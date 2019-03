Omara Portuondo, Makaya MacCraven, SunSay и Алексей Архиповский выступят на Усадьбе Jazz 2019 в Петербурге

Знаменитая кубинская певица Омара Портуондо 13 июля выступит в ЦПКиО им. Кирова на фестивале Усадьба Jazz 2019 в Петербурге, это будет единственное российское выступление певицы в рамках ее мирового тура к 70-летию творческой деятельности. Усадьба Jazz в Петербурге пройдет на Елагином острове уже в восьмой раз и, это один из самых любимых музыкальных опен-эйров страны, имя главного хедлайнера петербургской Усадьба Jazz этого лета организаторы озвучат в апреле.

На сцене «Партер» с программой «From the Buena Vista Social Club: Last Kiss/Ultimo Beso» выступит настоящая легенда, «кубинская Эдит Пиаф» и настоящая гранд-дама кубинской музыки Omara Portuondo. Карьера Омары насчитывает почти 70 лет. После долгой совместной работы в нескольких музыкальных коллективах со своей старшей сестрой она начинает свою сольную карьеру и постепенно превращается в национальную икону. Омара выпускает сольные пластинки, сотрудничает с лучшими кубинскими музыкантами, такими, как получивший широкую международную известность оркестр афро-кубинской музыки Orquesta Aragón, пианист Чучо Вальдес и многие другие. Всемирную славу Омаре Портуондо приносит участие в группе Buena Vista Social Club, собранной американским гитаристом Раем Кудером из полузабытых кубинских эстрадных музыкантов в 1996 году. Единственный студийный альбом Buena Vista Social Club становится настоящей сенсацией, продается тиражом более 1.5 млн экземпляров и дает новый толчок карьерам его создателей. Это касается и Омары Портуондо, единственной женщины в составе Buena Vista Social Club, которая на сегодняшний день является единственной гастролирующей вокалисткой из оригинального состава группы.

Также на сцене «Партер» выступит SunSay. Уйдя в сольное плавание в далеком 2007 году, SunSay быстро обрел новых преданных поклонников: все благодаря искренности и теплоте, которую транслирует его музыка. Сама она при этом может быть сколь угодно разнообразной: от альтернативного рока до хип-хопа и босса-новы. Но его нежный тембр и интонации не спутаешь ни с чем – поэтому посотрудничать с ним считают за честь и участник The Fugees Джон Форте, и Иван Дорн, и литовская инди-певица Алина Орлова, а его музыка расцвечивает окружающую действительность яркими красками и заставляет расплыться в блаженной улыбке.

В руках у Алексея Архиповского, который выступит на сцене «Аристократ», ансамблевый инструмент – балалайка - стал самодостаточным, и поэтому его выступления в России или за границей (а он уже объехал полмира: от Европы до Южной Кореи) всякий раз вызывают восторженную реакцию. Когда Архиповский выдает на балалайке супертехничные рок-соло, его сравнивают со Стивом Ваем. Когда он играет что-то джазовое, вспоминают музыкантов, обогативших язык джаза заучанием народных инструментов — таких как Астор Пьяццола или Ришар Галльяно. «Я не считаю себя балалаечником в общепринятом смысле… И к балалайке я отношусь не как к русскому народному инструменту, а как к инструменту, на котором можно делать все что угодно», – говорит Архиповский. В 2011 году Архиповский попал в российскую книгу рекордов в номинации «лучший в мире балалаечник». Спустя годы он продолжает исследования выразительных возможностей балалайки, которые оказались поистине неисчерпаемыми.

Барабанщик и перкуссионист Makaya McCraven также выступит на сцене «Аристократ». Он относится к тому редкому типу музыкантов, для которых любые жанровые границы являются условными. Уже вскоре после начала карьеры его стали называть в прессе самым разносторонним и востребованным ударником в Чикаго. Количество живых концертов в самых разных составах было таким большим, что ему пришлось бросить университет Массачусетса, который он посещал. Впрочем, он всегда отзывался о джазовом образовании со скепсисом: «Я слушал пластинку Kind Of Blue Майлза Дэвиса, где половина композиций замедлялась к концу. В джазовой школе тебе поставили бы за это двойку – но это звучит потрясающе!» Помимо классики джаза, на музыкальное формирование МакКрейвена повлияла фанк-музыка, прогрессисты от хип-хопа Flying Lotus и Madlib и даже электроника. Сольные пластинки МакКрейвена In The Moment и Universal Beings прекрасно передают атмосферу его живых выступлений – просто потому, что они записывались как продолжительные джем-сейшны, где магия музыки возникает из спонтанности взаимодействия между участниками процесса.

Кроме музыки посетителей Усадьбы Jazz в Санкт-Петербурге ожидают маркет с продукцией лучших местных дизайнеров, фуд-корт с блюдами на любой вкус, детская площадка (дети до 10 лет традиционно проходят на фестиваль бесплатно) и другие развлечения.

За эти годы фестиваль Усадьба Jazz стал одним из самых любимых музыкальных событий года для петербуржцев. Участниками прошлых лет становились такие музыканты, как Maceo Parker, Chucho Valdes, Uri Cane, Avishai Cohen, Zap Mama, The Herbaliser, The Earth Wind&Fire, Snarky Pappy или несравненная Нино Катамадзе, ну, и, конечно, любимые широкой публикой российские группы и музыканты – «Аквариум», Игорь Бутман, «Аукцыон», Сергей Мазаев, Therr Maitz, «Браво» и многие другие.

Усадьба Jazz – это фестиваль хорошей музыки и счастливой жизни, пространство творчества, позитивных эмоций и новых впечатлений!