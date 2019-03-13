Предприниматели Петербурга – о решении Совфеда не торопить закон о хостелах: «Есть время найти баланс между соседями и бизнесом»

Хостелам дали передышку. Сегодня, 13 марта, громкий законопроект, призванный очистить жилой фонд от мини-гостиниц, рассмотрели в Совете Федерации. «За» высказались лишь двое, четверо воздержались, а 151 сенатор документ не одобрил.

– Это не значит, что законопроект отклонили: это значит, что соберут согласительную комиссию, – пояснила «Комсомолке» президент ассоциации «Объединение развития индустрии малых средств размещения» Яна Бабина. – Изначально срок ставили до 1 января 2020 года. Думаю, за это время можно будет детально проработать такой важный вопрос и найти баланс между соседями и бизнесом. Позволить средствам размещения, находящимся в жилом фонде, работать и дальше можно путем формирования либо новой практики, либо новой нормативно-правовой базы. В нынешнем же варианте закон сырой, его нельзя было выпускать. Совфед продемонстрировал разумный подход, учитывающий интересы и жителей домов, и предпринимателей.

Скандальный законопроект внесли в Госдуму еще в 2015 году. Авторы предложили дополнить Жилищный кодекс запретом занимать жилые помещения «гостиницами и иными средствами размещения, оказывать гостиничные и иные услуги размещения». В действующем варианте 17 статья кодекса не пускает в жилой фонд только промышленников и миссионеров, и то с исключениями.

– Деятельность по оказанию гостиничных услуг может осуществляться лишь после перевода жилого помещения в нежилое и оснащения указанного помещения оборудованием: системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, сейфами, средствами для уборки и санитарной очистки номеров, – объясняли авторы проекта. – Перевод в нежилое помещение квартиры в многоквартирном доме возможен, если она расположена на первом этаже или выше, но помещения под ней нежилые. Использование жилых помещений в качестве хостелов и мини-гостиниц нарушает права других жителей. Не меньший ущерб они представляют домам-объектам культурного наследия.

В Петербурге – городе туристов, хостелов и домов-памятников – легальных мини-отелей в жилых зданиях более двухсот. В середине февраля законопроект, который долгое время дорабатывали, вдруг приняли во втором чтении, а 5 марта – в третьем. На Москву обрушился шквал обращений отельеров.

Вчера, 12 марта, накануне рассмотрения в Совфеде, врио губернатора Петербурга Александр Беглов обратился к Валентине Матвиенко.

– Безотлагательное вступление закона в силу потребует существенной реорганизации бизнеса и, в конечном итоге, приведет к потере рабочих мест в этой сфере, – пояснил он. – Учитывая обеспокоенность бизнеса и принимая во внимание ключевое значение развития туристского потенциала Петербурга, нужно отложить вступление закона в силу. Это минимизирует возможные негативные последствия, в том числе формирование теневого рынка гостиничных услуг.

Председатель Совфеда ответила, что «мнение бизнес-сообщества Петербурга будет учтено». Против законопроекта стали выступать комитет за комитетом.

– Вряд ли рассмотрение законопроекта снова растянется: на уровне правительства понимают, что проблема стоит остро, и решать ее надо оперативно, – считает Яна Бабина. – Но, подчеркну, речь по-прежнему идет не только о многоквартирных домах, а о жилом фонде в целом, то есть и о частном секторе. Это по-прежнему лукавство.