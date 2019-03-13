2019-03-13T12:52:28+03:00
Звезды

«Пора, друзья, пора»: Юрий Шевчук призвал россиян, живущих в США вернуться на родину

По мнению лидера группы «ДДТ» в России не хватает «просветленного интеллекта»
Ольга МЕДВЕДЕВА
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Рок-музыкант Юрий Шевчук уехал на гастроли в Америку.Рок-музыкант Юрий Шевчук уехал на гастроли в Америку.Фото: Марат МУЛЮКОВ
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Российский рок-музыкант Юрий Шевчук в данный момент гастролирует вместе со своим коллективом по городам Северной Америки и Канады. Этот тур «ДДТ» станет, судя по всему, самым масштабным за всю историю выступлений группы в США. В расписании заявлено девять концертных площадок.

Перед выступлением в Вашингтоне Юрий Шевчук дал интервью телеканалу RTVI, в ходе которого сообщил, что увидел в Америке среди эмигрантов много просветленных лиц.

«Надо, чтобы россияне, переехавшие жить в США, упаковали свои чемоданы и вернулись домой. Пора строить новую, светлую Россию. Настоящую, красивую, отличную. Стране не хватает просветленного интеллекта. Пора уже, друзья мои, пора. Вот этого ждем», - заявил рок-музыкант.

Шевчук также высказался и об американцах: «Жизнь в местных бомжах, конечно, присутствует, а чуваки-афроамериканцы признают, что в России тоже много хорошей музыки».

Напомним, летом прошлого года «ДДТ» выпустил новый альбом, который был назван также, как одна из первых песен группы - «Галя ходи». Шевчук с помощью этой композиции налаживает диалог с молодежью, которой довольно много на концертах рок-группы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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