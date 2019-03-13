В Петербурге двое малышей и младенец провели день в закрытой комнате с мертвой матерью

Накануне вечером в полицию Центрального района Петербурга позвонили перепуганные жители дома по Захарьевской улице. Жильцы целый день слушали плач детей в закрытой комнате соседки. На стук в дверь мать малышей не реагировала. Прибывшие силовики сразу же вскрыли дверь и застали ужасную картину. На кровати лежала мертвая 37-летняя многодетная мать, а рядом с ней плакали трое деток: мальчики 5 и 2 лет, а также 9-месячный младенец.

Известно, что погибшая Елена последние несколько месяцев растила детей одна. Ее гражданский супруг ушел из семьи, встретив новую любовь.

Дмитрий первым забеспокоился пропажей экс-возлюбленнойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Лена очень переживала из-за расставания с Димой, - рассказал "КП - Петербург" брат Елены Руслан. - Хотя он продолжал поддерживать их, помогал деньгами. Они ни в чем не нуждались. Но для сестры его уход все равно стал ударом. Она болела, не хотела лечиться. В последний раз мы с ней говорили вечером незадолго до ее смерти. Она пожаловалась, что чувствует в животе "опухоль". Мы договорились, что она обратится к врачам, но не успела...

О пропаже Елены первым забеспокоился отец детей. Утром 12 марта женщина перестала отвечать на звонки. Дмитрий позвонил брату бывшей супруги, но и он не смог связаться с сестрой.

Малыши думали, что мама спитФото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Вечером я поехал к Лене домой, - вздыхает Дима. - Так я и узнал, что сестра ночью умерла. В ее комнате уже были следователь и полиция, которых вызвали соседи. Детей сразу же увезли в больницу. С ними сейчас работают психологи. Они провели день с мертвой мамой. Думали, что она просто спит.

Детей из больницы должен забрать отец. Причина смерти Елены пока неизвестна. Сейчас силовики ждут результатов судмедэкспертизы. К слову, всего у погибшей было пятеро детей. Двух старших - 18 и 12 лет - у нее забрала опека. Сейчас они уже живут в другой семье.