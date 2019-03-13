«Теннис - это навсегда»: В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов встретились космонавты, артисты и чиновники

Как нетривиально поздравить дам с 8 Марта, а заодно показать молодежи, что карьера идет рука об руку со здоровым образом жизни? Провести... теннисный турнир! Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов встретил Международный женский день на корте и с ракеткой.

«ЭТО ЗДОРОВО»

Турнир «Университетский дуэт» появился в середине девяностых как соревнование микстов - спортивных пар из профессиональных теннисисток и мужчин-любителей, многого добившихся в науке, культуре, политике и искусстве.

- Тогда теннис в стране переживал не лучшие времена, и даже для мужчин-теннисистов было мало соревнований, не говоря уже о девушках, - поясняет ректор СПбГУП академик Александр Запесоцкий. - Мы придумали этот турнир, и ведущие спортсменки Петербурга получили площадку для парных игр.

Традиционно в роли корта выступает зал вузовского спортивно-оздоровительного комплекса имени почетного гражданина Петербурга Михаила Боброва. Долгие годы Бобров был почетным председателем оргкомитета турнира. В этом году «Университетский дуэт» впервые проводили без него...

Вице-губернатор Владимир Кириллов участвует в турнире с 2000 года. Фото предоставлено организаторами.

22-й «Университетский дуэт» собрал в Петербурге шестнадцать удивительных пар. Турнир стартовал 6 марта.

- Я участвую в этом турнире с 2000 года, - сказал на церемонии открытия вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. - Университет является уникальным заведением, в котором учатся неординарные люди. И это здорово.

ШАХМАТЫ В ДВИЖЕНИИ

В этом году оранжевую футболку с символикой соревнования надел Герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин.

- Мы, космонавты, за что любим теннис? За все то, что после тенниса: награждения, банкеты, встречи, беседы, - шутит Залетин. - А если серьезно, то теннис - это не надолго, это навсегда. Все, кто берет ракету, идут с ней до конца жизни. Я еще люблю шахматы, горные лыжи. А теннис - это шахматы в движении.

Среди участников турнира - Барковский Сергей Дмитриевич, актер театра и кино, заслуженный артист России, режиссер и Четырбок Денис Александрович, депутат ЗАКСА. Фото предоставлено организаторами.

Президент Совета по туризму и экскурсиям Петербурга и вице-президент Федерации тенниса Петербурга Иван Никифоров участвует в турнире последние десять лет.

- Это популяризация не только тенниса, но и здорового образа жизни. Это площадка для неформального общения, - рассказывает Никифоров. - Теннис для Петербурга - флагманский вид спорта среди любителей, особенно из интеллигентной среды.

«ДЕРЖИТ В КОНДИЦИИ»

Самым жарким из трех турнирных дней стал последний - 8 марта. Четыре пары должны были побороться за три призовых места. В числе болельщиков был спортивный комментатор Эрнест Серебрянников.

- Идея этого турнира очень интересная и правильная, - поделился Серебрянников.

Тем временем на корте напряженно бились за третье место. Зампред Уставного суда Петербурга Игорь Тимофеев с напарницей и певец, шоумен Александр Загорский с партнершей шли ноздря в ноздрю. Но с победным криком зал покинул Загорский:

- Занимаюсь теннисом уже 34 года. Это восторг, смотреть, как девушки друг с другом перестреливаются, мяч летит с бешеной скоростью и попадает точно в корт! Хорошо, что в числе зрителей студенты. Они видят, насколько спорт держит нас, ветеранов, в кондиции.

Борьба за первое место между парами Залетина и Никифорова была настолько напряженной, что захватывало дух. В конце концов победителем стал Никифоров с партнершей.

КОНКРЕТНО

Победители турнира

I место - Иван Никифоров и Жанна Панфилкина.

II место - Сергей Залетин и Яна Ульянова.

III место - Александр Загорский и Алина Першутина.

IV место - Игорь Тимофеев и Виктория Бирюкова.