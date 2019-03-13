Размером с горошину: В Ленинградском зоопарке родились кенгурята
В Ленинградском зоопарке пополнение: кенгуру Бенетта вновь стала мамой! Счастливое событие в семье млекопитающего произошло в конце прошлого года. Когда именно - неизвестно. Ведь малыши у кенгуру рождаются размером с горошину и сразу перебираются в теплую мамину сумку.
- Ориентировочно кенгурята родились в октябре – декабре 2018 года, - рассказали в Ленинградском зоопарке. - Тогда их вес составлял всего 1 грамм. Все это время они, действительно, находились в сумке Бенетты, потихоньку подрастая.
Первая прогулка новорожденных кенгурят в Ленинградском зоопарке.
Познакомиться с одним из новорожденных сотрудникам зоопарка удалось буквально на днях. Шустрый кенгуру впервые вышел на прогулку и дико радовался происходящему. Малыш весело скакал по вольеру. но от мамы далеко не отходил.
- Старший из детенышей начал выходить из своего «убежища» и самостоятельно исследовать территорию, - поделились сотрудники зоопарка. - Пока это происходит довольно редко, но нам удалось запечатлеть несколько забавных моментов.
ИСТОЧНИК KP.RU