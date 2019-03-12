Война за услуги ЖКХ: Петербуржцу насчитали 100 000 рублей в месяц за студию в Кудрово

Казалось бы, очередными «страстями по ЖКХ» россиян уже давно не удивить. Но коммунальщики раз от раза находят новые способы. Один из таких испытал на себе петербуржец Евгений Волянский, когда нашел в почтовом ящике квитанцию на оплату коммунальных услуг на 100 тысяч рублей. И не за двухэтажный особняк на Невском, а за обыкновенную студию 24 квадрата в новостройке Кудрова.

- В феврале я, как обычно, получил квитанцию – и не поверил своим глазам, - вспоминает Евгений. – В графе оплата вместо обычных трех-четырех тысяч значилось сто девять! Это по самым скромным подсчетам – сотни кубометров воды, хватит, чтобы наполнить несколько бассейнов. Про тепло я вообще не говорю. У меня батареи должны были докрасна раскалиться, наверное. Ну или в квартире у меня должна была быть прописана рота солдат.

В управляющей компании в ошибку поверили не сразу и для начала велели нашему герою ждать слесаря, чтобы он сравнил показания счетчиков с теми, которые указаны в платежке – видимо, на самом деле заподозрили у Евгения собственную сауну с огромных бассейном.

- Слесарь в итоге пришел только через неделю, - продолжает Евгений. - Показания снял… и пропал.

В поисках сантехника прошла еще неделя. В конце концов выяснилось, что он просто забыл передать снятые показания в контору. Долг в сто девять тысяч, между тем, все висел на шее нашего героя.

Пока суд да дело, прошел месяц, и за неоплаченной квитанцией потянулся хвост просрочки. Из управляющей компании начали поступать звонки с угрозами начисления пени – учитывая сумму долга, почти двести пятьдесят рублей в сутки!

- В начале марта к этим деньгам добавились еще три тысячи, - продолжает владелец «золотой» студии. – В итоге в марте я оказался должен управляющей компании сто двенадцать тысяч рублей.

Разбирательство по вопросу длилось без малого полтора месяца и только сейчас вышло на финишную прямую: фантастическую сумму в УК объяснили ошибкой бухгалтера и пообещали уже в ближайшее время сделать перерасчет. Но осадок, что называется, остался: потраченные нервы, силы и время никакой перерасчет не покроет.

- Хуже всего то, что я живу в этой квартире уже больше года и все это время исправно платил за коммуналку, - констатирует наш герой. – Получается, с такой проблемой может столкнуться любой человек. А если у кого-то переплата составит не сто тысяч, а, скажем, полторы-две? Оплатят и не поймут, что их надули.

Фантастическую сумму в УК объяснили ошибкой бухгалтера.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТОВ

«Создавайте Совет дома»

- Такие «фатальные» ошибки случаются очень редко и ничего страшного собой не представляют, - объясняет исполнительный директор санкт-петербургского отделения национального центра «ЖКХ Контроль» Андрей Китаев. – Человеческий фактор еще никто не отменял. Куда хуже, когда управляющие компании специально завышают коммунальные платежи. Как показывает практика, там, где есть Совет, управляющие компании просто не решаются идти на какие-либо махинации. Но, к сожалению, из-за того, что многие просто не хотят консолидироваться. Советы сейчас действуют всего в 20% многоквартирных домов.

«Тарифы могут завышаться до 30%»

- Очень многие управляющие компании практикуют завышение тарифов, - добавляет председатель совета «Ассоциации управляющих и эксплуатационных организаций в жилищной сфере» Евгений Пургин. – Как правило, оно составляет от 10 до 30 %. Бороться с этим очень сложно. Коммунальщики сейчас поставлены в такие жесткие условия, что просто вынуждены заниматься «махинациями». Иначе они разорятся. Простой пример: в процессе формирования начислений собственные расходы УК никогда не учитываются. Да, существует тариф на управление многоквартирным домом. Но он настолько мал, что не покрывает даже четверти издержек.

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По факту переплаты за услуги ЖКХ в Петербурге, вы можете обратиться в Жилищную инспекцию по телефон: (812) 576 07 01 или через Единый портал обращений граждан.