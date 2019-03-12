УЕФА просит выделить под фан-зону Евро-2020 в Петербурге Дворцовую площадь

Чуть больше года осталось до того, как в Петербург вернется праздник футбола. 13 июня 2020 года наш город примет первую из трех игр группы B (еще две пройдут 17 и 22 июня – прим. авт.). А 3 июля на стадионе «Санкт-Петербург» пройдет один из четвертьфиналов Евро-2020.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Фан-зона на Дворцовой - да неужели?! 00:00 00:00

- Несмотря на позитивный опыт чемпионата мира, Евро-2020 – это новый вызов для города, - признал на заседании Оргкомитета по подготовке и проведения турнира врио Петербурга Александр Беглов. - Проходить он будет не в одной стране, а на территории 12 государств. Это совершенно новый для нас формат.

Одной из ключевых тем заседания стала организация фан-зоны болельщиков. Ее наличие – это обязательство, которое принимает на себя каждый из городов, где проводится турнир.

Напомним, во время ЧМ-2018 ее обустроили на Конюшенной площади. Да, сначала хотели на Дворцовой, но потом решили, что негоже в разгар «высокого сезона» на месяц лишать туристов чуть ли не главной городской достопримечательности.

Впрочем, и на Конюшенной получилось очень неплохо. Многие жаловались: тесновато. Особенно в дни игр нашей сборной – там яблоку было негде упасть. Фан-зона могла вместить одновременно порядка 15 тысяч человек. За месяц чемпионата она успела принять более 1,3 миллиона болельщиков.

Вот и на этот раз фан-зону собирались организовать на Конюшенной. Опыт успешный, почему бы и нет. Но у УЕФА, как оказалось, на этот счет свое мнение.

- УЕФА просит, чтобы мы выделили Дворцовую площадь, - рассказал журналистам после совещания вице-губернатор Владимир Кириллов. – Но в июне у нас очень много других мероприятий, которые проходят на Дворцовой. Вопрос очень сложный, будем его рассматривать.

Вопрос, действительно, сложный. Среди июньских мероприятий праздник выпускников «Алые паруса» - визитная карточка Петербурга и точка притяжения туристов. Если Дворцовую закроют для фан-зоны, его придется либо перенести в другое место, либо – на другое время. И то, и другое для города неприемлемо.

При этом в целом в комитете по печати к фан-зоне на Дворцовой площади относятся положительно.

- Считаю, что это неплохой вариант расширения площадки, - рассказал «Комсомольской правде в Петербурге» глава ведомства Сергей Серезлеев. – Дворцовая для того и предназначена, чтобы посмотреть виды Петербурга. Можно посмотреть на другой опыт исторических столиц в проведении мероприятий. Но нужно учитывать мнение специалистов и представителей Эрмитажа.

Но мнение руководства главного петербургского музея давно известно. Еще несколько лет назад, при подготовке к чемпионату мира, директор Эрмитажа Михаил Пиотровским напрямую называл идею фан-зоны на Дворцовой безумием.