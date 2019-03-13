2019-03-13T15:56:49+03:00
Дом. Семья

Предчувствие весны: в Ленобласти проснулись медведи

А в Ленинградском зоопарке начали шевелиться сурки
Полина ЖУКОВА
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Бурые медведи вышли из спячки в Центре "Велес". Фото: vk.com/veles_spbБурые медведи вышли из спячки в Центре "Велес". Фото: vk.com/veles_spb
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Весна как обычно не торопится в Северную столицу. В городе то снегопады, то заморозки. С нетерпением ждут тепла не только горожане, но и жители «Велеса» – центра реабилитации диких животных под Петербургом. Предчувствуют, что зима скоро сойдет на «нет», Тоня и Потапка: из спячки вышла сладкая парочка бурых медведей. Судя по всему, выспались косолапые очень хорошо – сразу пустились резвиться. Веселые игры хищников засняли на видео сотрудники «Велеса».

Кстати, потихоньку активничать медведи начали еще в феврале – когда по Петербургу и области прошла оттепель. Теперь же топтыжки совершенно готовы к весне. За зиму Тоня и Потапка соскучились и теперь не отходят друг от друга ни на шаг – вместе бегают, прыгают и «обнимаются». Настоящая влюбленная парочка в ожидании весны!

В Петербурге проснулись бурые медведи.Артем КИЛЬКИН

Согласны с косолапыми и сурки из Ленинградского зоопарка. Хоть пока Отрада, Августина и Ижорик не показываются на улицу, но уже начали «потягиваться» в своих норочках. Это заприметили сотрудники зоопарка.

– На улице мы их пока не видели, но они уже начали шевелиться потихоньку. Конечно, еще для них очень холодно, – рассказала «КП-Петербург» пресс-секретарь Ленинградского зоопарка Екатерина Колгушкина. – Обычно они появляются, когда постоит хороший плюс хотя бы несколько дней.

Кстати, в прошлом году троица сурков выглянула на свет белый в начале апреля: в 2018-м весна в Петербурге тоже долго раскачивалась.

Сурки в зоопарке еще не вышли на улицу, но уже начали шевелиться в норках. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сурки в зоопарке еще не вышли на улицу, но уже начали шевелиться в норках.Фото: Олег ЗОЛОТО

ПЕРВЫЙ МАРТ

Свою первую весну в этом году встретят в зоопарке и несколько малышей. Пополнение в этом году случилось в семье лемуров. А еще примерно в конце осени на свет появились несколько кенгурят.

– Тогда их вес составлял всего 1 грамм, а размером крохи были с горошину. Они сразу перебрались в теплые мамины сумки, где живут до сих пор, потихоньку подрастая. Совсем недавно старший из детенышей начал выходить из своего «убежища» и самостоятельно исследовать территорию. Но пока это происходит довольно редко, – отметили в Ленинградском зоопарке.

Сейчас даже точно не известно, сколько кенгурят родились в прошлом году: посчитать их у сотрудников зоопарка получится только когда все вылезут из маминой сумки.

Имена малышам тоже еще не дали – все решится, когда в права войдет настоящая весна, а детеныши покажут свои мордочки и характер.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Васильевский остров облюбовали куропатки

Целая стая уже около трех недель живет в районе Морской набережной. О нашествии лесных обитателей рассказали местные жители. И поделились видео в соцсети.

Стая куропаток живет на Васильевском острове. Фото: Скриншот видео / Вконтакте "Жители Васильевского острова".

Стая куропаток живет на Васильевском острове. Фото: Скриншот видео / Вконтакте "Жители Васильевского острова".

Неравнодушные петербуржцы разволновались, смогут ли птицы найти себе пропитание в городе. Но те, кто наблюдает за ними рядом со своими домами, уже успели утешить: «Ковыряются в земле, едят зелень. В голодные обмороки не падают». Судя по всему, с едой у пернатых проблем не возникло, да и петербуржцы не прочь подкормить их зерном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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