2019-03-13T15:55:28+03:00
Новости компаний

«Теннис - это навсегда»: В Санкт-Петербургском гуманитарном университете профсоюзов встретились космонавты, артисты и чиновники

«Университетский дуэт» проводят 8 Марта уже 22 раз подряд
Анна ПОСЛЯНОВА
Поделиться:
Задача турнира - пропагандировать ЗОЖ и нетривиально поздравить дам.Задача турнира - пропагандировать ЗОЖ и нетривиально поздравить дам.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

Как нетривиально поздравить дам с 8 Марта, а заодно показать молодежи, что карьера идет рука об руку со здоровым образом жизни? Провести... теннисный турнир! Санкт-Петербургский гуманитарный университет профсоюзов встретил Международный женский день на корте и с ракеткой.

«ЭТО ЗДОРОВО»

Турнир «Университетский дуэт» появился в середине девяностых как соревнование микстов - спортивных пар из профессиональных теннисисток и мужчин-любителей, многого добившихся в науке, культуре, политике и искусстве.

- Тогда теннис в стране переживал не лучшие времена, и даже для мужчин-теннисистов было мало соревнований, не говоря уже о девушках, - поясняет ректор СПбГУП академик Александр Запесоцкий. - Мы придумали этот турнир, и ведущие спортсменки Петербурга получили площадку для парных игр.

Традиционно в роли корта выступает зал вузовского спортивно-оздоровительного комплекса имени почетного гражданина Петербурга Михаила Боброва. Долгие годы Бобров был почетным председателем оргкомитета турнира. В этом году «Университетский дуэт» впервые проводили без него...

Вице-губернатор Владимир Кириллов участвует в турнире с 2000 года. Фото предоставлено организаторами.

Вице-губернатор Владимир Кириллов участвует в турнире с 2000 года. Фото предоставлено организаторами.

22-й «Университетский дуэт» собрал в Петербурге шестнадцать удивительных пар. Турнир стартовал 6 марта.

- Я участвую в этом турнире с 2000 года, - сказал на церемонии открытия вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов. - Университет является уникальным заведением, в котором учатся неординарные люди. И это здорово.

ШАХМАТЫ В ДВИЖЕНИИ

В этом году оранжевую футболку с символикой соревнования надел Герой России, летчик-космонавт Сергей Залетин.

- Мы, космонавты, за что любим теннис? За все то, что после тенниса: награждения, банкеты, встречи, беседы, - шутит Залетин. - А если серьезно, то теннис - это не надолго, это навсегда. Все, кто берет ракету, идут с ней до конца жизни. Я еще люблю шахматы, горные лыжи. А теннис - это шахматы в движении.

Среди участников турнира - Барковский Сергей Дмитриевич, актер театра и кино, заслуженный артист России, режиссер и Четырбок Денис Александрович, депутат ЗАКСА. Фото предоставлено организаторами.

Среди участников турнира - Барковский Сергей Дмитриевич, актер театра и кино, заслуженный артист России, режиссер и Четырбок Денис Александрович, депутат ЗАКСА. Фото предоставлено организаторами.

Президент Совета по туризму и экскурсиям Петербурга и вице-президент Федерации тенниса Петербурга Иван Никифоров участвует в турнире последние десять лет.

- Это популяризация не только тенниса, но и здорового образа жизни. Это площадка для неформального общения, - рассказывает Никифоров. - Теннис для Петербурга - флагманский вид спорта среди любителей, особенно из интеллигентной среды.

«ДЕРЖИТ В КОНДИЦИИ»

Самым жарким из трех турнирных дней стал последний - 8 марта. Четыре пары должны были побороться за три призовых места. В числе болельщиков был спортивный комментатор Эрнест Серебрянников.

- Идея этого турнира очень интересная и правильная, - поделился Серебрянников.

Тем временем на корте напряженно бились за третье место. Зампред Уставного суда Петербурга Игорь Тимофеев с напарницей и певец, шоумен Александр Загорский с партнершей шли ноздря в ноздрю. Но с победным криком зал покинул Загорский:

- Занимаюсь теннисом уже 34 года. Это восторг, смотреть, как девушки друг с другом перестреливаются, мяч летит с бешеной скоростью и попадает точно в корт! Хорошо, что в числе зрителей студенты. Они видят, насколько спорт держит нас, ветеранов, в кондиции.

Борьба за первое место между парами Залетина и Никифорова была настолько напряженной, что захватывало дух. В конце концов победителем стал Никифоров с партнершей.

КОНКРЕТНО

Победители турнира

I место - Иван Никифоров и Жанна Панфилкина.

II место - Сергей Залетин и Яна Ульянова.

III место - Александр Загорский и Алина Першутина.

IV место - Игорь Тимофеев и Виктория Бирюкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Жить в центре Петербурга и шагать в ногу со временем
Величие и обаяние культурной столицы, жизнь в одном ритме с мегаполисом и возможность в любой момент оставить за порогом шум и суету большого города. Все это доступно новоселам современного квартала «Галактика»
Новости 24
По иску прокуратуры суд взыскал с отца двух малолетних детей 750 тысяч рублей неустойки по алиментам
Полиция задержала подозреваемого в убийстве молодой пары из Мурино
В ЗакСе Петербурга встали на защиту бездомных кошек
У ЗСД в Василеостровском районе сгорел автосервис и два автомобиля
Муниципалы Петербурга будут определять места для выгула собак
На Сортировочном мосту на крышу перевернулась машина
Двухлетняя девочка умерла в Петербурге, отравившись наркотиками отца
Следователи проводят обыск на Калининской овощебазе из-за хищения 130 миллионов рублей
Эпидпорог в Санкт-Петербурге снизился на 23,2 процента
На Петроградке эвакуируют кинотеатр «Ленфильм»
Двухлетний малыш оказался в больнице Петербурга с проломленной головой из-за няни
Петербурженка поскользнулась на черепахе, выходя из лифта
17 классов школ Петербурга закрыли на карантин из-за гриппа
Петербургского студента «охомутали» на миллион рублей
Наркоману, задавившему женщину в Петербурге, грозит семь лет тюрьмы
Водитель внезапно умер за рулем авто на проспекте Ветеранов
«Газель» протаранила ограждение на Университетской набережной и пробила бензобак
Аршавин провел мастер-класс в Нахимовском училище
На Просвещения убрали шаверму, где посуду мыли снегом
Погода на 13 марта в Петербурге: Днем ожидается ноль градусов
Коммунальщики уничтожили плющ, который 40 лет украшал стену здания на Измайловском проспекте
Врио губернатора Петербурга попросил Валентину Матвиенко не запрещать хостелы в жилых домах
В 2019 году в Петербурге дополнительно появится 7 детских садов, школа и центр соцобслуживания