Размером с горошину: В Ленинградском зоопарке родились кенгурята

В Ленинградском зоопарке пополнение: кенгуру Бенетта вновь стала мамой! Счастливое событие в семье млекопитающего произошло в конце прошлого года. Когда именно - неизвестно. Ведь малыши у кенгуру рождаются размером с горошину и сразу перебираются в теплую мамину сумку.

- Ориентировочно кенгурята родились в октябре – декабре 2018 года, - рассказали в Ленинградском зоопарке. - Тогда их вес составлял всего 1 грамм. Все это время они, действительно, находились в сумке Бенетты, потихоньку подрастая.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/696916" frameborder="0"></iframe> Первая прогулка новорожденных кенгурят в Ленинградском зоопарке.

Познакомиться с одним из новорожденных сотрудникам зоопарка удалось буквально на днях. Шустрый кенгуру впервые вышел на прогулку и дико радовался происходящему. Малыш весело скакал по вольеру. но от мамы далеко не отходил.

- Старший из детенышей начал выходить из своего «убежища» и самостоятельно исследовать территорию, - поделились сотрудники зоопарка. - Пока это происходит довольно редко, но нам удалось запечатлеть несколько забавных моментов.