиеся по пути сайты и Телеграм-каналы наркоторговцев. Правда, внешне выглядело это не очень. Следуя «теории разбитых окон», Левин решил действовать более эстетично и креативно, чтобы не вызывать у прохожих раздражения.

– Изначально была идея закрывать рекламу наркотиков социальной рекламой в духе «Позвоните родителям», – рассказывает Петр. – Но потом я решил, что пропагандировать через наркотики даже общечеловеческие ценности – это нехорошо. Тут-то и появились котики. Что это вообще кошка, и зовут ее Пушин, я до недавнего не знал. Просто во время поисков изображения в интернете она попалась мне первой. Задача стояла найти максимально квадратного котика, чтобы минимизировать расход краски.

ПУШИСТЫЙ «ХАМЕЛЕОН»

Первый – и пока единственный, «тестовый» – котик появился на Можайской. Даже трафарет для него Петр, защитник экологии, сделал из «отходов производства». И хотя котофея уже закрасили (по заявке Петра), на инициативу обратили внимание в отделе прокуратуре по борьбе с наркотиками и в нескольких муниципалитетах.

– Так как по технологии красить фасады можно, только если на улице плюс пять градусов или выше, такой котик может дождаться тепла, никого не раздражая, – поясняет активист. – Цвет стараюсь подобрать близкий к фасадному, чтобы котик не выделялся. Ведь коммунальщики о нем и так знают, благодаря моей заявке, а остальным обращать внимание на то, что здесь когда-то была реклама наркотиков, ни к чему.

Вскоре котика закрасили. Этого автор и добивался. Фото: Предоставлено Петром Левиным

Задачи превратить Петербург в кошатник Левин не ставит, но рисовать усатых, по мере необходимости, продолжит. В первую очередь, сосредоточится в родном квартале: «я тут живу, мне это важно».

– За то, что делаю, готов пострадать: меня могут оштрафовать на пятьсот рублей по городскому законодательству, на полторы тысячи – по КоАП, а если коммунальщики подадут в суд, то могут стребовать еще полторы тысячи рублей, – подчеркивает Петр. – Именно поэтому я не крашу дома-памятники: это уже уголовная статья «Вандализм», приходится обходиться заявками. Каждый раз мне больно нарушать закон. Но, с другой стороны, разве это преступление по сравнению с торговлей наркотиками?

ПО НАРКОТИКАМ – КИРПИЧОМ

В числе идей Петра – закрывать рекламу «зелья» не котиками, а нарисованной кирпичной кладкой в цвет фасада. Так и краски тратится меньше, и творчество активиста еще менее заметно.

С трафаретной рекламой «Наташ 24 часа» Петр тоже борется, но, к счастью, сутенеры не рискуют пачкать ею фасады: ограничиваются асфальтом. Причина в том, что, в отличие от наркоторговцев, найти их проще. Последние полгода почти каждый понедельник Левин относит в полицию пачку сорванных объявлений о продажной любви. Люди в форме вычисляют бордели по телефонам, приходят, штрафуют и заводят уголовные дела. И проституции, как и надписей на асфальте, становится меньше.

Петр не хочет, чтобы его дети читали на стенах про наркотики по дороге в садик. Фото: Предоставлено Петром Левиным

– Готовлю письмо губернатору, – признается Петр. – У модераторов портала «Наш Санкт-Петербург» должна быть возможность скрыть заявки, если в них есть противоправная информация, чтобы не превращать его в рекламную площадку для наркоторговцев. Сейчас же на портале можно найти массу фотографий с незаконной рекламой наркотиков, где видны сайты и ссылки. Нужно решить и вопрос с волонтерами, которые хотели бы закрашивать такую рекламу и помогать городу, но не могут: сейчас это незаконно.

Петр предупреждает: пока рисовать котиков вместо наркотиков наказуемо. Единственным безопасным способом борьбы с рекламой на фасадах остаются заявки на портал или в службу 004.

СПРАВКА «КП»

Пушин – творение американских художников Клэр Белтон и Эндрю Дафф. Клэр – детский художник-иллюстратор – нарисовала упитанную серую кошку породы «домашняя короткошерстная» в 2010 году. Сначала Пушин была персонажем детских комиксов, а затем перекочевала в интернет.